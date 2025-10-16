Börsegeschichte 16.10.: Bitte wieder so wie 1998 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
16.10.2025, 400 Zeichen
Bisher gab es an einem 16. Oktober 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 16.10. beträgt 0,01%. Der beste 16.10. fand im Jahr 1998 mit 3,58 %statt, der schlechteste 16.10. im Jahr 2008 mit -8,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.10. so: 0,00%.
