PIR-News: News zu UBM, Pierer Mobility, Bawag, VIG, Porr (Christine Petzwinkler)

Die UBM hat die Platzierung ihres jüngsten Green Bond 2025–2030 abgeschlossen. Inklusive „frischem Geld“ konnte in der aktuellen Anleiheemission 2025–2030 ein Volumen von 75 Mio. Euro platziert werden. „Das aktuelle Emissionsvolumen ist auf die nach wie vor schwierigen Umfeldbedingungen in der Immobilienbranche zurückzuführen. Dennoch beweist die Platzierung erneut das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Strategie und Entwicklungspipeline“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG, und betont weiter: „Wir konnten damit unser Rückzahlungsprofil ein weiteres Mal glätten, was einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase darstellt.“ Im Vorfeld der Barzeichnung lief bekanntlich ein Umtauschangebot. Die Umtauschquote lag bei 45 Prozent. Insgesamt wurden damit rund 122 Mio. Euro des ursprünglichen Gesamtanleihevolumens von 270 Mio. Euro umgetauscht. Das Rückzahlungsvolumen der UBM-Anleihen beläuft sich nun auf 76 Mio. Euro am 13. November 2025 und 72 Mio. Euro am 21. Mai 2026. Geplanter Valutatag des Green Bonds ist der 30. Oktober 2025, die Notierung zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in das Open Market-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.

Wie die Pierer Mobility AG mitteilt, hat die Übernahmekommission der Bajaj Auto International Holdings B.V. am 23. Oktober 2025 einen Bescheid zugestellt, in dem bestätigt wird, dass die im Frühjahr vereinbarten Transaktionen, nämlich ein Aktienkaufvertrag in Bezug auf den Erwerb von 100 Stück Aktien an der Pierer Bajaj AG und eine Call-Optionsvereinbarung über den Erwerb von bis zu 50.000 Stück Aktien an der Pierer Bajaj AG, gemeinsam zur mittelbaren Kontrollerlangung an der Pierer Mobility AG durch Bajaj Auto International Holdings B.V. führen und dass dieser Kontrollerwerb zu Sanierungszwecken im Sinne des § 25 Abs 1 Z 2 ÜbG erfolgt. Zur Wahrung der Vermögensinteressen der übrigen Beteiligungspapierinhaber wurde von der Übernahmekommission die Bedingung ausgesprochen, dass Bajaj Auto International Holdings B.V. weder nach § 22 ÜbG noch nach § 25 Abs 2 ÜbG verpflichtet ist, ein Pflichtangebot an die Inhaber von Beteiligungspapieren der Pierer Mobility AG zu stellen, wenn die Call-Optionsvereinbarung nach der Nicht-Untersagung des Zusammenschlusses gemäß Verordnung (EU) 2022/2560 und Eintritt aller aufschiebenden Bedingungen der Call-Optionsvereinbarung innerhalb von 20 Börsentagen zur Gänze ausgeübt wird, heißt es.

Research: Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die Bawag-Aktie von 117,0 auf 126,0 Euro und bestätigen die Kaufempfehlung.

Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat den Ausblick der Vienna Insurance Group (VIG) von A+ mit stabilem Ausblick auf A+ mit positivem Ausblick angehoben. Begründet wid der Schritt mit bedeutenden Fortschritten bei der weiteren Diversifizierung der Geschäftstätigkeit in CEE, sowie auch der geplanten Übernahme der Nürnberger.

Das in einem Joint Venture von Porr, Saint-Gobain und Saubermacher betriebene Gips-zu-Gips-Recyclingwerk in Stockerau wurde nun eröffnet. Das Werk, mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen, soll neue Maßstäbe in der Kreislaufwirtschaft setzen, wie es in einer Aussendung heißt. Gips ist zu 100 Prozent recycelbar. Im ersten Schritt werden die Abfälle dafür in Stockerau in einer maßgeschneiderten mechanischen Abfallbehandlungsanlage für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Dazu wird der Gipskern von Karton und anderen Störstoffen getrennt, zerkleinert und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Danach wird das hergestellte Rezyklat zu Saint-Gobain nach Bad Aussee gebracht. Bis zu 40 Prozent des Rezyklats können dort in neuen Gipskartonplatten verarbeitet werden. Der Transport erfolgt emissionsreduziert mit der Bahn; die Anlage in Stockerau hat dafür einen eigenen Bahnanschluss.

