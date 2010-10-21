Börsegeschichte 21.10: Extremes zu EVN, Kapsch TrafficCom (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
21.10.2025, 647 Zeichen
Umsatzextrema:
21.10.2010: Bester - EVN: 43.441.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 11,97 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.815.035 zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
21.10.2014: Kapsch TrafficCom: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 21.10.2014)
Bisher gab es an einem 21. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.10. beträgt 0,22%. Der beste 21.10. fand im Jahr 2011 mit 2,95%statt, der schlechteste 21.10. im Jahr 1994 mit -3,13%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.10. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.10.)
