Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 7.10.: Extremes zu Palfinger, Addiko Bank, Strabag, Flughafen (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

07.10.2025, 1134 Zeichen

Extrema:
07.10.2008: Flop 2: Palfinger: -15.4% - [Flop 1: -17.7083% (06.10.2014), Flop 3: -11.65% (08.10.2008)] zum Kalender
07.10.2019: Flop 3: Addiko Bank: -10.8434% - [Flop 1: -18% (12.03.2020), Flop 2: -13.3537% (16.03.2020)] zum Kalender

Negative Serie in Tagen:
07.10.2008: Strabag: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 07.10.2008) zum Kalender

Negative Serie in Performance:
07.10.2008: Strabag: Schlechteste Performance Serie: -44.80% (10 Tage von Kurs 38.55 Euro auf 21.28 Euro, die Serie endete am 07.10.2008), ein Alpha von -24.19 zum ATX TR zum Kalender

Doubled:
07.10.2009: Flughafen Wien: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Flughafen Wien: 216 Tage von 05.03.2009 (Kurs 4,76) bis 07.10.2009 (Kurs 9,55

Bisher gab es an einem 7. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.10. beträgt -0,48%. Der beste 07.10. fand im Jahr 2011 mit 1,46% statt, der schlechteste 07.10. im Jahr 2008 mit -4,50%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.10.)


(07.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1006: ATX etwas schwächer, EY hebt Kontrons F&E hervor, Frequentis und 1/7, bei der Austria On Air waren wir dabei ...




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Frequentis, AT&S, Polytec Group, Amag, Pierer Mobility, Agrana, CA Immo, DO&CO, CPI Europe AG, Addiko Bank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, Fresenius Medical Care, Verizon, Siemens Healthineers, Deutsche Post, Continental, Porsche Automobil Holding, HeidelbergCement, Commerzbank, Deutsche Telekom, Bayer, BMW, Hannover Rück, Rheinmetall, RWE, Siemens, Lenzing.

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


