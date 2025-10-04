LinkedIn-NL: Bettina Schragl (Semperit) streicht hohe Bedeutung der Privatanleger:innen heraus, Sempert bebeim Aktientag 2026 dabei

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 277/365. Vor wenigen Tagen bin ich auf ein LinkedIn-Posting von Bettina Schragl,Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gestossen. "Wir schätzen Initiativen wie kremsinvest, bei denen wir kürzlich mehr als 100 private Investor.innen persönlich begrüßen durften." Ich habe Bettina um ein kurzes Statement dazu für diese daily voice gebeten. Sie spricht eine Einladung aus, nennt einen inhaltlichen Nachteil im Zugang gegenüber Deutschland und ist mit Semperit natürlich auch beim Österreichischen Aktientag 2026 dabei. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7928 Ach ja: Als wir die Privatanleger-Roadshows für Österreich in den Nullerjahren initiierten, war Bettina damals als Chefredakteurin Moderatorin dieser Events. Und ich habe dafür von Wilhelm Rasinger einen IVA-David bekommen. https://www.semperitgroup.com/de/ Beim Aktientag 2026 präsentieren (20 Slots, 12 frei): Strabag, Porr, Palfinger, Frequentis, FACC, VIG, Polytec, Semperit

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 276/365. Kennengelernt habe ich Stefan über RWT-Chef Reinhard Thor und bereits ein Monat später standen wir (Diana Klein, Thomas Rybnicek und ich) mit ihm (er als Hauptact) bei der Jahreskonferenz der CIRA auf der abendlichen Showbühne. Steve Kalen wurde jetzt zu Stefan Weger und singt deutsch. Heute ist "Steh wieder auf" auf allen gängigen Plattformen incl. tollem Video released worden. Bin stolz, vielleicht ein minimales Rädchen gewesen zu sein. Mit seinen Songs möchte Stefan Weger Menschen berühren, ihnen Mut machen und Geschichten erzählen, die direkt aus dem Leben gegriffen sind. Er verbindet persönliche Erfahrungen mit universellen Themen wie Liebe, Hoffnung und Neuanfang – stets getragen von einer positiven Grundhaltung. Ich sag mal: Leute, da ist Euphorie drin und die Hookline geht ins Ohr und ist stadiontauglich. https://audio-cd.at/page/podcast/7927 https://youtu.be/BcH2qJI47AI?si=Plo_kJ_cqFE5QUuq https://open.spotify.com/intl-de/artist/39iHUtrcKDET70e7DCm1og

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7925 - ATX deutlich im Plus und wieder im 5-Prozent-Korridor zum All-time-High - Frequentis und RBI ganz vorne - News zu RBI, Wiener Börse Q3-Statistik - Raiffeisen Research mit neuen Top Picks, Österreich mächtig vertreten - Christoph Boschan ehrt Polen - DAX knapp unter High unverändert, Commerzbank stark - mehr dazu im Podcast

