SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 23.10.: Extremes zu Rosenbauer, voestalpine, Head (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

23.10.2025, 762 Zeichen

Extrema:
23.10.2000: Flop 1: Rosenbauer: -13.73% - [Flop 2: -13.54% (08.10.2008), Flop 3: -12.14% (03.01.2002)] zum Kalender

Abs. High/Low:
23.10.1998: Low - voestalpine: 5.051 Euro

Indexumstellungen:
23.10.2000: Head kommt in den ATX. zum Kalender

Positive Serie in Performance:
23.10.2000: Rosenbauer: Beste Performance Serie: 28.19% (3 Tage - endete am 23.10.2000)

Bisher gab es an einem 23. Oktober 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.10. beträgt -0,45%. Der beste 23.10. fand im Jahr 2007 mit 1,42% statt, der schlechteste 23.10. im Jahr 1997 mit -3,10%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.10.)


(23.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1018: ATX etwas stärker, Pierer Mobility gesucht, AT&S hat Grund zu feiern und heute Gewinn-Messe Tag 1




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Bawag, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Lenzing, OMV, FACC, Rosgix, Uniqa, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, Wiener Privatbank, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Verbund, Henkel, Symrise, Siemens Healthineers, Brenntag, Continental, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsegeschichte 23.10.: Extremes zu Rosenbauer, voestalpine, Head (Börse...

» Nachlese: Anmelden zum 2. Österreichischen Aktientag, Update Zertifikate...

» PIR-News: News zu AT&S, Post, Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

» Anmeldemaske für den 2. Österreichischen Aktientag 2026 ist live (Chris...

» Wiener Börse Party #1018: ATX etwas stärker, Pierer Mobility gesucht, AT...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Pierer Mobility, Post und UBM gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Österreichischer Aktientag 2026, Merck,...

» ATX-Trends: Bawag, Agrana, Frequentis ...

» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.10.: Palfinger, Austria Tabak, Strabag (Börse Geschic...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
AT&S feiert mit Sony
ATX TR-Frühmover: OMV, CA Immo, AT&S, SBO, voestalpine, VIG, Porr, Lenzing, Wienerberger und RBI
ATX-Trends: Bawag, Agrana, Frequentis ...
Wiener Börse: Neue Aktien im global market
Wiener Börse Party #1018: ATX etwas stärker, Pierer Mobility gesucht, AT&S hat Grund zu feiern und heute Gewinn-Messe Tag 1
Wie Manz, JinkoSolar, HelloFresh, Aixtron, Zumtobel und GFT Technologies für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Frequentis 1.38%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.09%
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Henkel
    Star der Stunde: Lenzing 1.55%, Rutsch der Stunde: VIG -0.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Strabag(2)
    BSN Vola-Event Lenzing
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    Star der Stunde: Semperit 0.92%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.5%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(3), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christoph Boschan zu Gast, er bemerkte einen Fehler und vergibt morgen zwei Eifersucht-Awards

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published

    John Gossage
    The Romance industry
    2002
    Nazraeli

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel



    Autor: Börse Geschichte

    23.10.2025, 762 Zeichen

    Extrema:
    23.10.2000: Flop 1: Rosenbauer: -13.73% - [Flop 2: -13.54% (08.10.2008), Flop 3: -12.14% (03.01.2002)] zum Kalender

    Abs. High/Low:
    23.10.1998: Low - voestalpine: 5.051 Euro

    Indexumstellungen:
    23.10.2000: Head kommt in den ATX. zum Kalender

    Positive Serie in Performance:
    23.10.2000: Rosenbauer: Beste Performance Serie: 28.19% (3 Tage - endete am 23.10.2000)

    Bisher gab es an einem 23. Oktober 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.10. beträgt -0,45%. Der beste 23.10. fand im Jahr 2007 mit 1,42% statt, der schlechteste 23.10. im Jahr 1997 mit -3,10%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.10. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.10.)


    (23.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1018: ATX etwas stärker, Pierer Mobility gesucht, AT&S hat Grund zu feiern und heute Gewinn-Messe Tag 1




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Bawag, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Lenzing, OMV, FACC, Rosgix, Uniqa, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, Wiener Privatbank, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Verbund, Henkel, Symrise, Siemens Healthineers, Brenntag, Continental, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsegeschichte 23.10.: Extremes zu Rosenbauer, voestalpine, Head (Börse...

    » Nachlese: Anmelden zum 2. Österreichischen Aktientag, Update Zertifikate...

    » PIR-News: News zu AT&S, Post, Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

    » Anmeldemaske für den 2. Österreichischen Aktientag 2026 ist live (Chris...

    » Wiener Börse Party #1018: ATX etwas stärker, Pierer Mobility gesucht, AT...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: Pierer Mobility, Post und UBM gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Österreichischer Aktientag 2026, Merck,...

    » ATX-Trends: Bawag, Agrana, Frequentis ...

    » Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.10.: Palfinger, Austria Tabak, Strabag (Börse Geschic...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    AT&S feiert mit Sony
    ATX TR-Frühmover: OMV, CA Immo, AT&S, SBO, voestalpine, VIG, Porr, Lenzing, Wienerberger und RBI
    ATX-Trends: Bawag, Agrana, Frequentis ...
    Wiener Börse: Neue Aktien im global market
    Wiener Börse Party #1018: ATX etwas stärker, Pierer Mobility gesucht, AT&S hat Grund zu feiern und heute Gewinn-Messe Tag 1
    Wie Manz, JinkoSolar, HelloFresh, Aixtron, Zumtobel und GFT Technologies für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Frequentis 1.38%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.09%
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Henkel
      Star der Stunde: Lenzing 1.55%, Rutsch der Stunde: VIG -0.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Strabag(2)
      BSN Vola-Event Lenzing
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      Star der Stunde: Semperit 0.92%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.5%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(3), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christoph Boschan zu Gast, er bemerkte einen Fehler und vergibt morgen zwei Eifersucht-Awards

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      Gytis Skudzinskas
      Tyla / Silence
      2011
      Noroutine Books

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank