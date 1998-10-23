Börsegeschichte 23.10.: Extremes zu Rosenbauer, voestalpine, Head (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

23.10.2025, 762 Zeichen

Extrema:

23.10.2000: Flop 1: Rosenbauer: -13.73% - [Flop 2: -13.54% (08.10.2008), Flop 3: -12.14% (03.01.2002)] zum Kalender



Abs. High/Low:

23.10.1998: Low - voestalpine: 5.051 Euro



Indexumstellungen:

23.10.2000: Head kommt in den ATX. zum Kalender



Positive Serie in Performance:

23.10.2000: Rosenbauer: Beste Performance Serie: 28.19% (3 Tage - endete am 23.10.2000)

Bisher gab es an einem 23. Oktober 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.10. beträgt -0,45%. Der beste 23.10. fand im Jahr 2007 mit 1,42% statt, der schlechteste 23.10. im Jahr 1997 mit -3,10%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.10.)

(23.10.2025)

