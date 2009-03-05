Börsegeschichte 7.10.: Extremes zu Palfinger, Addiko Bank, Strabag, Flughafen (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

07.10.2025, 1134 Zeichen

Extrema:

07.10.2008: Flop 2: Palfinger: -15.4% - [Flop 1: -17.7083% (06.10.2014), Flop 3: -11.65% (08.10.2008)] zum Kalender

07.10.2019: Flop 3: Addiko Bank: -10.8434% - [Flop 1: -18% (12.03.2020), Flop 2: -13.3537% (16.03.2020)] zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

07.10.2008: Strabag: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 07.10.2008) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

07.10.2008: Strabag: Schlechteste Performance Serie: -44.80% (10 Tage von Kurs 38.55 Euro auf 21.28 Euro, die Serie endete am 07.10.2008), ein Alpha von -24.19 zum ATX TR zum Kalender



Doubled:

07.10.2009: Flughafen Wien: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Flughafen Wien: 216 Tage von 05.03.2009 (Kurs 4,76) bis 07.10.2009 (Kurs 9,55

Bisher gab es an einem 7. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.10. beträgt -0,48%. Der beste 07.10. fand im Jahr 2011 mit 1,46% statt, der schlechteste 07.10. im Jahr 2008 mit -4,50%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.10.)

(07.10.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1006: ATX etwas schwächer, EY hebt Kontrons F&E hervor, Frequentis und 1/7, bei der Austria On Air waren wir dabei ...

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, AT&S, Polytec Group, Amag, Pierer Mobility, Agrana, CA Immo, DO&CO, CPI Europe AG, Addiko Bank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, Fresenius Medical Care, Verizon, Siemens Healthineers, Deutsche Post, Continental, Porsche Automobil Holding, HeidelbergCement, Commerzbank, Deutsche Telekom, Bayer, BMW, Hannover Rück, Rheinmetall, RWE, Siemens, Lenzing.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Trading mit Frequentis, RBI und Porr (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.10.: Extremes zu Palfinger, Addiko Bank, Strabag, Flug...

» Nachlese: ABC Josef Obergantschnig, Austria On Air (audio cd.at)

» PIR-News: In den News: Porr, Frequentis, EVN, Marinomed, Kontron, AT&S, ...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1006: ATX etwas schwächer, EY hebt Kontrons F&E herv...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Porr, Strabag, Uniqa gesucht

» LinkedIn-NL: Hat das Wiener Boerse Chef Christoph Boschan wirklich alles...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Franziska Brandmeier Montage, openAI, M...

» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag und RBI ...