Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 21.10: Extremes zu EVN, Kapsch TrafficCom (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

21.10.2025, 647 Zeichen

Umsatzextrema:
21.10.2010: Bester - EVN: 43.441.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 11,97 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.815.035 zum Kalender

Negative Serie in Tagen:
21.10.2014: Kapsch TrafficCom: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 21.10.2014)

Bisher gab es an einem 21. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.10. beträgt 0,22%. Der beste 21.10. fand im Jahr 2011 mit 2,95%statt, der schlechteste 21.10. im Jahr 1994 mit -3,13%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.10.)


(21.10.2025)

Aktien auf dem Radar:Strabag, Zumtobel, AT&S, EuroTeleSites AG, Lenzing, Agrana, RBI, OMV, Wienerberger, Pierer Mobility, Mayr-Melnhof, DO&CO, VIG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Porr, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, Rheinmetall, Beiersdorf, Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Henkel.

    Aktien auf dem Radar:Strabag, Zumtobel, AT&S, EuroTeleSites AG, Lenzing, Agrana, RBI, OMV, Wienerberger, Pierer Mobility, Mayr-Melnhof, DO&CO, VIG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Porr, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, Rheinmetall, Beiersdorf, Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Henkel.

