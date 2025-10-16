SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 16.10.: Bitte wieder so wie 1998 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

16.10.2025, 400 Zeichen

Bisher gab es an einem 16. Oktober 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 16.10. beträgt 0,01%. Der beste 16.10. fand im Jahr 1998 mit 3,58 %statt, der schlechteste 16.10. im Jahr 2008 mit -8,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.10.)


(16.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1013: ATX leicht im Minus, Turnaround-Thursday bei Palfinger, super Spontanfeedback auf das neue Österreich-PIR-wikifolio




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Strabag, Frequentis, AT&S, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Bawag, Rosgix, Pierer Mobility, Palfinger, Addiko Bank, Österreichische Post, EVN, Porr, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, RHI Magnesita, Amag, Flughafen Wien, Mercedes-Benz Group, GEA Group, Rheinmetall, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, SAP, Bayer, Continental, RWE, Fabasoft.

    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1013: ATX leicht im Minus, Turnaround-Thursday bei Palfinger, super Spontanfeedback auf das neue Österreich-PIR-wikifolio




     

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Strabag, Frequentis, AT&S, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Bawag, Rosgix, Pierer Mobility, Palfinger, Addiko Bank, Österreichische Post, EVN, Porr, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, RHI Magnesita, Amag, Flughafen Wien, Mercedes-Benz Group, GEA Group, Rheinmetall, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, SAP, Bayer, Continental, RWE, Fabasoft.

