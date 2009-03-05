Börsegeschichte 7.10.: Extremes zu Palfinger, Addiko Bank, Strabag, Flughafen (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
07.10.2025, 1134 Zeichen
Extrema:
07.10.2008: Flop 2: Palfinger: -15.4% - [Flop 1: -17.7083% (06.10.2014), Flop 3: -11.65% (08.10.2008)] zum Kalender
07.10.2019: Flop 3: Addiko Bank: -10.8434% - [Flop 1: -18% (12.03.2020), Flop 2: -13.3537% (16.03.2020)] zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
07.10.2008: Strabag: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 07.10.2008) zum Kalender
Negative Serie in Performance:
07.10.2008: Strabag: Schlechteste Performance Serie: -44.80% (10 Tage von Kurs 38.55 Euro auf 21.28 Euro, die Serie endete am 07.10.2008), ein Alpha von -24.19 zum ATX TR zum Kalender
Doubled:
07.10.2009: Flughafen Wien: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Flughafen Wien: 216 Tage von 05.03.2009 (Kurs 4,76) bis 07.10.2009 (Kurs 9,55
Bisher gab es an einem 7. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.10. beträgt -0,48%. Der beste 07.10. fand im Jahr 2011 mit 1,46% statt, der schlechteste 07.10. im Jahr 2008 mit -4,50%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.10. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.10.)
