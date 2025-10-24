SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu UBM, Pierer Mobility, Bawag, VIG, Porr (Christine Petzwinkler)

24.10.2025, 4252 Zeichen

Die UBM hat die Platzierung ihres jüngsten Green Bond 2025–2030 abgeschlossen. Inklusive „frischem Geld“ konnte in der aktuellen Anleiheemission 2025–2030 ein Volumen von 75 Mio. Euro platziert werden. „Das aktuelle Emissionsvolumen ist auf die nach wie vor schwierigen Umfeldbedingungen in der Immobilienbranche zurückzuführen. Dennoch beweist die Platzierung erneut das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Strategie und Entwicklungspipeline“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG, und betont weiter: „Wir konnten damit unser Rückzahlungsprofil ein weiteres Mal glätten, was einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase darstellt.“ Im Vorfeld der Barzeichnung lief bekanntlich ein Umtauschangebot. Die Umtauschquote lag bei 45 Prozent. Insgesamt wurden damit rund 122 Mio. Euro des ursprünglichen Gesamtanleihevolumens von 270 Mio. Euro umgetauscht. Das Rückzahlungsvolumen der UBM-Anleihen beläuft sich nun auf 76 Mio. Euro am 13. November 2025 und 72 Mio. Euro am 21. Mai 2026. Geplanter Valutatag des Green Bonds ist der 30. Oktober 2025, die Notierung zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in das Open Market-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.
UBM ( Akt. Indikation:  23,10 /23,40, 1,09%)

Wie die Pierer Mobility AG mitteilt, hat die Übernahmekommission der Bajaj Auto International Holdings B.V. am 23. Oktober 2025 einen Bescheid zugestellt, in dem bestätigt wird, dass die im Frühjahr vereinbarten Transaktionen, nämlich ein Aktienkaufvertrag in Bezug auf den Erwerb von 100 Stück Aktien an der Pierer Bajaj AG und eine Call-Optionsvereinbarung über den Erwerb von bis zu 50.000 Stück Aktien an der Pierer Bajaj AG, gemeinsam zur mittelbaren Kontrollerlangung an der Pierer Mobility AG durch Bajaj Auto International Holdings B.V. führen und dass dieser Kontrollerwerb zu Sanierungszwecken im Sinne des § 25 Abs 1 Z 2 ÜbG erfolgt. Zur Wahrung der Vermögensinteressen der übrigen Beteiligungspapierinhaber wurde von der Übernahmekommission die Bedingung ausgesprochen, dass Bajaj Auto International Holdings B.V. weder nach § 22 ÜbG noch nach § 25 Abs 2 ÜbG verpflichtet ist, ein Pflichtangebot an die Inhaber von Beteiligungspapieren der Pierer Mobility AG zu stellen, wenn die Call-Optionsvereinbarung nach der Nicht-Untersagung des Zusammenschlusses gemäß Verordnung (EU) 2022/2560 und Eintritt aller aufschiebenden Bedingungen der Call-Optionsvereinbarung innerhalb von 20 Börsentagen zur Gänze ausgeübt wird, heißt es.
Pierer Mobility ( Akt. Indikation:  13,98 /14,30, 0,28%)

Research: Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die Bawag-Aktie von 117,0 auf 126,0 Euro und bestätigen die Kaufempfehlung.
Bawag ( Akt. Indikation:  107,20 /107,40, -0,83%)

Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat den Ausblick der Vienna Insurance Group (VIG) von A+ mit stabilem Ausblick auf A+ mit positivem Ausblick angehoben. Begründet wid der Schritt mit bedeutenden Fortschritten bei der weiteren Diversifizierung der Geschäftstätigkeit in CEE, sowie auch der geplanten Übernahme der Nürnberger.
VIG ( Akt. Indikation:  44,25 /44,35, 0,11%)

Das in einem Joint Venture von Porr, Saint-Gobain und Saubermacher betriebene Gips-zu-Gips-Recyclingwerk in Stockerau wurde nun eröffnet. Das Werk, mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen, soll neue Maßstäbe in der Kreislaufwirtschaft setzen, wie es in einer Aussendung heißt. Gips ist zu 100 Prozent recycelbar. Im ersten Schritt werden die Abfälle dafür in Stockerau in einer maßgeschneiderten mechanischen Abfallbehandlungsanlage für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Dazu wird der Gipskern von Karton und anderen Störstoffen getrennt, zerkleinert und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Danach wird das hergestellte Rezyklat zu Saint-Gobain nach Bad Aussee gebracht. Bis zu 40 Prozent des Rezyklats können dort in neuen Gipskartonplatten verarbeitet werden. Der Transport erfolgt emissionsreduziert mit der Bahn; die Anlage in Stockerau hat dafür einen eigenen Bahnanschluss.
Porr ( Akt. Indikation:  28,60 /28,85, -1,12%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.10.)


(24.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/16: Bernhard Mitterlehner




Bawag
Akt. Indikation:  107.50 / 108.00
Uhrzeit:  14:31:27
Veränderung zu letztem SK:  -0.42%
Letzter SK:  108.20 ( -0.09%)

Pierer Mobility
Akt. Indikation:  13.94 / 14.08
Uhrzeit:  14:28:53
Veränderung zu letztem SK:  -0.64%
Letzter SK:  14.10 ( 2.17%)

Porr
Akt. Indikation:  28.70 / 28.85
Uhrzeit:  14:30:43
Veränderung zu letztem SK:  -0.95%
Letzter SK:  29.05 ( 0.87%)

UBM
Akt. Indikation:  22.80 / 23.30
Uhrzeit:  14:30:31
Veränderung zu letztem SK:  0.22%
Letzter SK:  23.00 ( 2.22%)

VIG
Akt. Indikation:  44.10 / 44.25
Uhrzeit:  14:31:27
Veränderung zu letztem SK:  -0.17%
Letzter SK:  44.25 ( 0.68%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Addiko Bank, UBM, CPI Europe AG, Amag, EuroTeleSites AG, OMV, Rosgix, Uniqa, SBO, Semperit, Frequentis, Lenzing, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, RHI Magnesita, Symrise, Siemens Healthineers, Continental, Merck KGaA, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, Deutsche Post, Siemens Energy, ThyssenKrupp, Lufthansa.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: News zu UBM, Pierer Mobility, Bawag, VIG, Porr (Christine Petz...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Agrana, Semperit gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu Wienerberger-Podcast Heimo Scheuch, Gewinn-M...

» ATX-Trends: AT&S, Bawag, Lenzing ...

» Börsepeople im Podcast S21/16: Bernhard Mitterlehner

» Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.10.: Extremes zu Rosenbauer, voestalpine, Head (Börse...

» Nachlese: Anmelden zum 2. Österreichischen Aktientag, Update Zertifikate...

» PIR-News: News zu AT&S, Post, Wiener Börse (Christine Petzwinkler)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
“Ein Red-Bull-IPO wäre solider als Facebook und täte in NY gefallen”
Zehetner Immofinanz
Winter Moods
10 Jahre Österreichischer Corporate Governance Kodex
Drastil im Haus der Industrie
WTA-Turnier in Linz




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Frequentis 2.69%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.92%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(2)
    Star der Stunde: Palfinger 1.24%, Rutsch der Stunde: SBO -0.7%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(3), Kontron(1)
    Star der Stunde: UBM 0.87%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2%
    Star der Stunde: Amag 0.63%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), Telekom Austria(2), Strabag(2), Pierer Mobility(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: AT&S 2.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Fabasoft(5), Telekom Austria(1), Marinomed Biotech(1), OMV(1), Kontron(1), AT&S(1), SBO(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Professor und der Wolf, Mariella Gittler sowie auch audio-cd.at sprechen mit der Finanzelite

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Treasury & Finance Convention 2026 – am 23. und 24. September 2026 kehrt die Treasury & Finance Convention nach Schladming zurück. Die erste Keyn...

    Books josefchladek.com

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition

    Christoph Schieder
    Berlin
    2025
    Self published

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks



    Autor: Christine Petzwinkler

    24.10.2025, 4252 Zeichen

    Die UBM hat die Platzierung ihres jüngsten Green Bond 2025–2030 abgeschlossen. Inklusive „frischem Geld“ konnte in der aktuellen Anleiheemission 2025–2030 ein Volumen von 75 Mio. Euro platziert werden. „Das aktuelle Emissionsvolumen ist auf die nach wie vor schwierigen Umfeldbedingungen in der Immobilienbranche zurückzuführen. Dennoch beweist die Platzierung erneut das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Strategie und Entwicklungspipeline“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG, und betont weiter: „Wir konnten damit unser Rückzahlungsprofil ein weiteres Mal glätten, was einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase darstellt.“ Im Vorfeld der Barzeichnung lief bekanntlich ein Umtauschangebot. Die Umtauschquote lag bei 45 Prozent. Insgesamt wurden damit rund 122 Mio. Euro des ursprünglichen Gesamtanleihevolumens von 270 Mio. Euro umgetauscht. Das Rückzahlungsvolumen der UBM-Anleihen beläuft sich nun auf 76 Mio. Euro am 13. November 2025 und 72 Mio. Euro am 21. Mai 2026. Geplanter Valutatag des Green Bonds ist der 30. Oktober 2025, die Notierung zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in das Open Market-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.
    UBM ( Akt. Indikation:  23,10 /23,40, 1,09%)

    Wie die Pierer Mobility AG mitteilt, hat die Übernahmekommission der Bajaj Auto International Holdings B.V. am 23. Oktober 2025 einen Bescheid zugestellt, in dem bestätigt wird, dass die im Frühjahr vereinbarten Transaktionen, nämlich ein Aktienkaufvertrag in Bezug auf den Erwerb von 100 Stück Aktien an der Pierer Bajaj AG und eine Call-Optionsvereinbarung über den Erwerb von bis zu 50.000 Stück Aktien an der Pierer Bajaj AG, gemeinsam zur mittelbaren Kontrollerlangung an der Pierer Mobility AG durch Bajaj Auto International Holdings B.V. führen und dass dieser Kontrollerwerb zu Sanierungszwecken im Sinne des § 25 Abs 1 Z 2 ÜbG erfolgt. Zur Wahrung der Vermögensinteressen der übrigen Beteiligungspapierinhaber wurde von der Übernahmekommission die Bedingung ausgesprochen, dass Bajaj Auto International Holdings B.V. weder nach § 22 ÜbG noch nach § 25 Abs 2 ÜbG verpflichtet ist, ein Pflichtangebot an die Inhaber von Beteiligungspapieren der Pierer Mobility AG zu stellen, wenn die Call-Optionsvereinbarung nach der Nicht-Untersagung des Zusammenschlusses gemäß Verordnung (EU) 2022/2560 und Eintritt aller aufschiebenden Bedingungen der Call-Optionsvereinbarung innerhalb von 20 Börsentagen zur Gänze ausgeübt wird, heißt es.
    Pierer Mobility ( Akt. Indikation:  13,98 /14,30, 0,28%)

    Research: Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die Bawag-Aktie von 117,0 auf 126,0 Euro und bestätigen die Kaufempfehlung.
    Bawag ( Akt. Indikation:  107,20 /107,40, -0,83%)

    Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat den Ausblick der Vienna Insurance Group (VIG) von A+ mit stabilem Ausblick auf A+ mit positivem Ausblick angehoben. Begründet wid der Schritt mit bedeutenden Fortschritten bei der weiteren Diversifizierung der Geschäftstätigkeit in CEE, sowie auch der geplanten Übernahme der Nürnberger.
    VIG ( Akt. Indikation:  44,25 /44,35, 0,11%)

    Das in einem Joint Venture von Porr, Saint-Gobain und Saubermacher betriebene Gips-zu-Gips-Recyclingwerk in Stockerau wurde nun eröffnet. Das Werk, mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen, soll neue Maßstäbe in der Kreislaufwirtschaft setzen, wie es in einer Aussendung heißt. Gips ist zu 100 Prozent recycelbar. Im ersten Schritt werden die Abfälle dafür in Stockerau in einer maßgeschneiderten mechanischen Abfallbehandlungsanlage für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Dazu wird der Gipskern von Karton und anderen Störstoffen getrennt, zerkleinert und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Danach wird das hergestellte Rezyklat zu Saint-Gobain nach Bad Aussee gebracht. Bis zu 40 Prozent des Rezyklats können dort in neuen Gipskartonplatten verarbeitet werden. Der Transport erfolgt emissionsreduziert mit der Bahn; die Anlage in Stockerau hat dafür einen eigenen Bahnanschluss.
    Porr ( Akt. Indikation:  28,60 /28,85, -1,12%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.10.)


    (24.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/16: Bernhard Mitterlehner




    Bawag
    Akt. Indikation:  107.50 / 108.00
    Uhrzeit:  14:31:27
    Veränderung zu letztem SK:  -0.42%
    Letzter SK:  108.20 ( -0.09%)

    Pierer Mobility
    Akt. Indikation:  13.94 / 14.08
    Uhrzeit:  14:28:53
    Veränderung zu letztem SK:  -0.64%
    Letzter SK:  14.10 ( 2.17%)

    Porr
    Akt. Indikation:  28.70 / 28.85
    Uhrzeit:  14:30:43
    Veränderung zu letztem SK:  -0.95%
    Letzter SK:  29.05 ( 0.87%)

    UBM
    Akt. Indikation:  22.80 / 23.30
    Uhrzeit:  14:30:31
    Veränderung zu letztem SK:  0.22%
    Letzter SK:  23.00 ( 2.22%)

    VIG
    Akt. Indikation:  44.10 / 44.25
    Uhrzeit:  14:31:27
    Veränderung zu letztem SK:  -0.17%
    Letzter SK:  44.25 ( 0.68%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Addiko Bank, UBM, CPI Europe AG, Amag, EuroTeleSites AG, OMV, Rosgix, Uniqa, SBO, Semperit, Frequentis, Lenzing, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, RHI Magnesita, Symrise, Siemens Healthineers, Continental, Merck KGaA, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, Deutsche Post, Siemens Energy, ThyssenKrupp, Lufthansa.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: News zu UBM, Pierer Mobility, Bawag, VIG, Porr (Christine Petz...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Agrana, Semperit gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Wienerberger-Podcast Heimo Scheuch, Gewinn-M...

    » ATX-Trends: AT&S, Bawag, Lenzing ...

    » Börsepeople im Podcast S21/16: Bernhard Mitterlehner

    » Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 23.10.: Extremes zu Rosenbauer, voestalpine, Head (Börse...

    » Nachlese: Anmelden zum 2. Österreichischen Aktientag, Update Zertifikate...

    » PIR-News: News zu AT&S, Post, Wiener Börse (Christine Petzwinkler)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    “Ein Red-Bull-IPO wäre solider als Facebook und täte in NY gefallen”
    Zehetner Immofinanz
    Winter Moods
    10 Jahre Österreichischer Corporate Governance Kodex
    Drastil im Haus der Industrie
    WTA-Turnier in Linz




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Frequentis 2.69%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.92%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(2)
      Star der Stunde: Palfinger 1.24%, Rutsch der Stunde: SBO -0.7%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(3), Kontron(1)
      Star der Stunde: UBM 0.87%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2%
      Star der Stunde: Amag 0.63%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), Telekom Austria(2), Strabag(2), Pierer Mobility(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: AT&S 2.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Fabasoft(5), Telekom Austria(1), Marinomed Biotech(1), OMV(1), Kontron(1), AT&S(1), SBO(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Professor und der Wolf, Mariella Gittler sowie auch audio-cd.at sprechen mit der Finanzelite

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Treasury & Finance Convention 2026 – am 23. und 24. September 2026 kehrt die Treasury & Finance Convention nach Schladming zurück. Die erste Keyn...

      Books josefchladek.com

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank