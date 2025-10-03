SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu RBI, Wiener Börse Q3-Statistik, Raiffeisen Research mit neuen Top Picks (Christine Petzwinkler)

03.10.2025, 3892 Zeichen

Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) legen am Freitag Vormittag um mehr als 6 Prozent zu, nachdem die Financial Times (FT) berichtet hatte, dass die Europäische Union die Freigabe einiger sanktionierter russischer Vermögenswerte zur Entschädigung der RBI erwägt. Die FT berichtet, die EU prüfe eine Lockerung der Sanktionen gegen Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska, um Raiffeisen den in Russland entstandenen Schaden zu erstatten. Unter Berufung auf sieben Quellen fügte die Zeitung hinzu, im jüngsten EU-Entwurf für Russland-Sanktionen werde geprüft, ob die Aktien des österreichischen Bauunternehmens Strabag – das zuvor teilweise Deripaska gehörte – im Wert von rund 2 Mrd. Euro freigegeben werden könnten. Diese Vermögenswerte würden dann an Raiffeisen übertragen, das von einem russischen Gericht in einer Klage von Rasperia, einem ehemaligen Unternehmen im Besitz Deripaskas, mit einer Geldstrafe in dieser Höhe belegt worden war. Laut der Financial Times dürfte der Vorschlag allerdings von mehreren EU-Mitgliedsstaaten abgelehnt werden.
RBI ( Akt. Indikation:  31,02 /31,12, 7,14%)
Strabag ( Akt. Indikation:  79,70 /80,20, 1,33%)

Die Wiener Börse zieht Bilanz nach den ersten drei Quartalen 2025: Die Handelsumsätze liegen demnach bei 52,95 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 3,8 Prozent zur Vorjahresperiode (51,01 Mrd. Euro). Der ATX TR, der als Performanceindex wie der deutsche DAX die Dividenden miteinbezieht, erreichte am 19. August mit 11.825,97 Punkten seinen aktuellen Höchststand. Bis zum 30. September legte der Index um 32,45 Prozent zu (ATX ohne Dividenden: 26,56 Prozent). Die Marktkapitalisierung aller in Wien notierten heimischen Unternehmen belief sich per Ende September auf rund 160 Mrd. Euro. Anfang Juli erfolgte mit der Reploid Group nach der Steyr Motors AG die zweite Handelsaufnahme im KMU-Segment direct market plus in diesem Jahr. Der Wachstumskurs im Anleihen-Sektor hält an, in den ersten neun Monaten wurden 21.719 neue Anleihen-Listings registriert, das sind rund 62 Prozent mehr als im gesamten Rekord-Vorjahr. „Österreichs Leitbetriebe waren als Teil der regen Marktaktivität gefragt. Mit laufenden Erweiterungen im global market und im ETF-Bereich sowie der Expansion im Anleihegeschäft bauen wir unser Angebot über das Kerngeschäft im österreichischen Aktienhandel hinaus konsequent aus. Damit schaffen wir Mehrwert für Anleger und Emittenten gleichermaßen“, resümiert Börse-CEO Christoph Boschan. Er ergänzt: „Österreichs Top-Unternehmen stehen heuer hoch im Kurs, die Entwicklung ist jedoch keine kurzfristige. Seit Berechnungsstart weist der ATX Total Return eine annualisierte Durchschnittsperformance von rund 7 Prozent auf und ist damit international konkurrenzfähig. Attraktive Dividendenrenditen, eine starke Positionierung in der Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa sowie moderate Bewertungen machen österreichische Aktien zu einem Fixpunkt in global ausgewogenen Portfolios."

Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer Oktober-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Entfernt wurden ASML und Barrick Mining. Bei beiden Titeln sehen die Analysten das Kurspotenzial zunehmend als erschöpft an. Als Ersatz mit ausreichend Upside stehen mit SBO und SAP zwei neue Titel auf der Top-Picks-Liste. Begründung: "SBO ist als Marktführer bei Geräten für Richtbohrungen unumgänglich. Eine ähnliche Marktposition weist auch SAP auf, dessen Umstieg von Lizenzen auf Abonnements dürfte für erhöhte Planbarkeit und weitere Margenexpansionen sorgen." Die Top-Picks-Liste besteht somit aus: Amazon, Deutsche Post, EVN, Heineken, Kapsch TrafficCom, Merck, Nestle, Novo Nordisk, OMV, Palfinger, Porr, Qualcomm, Rosenbauer, SAP, SBO, Vonovia, Wienerberger, Zalando.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.10.)


(03.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1004: ATX stark, Frequentis und RBI superstark, Österreich in neuen Raiffeisen Research Top Picks mächtig vertreten




RBI
Akt. Indikation:  30.96 / 31.02
Uhrzeit:  14:30:46
Veränderung zu letztem SK:  6.86%
Letzter SK:  29.00 ( 1.26%)

Strabag
Akt. Indikation:  79.40 / 79.80
Uhrzeit:  14:02:37
Veränderung zu letztem SK:  0.89%
Letzter SK:  78.90 ( 0.38%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Frequentis, voestalpine, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Amag, EuroTeleSites AG, AT&S, Strabag, Porr, CPI Europe AG, Gurktaler AG Stamm, Linz Textil Holding, Rath AG, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, DO&CO, Österreichische Post, Andritz, Airbus Group, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Healthineers, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Infineon, Symrise, Siemens, GEA Group, Brenntag, Zalando.

Random Partner

Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: News zu RBI, Wiener Börse Q3-Statistik, Raiffeisen Research mi...

» Wiener Börse Party #1004: ATX stark, Frequentis und RBI superstark, Öste...

» Wiener Börse zu Mittag im Plus: Frequentis, RBI und Telekom Austria gesucht

» LinkedIn-NL: Börse-CEO Christoph Boschan vergibt heute einen Jealousy-Aw...

» ATX-Trends: AT&S, EVN, RBI, Erste Group, Bawag ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Zsolt Janos

» Börsepeople im Podcast S21/07: Jason Turner

» Österreich-Depots: Deutlich stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 2.10.: Extremes zu Andritz, EuroTeleSites (Börse Geschic...

» Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, Alois Wögerbauer (audio...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Frequentis-Aktie knackt 100 Euro-Marke
RBI-Aktie von Zeitungsbericht beflügelt
Wie Manz, AT&S, SMA Solar, Ambarella, ThyssenKrupp und Polytec Group für Gesprächsstoff sorgten
Wie Caterpillar, 3M, UnitedHealth, Coca-Cola, JP Morgan Chase und Verizon für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
ATX-Trends: AT&S, EVN, RBI, Erste Group, Bawag ...
RBI-Aktie erhält Equalweight-Rating




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RBI 0.78%, Rutsch der Stunde: FACC -1.32%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(7), AT&S(2), Amag(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Frequentis 2.93%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1.06%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(1), Mayr-Melnhof(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.69%, Rutsch der Stunde: OMV -1.15%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: CPI Europe AG(2), Frequentis(2), Wienerberger(1), voestalpine(1), VIG(1), Uniqa(1), Flughafen Wien(1), Telekom Austria(1), Kapsch TrafficCom(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 2.45%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Frequentis(4), Kontron(2), voestalpine(2), RBI(1), Verbund(1), Addiko Bank(1), Lenzing(1), DO&CO(1), Bawag(1), OMV(1)
    IhrDepot zu RBI
    Featured Partner Video

    Ein paar Bundesliga-News

    Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 23. September 2025 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch
    Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 23. September 2025
    E...

    Books josefchladek.com

    Luca Bani & Gael del Río
    Oddments
    2024
    Ediciones Posibles

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth

    András Ladocsi
    There is a big river ...
    2024
    Void

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines



    Autor: Christine Petzwinkler

    03.10.2025, 3892 Zeichen

    Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) legen am Freitag Vormittag um mehr als 6 Prozent zu, nachdem die Financial Times (FT) berichtet hatte, dass die Europäische Union die Freigabe einiger sanktionierter russischer Vermögenswerte zur Entschädigung der RBI erwägt. Die FT berichtet, die EU prüfe eine Lockerung der Sanktionen gegen Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska, um Raiffeisen den in Russland entstandenen Schaden zu erstatten. Unter Berufung auf sieben Quellen fügte die Zeitung hinzu, im jüngsten EU-Entwurf für Russland-Sanktionen werde geprüft, ob die Aktien des österreichischen Bauunternehmens Strabag – das zuvor teilweise Deripaska gehörte – im Wert von rund 2 Mrd. Euro freigegeben werden könnten. Diese Vermögenswerte würden dann an Raiffeisen übertragen, das von einem russischen Gericht in einer Klage von Rasperia, einem ehemaligen Unternehmen im Besitz Deripaskas, mit einer Geldstrafe in dieser Höhe belegt worden war. Laut der Financial Times dürfte der Vorschlag allerdings von mehreren EU-Mitgliedsstaaten abgelehnt werden.
    RBI ( Akt. Indikation:  31,02 /31,12, 7,14%)
    Strabag ( Akt. Indikation:  79,70 /80,20, 1,33%)

    Die Wiener Börse zieht Bilanz nach den ersten drei Quartalen 2025: Die Handelsumsätze liegen demnach bei 52,95 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 3,8 Prozent zur Vorjahresperiode (51,01 Mrd. Euro). Der ATX TR, der als Performanceindex wie der deutsche DAX die Dividenden miteinbezieht, erreichte am 19. August mit 11.825,97 Punkten seinen aktuellen Höchststand. Bis zum 30. September legte der Index um 32,45 Prozent zu (ATX ohne Dividenden: 26,56 Prozent). Die Marktkapitalisierung aller in Wien notierten heimischen Unternehmen belief sich per Ende September auf rund 160 Mrd. Euro. Anfang Juli erfolgte mit der Reploid Group nach der Steyr Motors AG die zweite Handelsaufnahme im KMU-Segment direct market plus in diesem Jahr. Der Wachstumskurs im Anleihen-Sektor hält an, in den ersten neun Monaten wurden 21.719 neue Anleihen-Listings registriert, das sind rund 62 Prozent mehr als im gesamten Rekord-Vorjahr. „Österreichs Leitbetriebe waren als Teil der regen Marktaktivität gefragt. Mit laufenden Erweiterungen im global market und im ETF-Bereich sowie der Expansion im Anleihegeschäft bauen wir unser Angebot über das Kerngeschäft im österreichischen Aktienhandel hinaus konsequent aus. Damit schaffen wir Mehrwert für Anleger und Emittenten gleichermaßen“, resümiert Börse-CEO Christoph Boschan. Er ergänzt: „Österreichs Top-Unternehmen stehen heuer hoch im Kurs, die Entwicklung ist jedoch keine kurzfristige. Seit Berechnungsstart weist der ATX Total Return eine annualisierte Durchschnittsperformance von rund 7 Prozent auf und ist damit international konkurrenzfähig. Attraktive Dividendenrenditen, eine starke Positionierung in der Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa sowie moderate Bewertungen machen österreichische Aktien zu einem Fixpunkt in global ausgewogenen Portfolios."

    Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer Oktober-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Entfernt wurden ASML und Barrick Mining. Bei beiden Titeln sehen die Analysten das Kurspotenzial zunehmend als erschöpft an. Als Ersatz mit ausreichend Upside stehen mit SBO und SAP zwei neue Titel auf der Top-Picks-Liste. Begründung: "SBO ist als Marktführer bei Geräten für Richtbohrungen unumgänglich. Eine ähnliche Marktposition weist auch SAP auf, dessen Umstieg von Lizenzen auf Abonnements dürfte für erhöhte Planbarkeit und weitere Margenexpansionen sorgen." Die Top-Picks-Liste besteht somit aus: Amazon, Deutsche Post, EVN, Heineken, Kapsch TrafficCom, Merck, Nestle, Novo Nordisk, OMV, Palfinger, Porr, Qualcomm, Rosenbauer, SAP, SBO, Vonovia, Wienerberger, Zalando.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.10.)


    (03.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1004: ATX stark, Frequentis und RBI superstark, Österreich in neuen Raiffeisen Research Top Picks mächtig vertreten




    RBI
    Akt. Indikation:  30.96 / 31.02
    Uhrzeit:  14:30:46
    Veränderung zu letztem SK:  6.86%
    Letzter SK:  29.00 ( 1.26%)

    Strabag
    Akt. Indikation:  79.40 / 79.80
    Uhrzeit:  14:02:37
    Veränderung zu letztem SK:  0.89%
    Letzter SK:  78.90 ( 0.38%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Frequentis, voestalpine, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Amag, EuroTeleSites AG, AT&S, Strabag, Porr, CPI Europe AG, Gurktaler AG Stamm, Linz Textil Holding, Rath AG, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, DO&CO, Österreichische Post, Andritz, Airbus Group, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Healthineers, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Infineon, Symrise, Siemens, GEA Group, Brenntag, Zalando.

    Random Partner

    Pierer Mobility AG
    Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: News zu RBI, Wiener Börse Q3-Statistik, Raiffeisen Research mi...

    » Wiener Börse Party #1004: ATX stark, Frequentis und RBI superstark, Öste...

    » Wiener Börse zu Mittag im Plus: Frequentis, RBI und Telekom Austria gesucht

    » LinkedIn-NL: Börse-CEO Christoph Boschan vergibt heute einen Jealousy-Aw...

    » ATX-Trends: AT&S, EVN, RBI, Erste Group, Bawag ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Zsolt Janos

    » Börsepeople im Podcast S21/07: Jason Turner

    » Österreich-Depots: Deutlich stärker (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 2.10.: Extremes zu Andritz, EuroTeleSites (Börse Geschic...

    » Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, Alois Wögerbauer (audio...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Frequentis-Aktie knackt 100 Euro-Marke
    RBI-Aktie von Zeitungsbericht beflügelt
    Wie Manz, AT&S, SMA Solar, Ambarella, ThyssenKrupp und Polytec Group für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Caterpillar, 3M, UnitedHealth, Coca-Cola, JP Morgan Chase und Verizon für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    ATX-Trends: AT&S, EVN, RBI, Erste Group, Bawag ...
    RBI-Aktie erhält Equalweight-Rating




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RBI 0.78%, Rutsch der Stunde: FACC -1.32%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(7), AT&S(2), Amag(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Frequentis 2.93%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1.06%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(1), Mayr-Melnhof(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.69%, Rutsch der Stunde: OMV -1.15%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: CPI Europe AG(2), Frequentis(2), Wienerberger(1), voestalpine(1), VIG(1), Uniqa(1), Flughafen Wien(1), Telekom Austria(1), Kapsch TrafficCom(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 2.45%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Frequentis(4), Kontron(2), voestalpine(2), RBI(1), Verbund(1), Addiko Bank(1), Lenzing(1), DO&CO(1), Bawag(1), OMV(1)
      IhrDepot zu RBI
      Featured Partner Video

      Ein paar Bundesliga-News

      Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 23. September 2025 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch
      Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 23. September 2025
      E...

      Books josefchladek.com

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      Lawrence Impey & Sue Rose
      Tonewood
      2019
      Eaglesfield Editions

      Gytis Skudzinskas
      Tyla / Silence
      2011
      Noroutine Books

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank