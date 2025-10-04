SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Bettina Schragl (Semperit) streicht hohe Bedeutung der Privatanleger:innen heraus, Sempert bebeim Aktientag 2026 dabei

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

04.10.2025, 2464 Zeichen

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 277/365. Vor wenigen Tagen bin ich auf ein LinkedIn-Posting von Bettina Schragl,Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gestossen. "Wir schätzen Initiativen wie kremsinvest, bei denen wir kürzlich mehr als 100 private Investor.innen persönlich begrüßen durften." Ich habe Bettina um ein kurzes Statement dazu für diese daily voice gebeten. Sie spricht eine Einladung aus, nennt einen inhaltlichen Nachteil im Zugang gegenüber Deutschland und ist mit Semperit natürlich auch beim Österreichischen Aktientag 2026 dabei. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7928 Ach ja: Als wir die Privatanleger-Roadshows für Österreich in den Nullerjahren initiierten, war Bettina damals als Chefredakteurin Moderatorin dieser Events. Und ich habe dafür von Wilhelm Rasinger einen IVA-David bekommen. https://www.semperitgroup.com/de/ Beim Aktientag 2026 präsentieren (20 Slots, 12 frei): Strabag, Porr, Palfinger, Frequentis, FACC, VIG, Polytec, Semperit

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 276/365. Kennengelernt habe ich Stefan über RWT-Chef Reinhard Thor und bereits ein Monat später standen wir (Diana Klein, Thomas Rybnicek und ich) mit ihm (er als Hauptact) bei der Jahreskonferenz der CIRA auf der abendlichen Showbühne. Steve Kalen wurde jetzt zu Stefan Weger und singt deutsch. Heute ist "Steh wieder auf" auf allen gängigen Plattformen incl. tollem Video released worden. Bin stolz, vielleicht ein minimales Rädchen gewesen zu sein. Mit seinen Songs möchte Stefan Weger Menschen berühren, ihnen Mut machen und Geschichten erzählen, die direkt aus dem Leben gegriffen sind. Er verbindet persönliche Erfahrungen mit universellen Themen wie Liebe, Hoffnung und Neuanfang – stets getragen von einer positiven Grundhaltung. Ich sag mal: Leute, da ist Euphorie drin und die Hookline geht ins Ohr und ist stadiontauglich. https://audio-cd.at/page/podcast/7927 https://youtu.be/BcH2qJI47AI?si=Plo_kJ_cqFE5QUuq https://open.spotify.com/intl-de/artist/39iHUtrcKDET70e7DCm1og

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7925 - ATX deutlich im Plus und wieder im 5-Prozent-Korridor zum All-time-High - Frequentis und RBI ganz vorne - News zu RBI, Wiener Börse Q3-Statistik - Raiffeisen Research mit neuen Top Picks, Österreich mächtig vertreten - Christoph Boschan ehrt Polen - DAX knapp unter High unverändert, Commerzbank stark - mehr dazu im Podcast

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at

 


(04.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Aktien auf dem Radar:Frequentis, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, AT&S, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Andritz, Erste Group, CPI Europe AG, Polytec Group, RBI, Österreichische Post, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, DO&CO, Airbus Group, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Healthineers, Symrise, Brenntag, Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, Continental, Porsche Automobil Holding.

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    BSN Vola-Event Frequentis
    #gabb #1950
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 269/365: Der Flyer für den Österreichischen Aktientag 2026 incl. First 7 Stars ist da, wir hoffen, er gefällt ...

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 269/365: Der Flyer für den Österreichischen Aktientag 2026 incl. First 7 Stars ist da, wir hoffen, er gefällt ...
    Aktien auf dem Radar:Frequentis, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, AT&S, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Andritz, Erste Group, CPI Europe AG, Polytec Group, RBI, Österreichische Post, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, DO&CO, Airbus Group, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Healthineers, Symrise, Brenntag, Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, Continental, Porsche Automobil Holding.

    AT&S
    Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


      BSN Vola-Event Frequentis
      #gabb #1950
      kapitalmarkt-stimme.at daily voice 269/365: Der Flyer für den Österreichischen Aktientag 2026 incl. First 7 Stars ist da, wir hoffen, er gefällt ...

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice 269/365: Der Flyer für den Österreichischen Aktientag 2026 incl. First 7 Stars ist da, wir hoffen, er gefällt ...
