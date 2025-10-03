PIR-News: News zu RBI, Wiener Börse Q3-Statistik, Raiffeisen Research mit neuen Top Picks (Christine Petzwinkler)

03.10.2025, 3892 Zeichen

Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) legen am Freitag Vormittag um mehr als 6 Prozent zu, nachdem die Financial Times (FT) berichtet hatte, dass die Europäische Union die Freigabe einiger sanktionierter russischer Vermögenswerte zur Entschädigung der RBI erwägt. Die FT berichtet, die EU prüfe eine Lockerung der Sanktionen gegen Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska, um Raiffeisen den in Russland entstandenen Schaden zu erstatten. Unter Berufung auf sieben Quellen fügte die Zeitung hinzu, im jüngsten EU-Entwurf für Russland-Sanktionen werde geprüft, ob die Aktien des österreichischen Bauunternehmens Strabag – das zuvor teilweise Deripaska gehörte – im Wert von rund 2 Mrd. Euro freigegeben werden könnten. Diese Vermögenswerte würden dann an Raiffeisen übertragen, das von einem russischen Gericht in einer Klage von Rasperia, einem ehemaligen Unternehmen im Besitz Deripaskas, mit einer Geldstrafe in dieser Höhe belegt worden war. Laut der Financial Times dürfte der Vorschlag allerdings von mehreren EU-Mitgliedsstaaten abgelehnt werden.

Die Wiener Börse zieht Bilanz nach den ersten drei Quartalen 2025: Die Handelsumsätze liegen demnach bei 52,95 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 3,8 Prozent zur Vorjahresperiode (51,01 Mrd. Euro). Der ATX TR, der als Performanceindex wie der deutsche DAX die Dividenden miteinbezieht, erreichte am 19. August mit 11.825,97 Punkten seinen aktuellen Höchststand. Bis zum 30. September legte der Index um 32,45 Prozent zu (ATX ohne Dividenden: 26,56 Prozent). Die Marktkapitalisierung aller in Wien notierten heimischen Unternehmen belief sich per Ende September auf rund 160 Mrd. Euro. Anfang Juli erfolgte mit der Reploid Group nach der Steyr Motors AG die zweite Handelsaufnahme im KMU-Segment direct market plus in diesem Jahr. Der Wachstumskurs im Anleihen-Sektor hält an, in den ersten neun Monaten wurden 21.719 neue Anleihen-Listings registriert, das sind rund 62 Prozent mehr als im gesamten Rekord-Vorjahr. „Österreichs Leitbetriebe waren als Teil der regen Marktaktivität gefragt. Mit laufenden Erweiterungen im global market und im ETF-Bereich sowie der Expansion im Anleihegeschäft bauen wir unser Angebot über das Kerngeschäft im österreichischen Aktienhandel hinaus konsequent aus. Damit schaffen wir Mehrwert für Anleger und Emittenten gleichermaßen“, resümiert Börse-CEO Christoph Boschan. Er ergänzt: „Österreichs Top-Unternehmen stehen heuer hoch im Kurs, die Entwicklung ist jedoch keine kurzfristige. Seit Berechnungsstart weist der ATX Total Return eine annualisierte Durchschnittsperformance von rund 7 Prozent auf und ist damit international konkurrenzfähig. Attraktive Dividendenrenditen, eine starke Positionierung in der Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa sowie moderate Bewertungen machen österreichische Aktien zu einem Fixpunkt in global ausgewogenen Portfolios."

Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer Oktober-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Entfernt wurden ASML und Barrick Mining. Bei beiden Titeln sehen die Analysten das Kurspotenzial zunehmend als erschöpft an. Als Ersatz mit ausreichend Upside stehen mit SBO und SAP zwei neue Titel auf der Top-Picks-Liste. Begründung: "SBO ist als Marktführer bei Geräten für Richtbohrungen unumgänglich. Eine ähnliche Marktposition weist auch SAP auf, dessen Umstieg von Lizenzen auf Abonnements dürfte für erhöhte Planbarkeit und weitere Margenexpansionen sorgen." Die Top-Picks-Liste besteht somit aus: Amazon, Deutsche Post, EVN, Heineken, Kapsch TrafficCom, Merck, Nestle, Novo Nordisk, OMV, Palfinger, Porr, Qualcomm, Rosenbauer, SAP, SBO, Vonovia, Wienerberger, Zalando.

