SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Bawag, bester ATX-Titel der 20er Jahre, heute mit 8. IPO-Anniversary (+Börsepeople-Suche)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

25.10.2025, 2015 Zeichen

 

Bawag: Am 25.10.2017, heute vor 8 Jahren, gab es das IPO und die Aktie ist wenige Tage später in den ATX gekommen, mittlerweile längst ATX-Five. Nach einer Platzierung von ca. 40 Mio. Aktien ist man mit 100 Mio. Aktien an die Börse gegangen, Kurs war 48 Euro. Heute hat man nur noch 77 Mio. Aktien und Kurs ist 108,7 Euro, Shareholder Excellence at it`s best. Und die Bawag ist sogar die beste ATX-Aktie der 20er Jahre. Im Podcast verrate ich, wer auf Rang 2-5 liegt. Und gratuliere der Bawag. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8000 (interessanterweise ID 8000 auf audio-cd.at zum 8. Geburtstag) http://www.bawag.com

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: "Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch zu deinem 6. Podcast-Geburtstag". So überraschte mich Zahlenmensch heute unser Podcast-Partner Podigee, also diejenigen, die unsere Uploads an Spotify, Apple & Co. verteilen. Wir haben schon 7000 tägliche Hörer:innen, ein Problem gibt es aber trotzdem, denn der fix geglaubte Presenter der Season 22 der Börsepeople-Reihe ist kurzfristig doch (noch) nicht dabei. Wer mag also die Season 22 der Serie http://www.audio-cd.at/people mit insgesamt 25 Folgen und auch Folge 500 als Presenter begleiten? Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7999 christian.drastil@audio-cd.at http://www.audio-cd.at http://www.audio-cd.at/people - Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7998 - ATX etwas schwächer - AT&S erstmals seit 2023 über 30 Euro - News zu UBM, Pierer Mobility - Bawag, VIG, Porr - mehr dazu im Podcast

Spoiler für Tennisfans: Morgen oder Montag (je nachdem, wie weit Julia Grabher und Sinja Kraus in Florianopolis / Brasilien kommen) gibt es eine Daviscup-Ausblick mit Babsi Schett, Jurij Rodionov und Dominic Thiem im ÖTV-Spitzentennis-Podcast unter http://www.sportgeschichte.at/oetv .

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(25.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Heute 8. Börsegeburtstag der Bawag, die Bankaktie ist der beste ATX-Titel der 20er-Jahre




 

Bildnachweis

1. Bawag

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Zumtobel, Österreichische Post, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Rosgix, Uniqa, Andritz, VIG, Amag, AT&S, Semperit, Wolftank-Adisa, Strabag, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Stadlauer Malzfabrik AG, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, IBM, Symrise, Siemens Healthineers, Continental, Fresenius Medical Care, Bayer, Fresenius, Siemens Energy, HeidelbergCement, SAP.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Bawag, bester ATX-Titel der 20er Jahre, heute mit 8. IPO-An...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Robert Gillinger / Julia Kistner, 6 Jah...

» Wiener Börse Party #1019: ATX verliert, aber AT&S erstmals seit 2023 übe...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.10.: Bitte wieder so wie 2022 (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: Bernhard Mitterlehner wikifolio, Hans-Jörg Bruckberger Gewinn-...

» PIR-News: News zu UBM, Pierer Mobility, Bawag, VIG, Porr (Christine Petz...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Agrana, Semperit gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu Wienerberger-Podcast Heimo Scheuch, Gewinn-M...

» ATX-Trends: AT&S, Bawag, Lenzing ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Startups, Crowdfunding, Crowdinvesting, Finanzierungen, Business Angels, Gründer
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Wie Siemens Energy, SAP, HeidelbergCement, Commerzbank, Beiersdorf und adidas für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Klöckner und Rheinmetall vs. Lufthansa und Fraport – kommentierter KW 43 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Robert Gillinger / Julia Kistner, 6 Jahre audio-cd.at
Pinterest und Alibaba Group Holding vs. RIB Software und Wirecard – kommentierter KW 43 Peer Group Watch Computer, Software & Internet




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #1965
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1019: ATX verliert, aber AT&S erstmals seit 2023 über 30 Euro, Meilenstein bei Pierer Mobility, Bond-Excellence bei UBM

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books



    Autor: Christian Drastil

    25.10.2025, 2015 Zeichen

     

    Bawag: Am 25.10.2017, heute vor 8 Jahren, gab es das IPO und die Aktie ist wenige Tage später in den ATX gekommen, mittlerweile längst ATX-Five. Nach einer Platzierung von ca. 40 Mio. Aktien ist man mit 100 Mio. Aktien an die Börse gegangen, Kurs war 48 Euro. Heute hat man nur noch 77 Mio. Aktien und Kurs ist 108,7 Euro, Shareholder Excellence at it`s best. Und die Bawag ist sogar die beste ATX-Aktie der 20er Jahre. Im Podcast verrate ich, wer auf Rang 2-5 liegt. Und gratuliere der Bawag. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8000 (interessanterweise ID 8000 auf audio-cd.at zum 8. Geburtstag) http://www.bawag.com

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: "Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch zu deinem 6. Podcast-Geburtstag". So überraschte mich Zahlenmensch heute unser Podcast-Partner Podigee, also diejenigen, die unsere Uploads an Spotify, Apple & Co. verteilen. Wir haben schon 7000 tägliche Hörer:innen, ein Problem gibt es aber trotzdem, denn der fix geglaubte Presenter der Season 22 der Börsepeople-Reihe ist kurzfristig doch (noch) nicht dabei. Wer mag also die Season 22 der Serie http://www.audio-cd.at/people mit insgesamt 25 Folgen und auch Folge 500 als Presenter begleiten? Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7999 christian.drastil@audio-cd.at http://www.audio-cd.at http://www.audio-cd.at/people - Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7998 - ATX etwas schwächer - AT&S erstmals seit 2023 über 30 Euro - News zu UBM, Pierer Mobility - Bawag, VIG, Porr - mehr dazu im Podcast

    Spoiler für Tennisfans: Morgen oder Montag (je nachdem, wie weit Julia Grabher und Sinja Kraus in Florianopolis / Brasilien kommen) gibt es eine Daviscup-Ausblick mit Babsi Schett, Jurij Rodionov und Dominic Thiem im ÖTV-Spitzentennis-Podcast unter http://www.sportgeschichte.at/oetv .

    Danke fürs Reinhören!

    christian.drastil@audio-cd.at


    (25.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Heute 8. Börsegeburtstag der Bawag, die Bankaktie ist der beste ATX-Titel der 20er-Jahre




     

    Bildnachweis

    1. Bawag

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Zumtobel, Österreichische Post, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Rosgix, Uniqa, Andritz, VIG, Amag, AT&S, Semperit, Wolftank-Adisa, Strabag, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Stadlauer Malzfabrik AG, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, IBM, Symrise, Siemens Healthineers, Continental, Fresenius Medical Care, Bayer, Fresenius, Siemens Energy, HeidelbergCement, SAP.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Bawag, bester ATX-Titel der 20er Jahre, heute mit 8. IPO-An...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Robert Gillinger / Julia Kistner, 6 Jah...

    » Wiener Börse Party #1019: ATX verliert, aber AT&S erstmals seit 2023 übe...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.10.: Bitte wieder so wie 2022 (Börse Geschichte) (Bör...

    » Nachlese: Bernhard Mitterlehner wikifolio, Hans-Jörg Bruckberger Gewinn-...

    » PIR-News: News zu UBM, Pierer Mobility, Bawag, VIG, Porr (Christine Petz...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Agrana, Semperit gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Wienerberger-Podcast Heimo Scheuch, Gewinn-M...

    » ATX-Trends: AT&S, Bawag, Lenzing ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Startups, Crowdfunding, Crowdinvesting, Finanzierungen, Business Angels, Gründer
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Wie Siemens Energy, SAP, HeidelbergCement, Commerzbank, Beiersdorf und adidas für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Klöckner und Rheinmetall vs. Lufthansa und Fraport – kommentierter KW 43 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Robert Gillinger / Julia Kistner, 6 Jahre audio-cd.at
    Pinterest und Alibaba Group Holding vs. RIB Software und Wirecard – kommentierter KW 43 Peer Group Watch Computer, Software & Internet




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #1965
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1019: ATX verliert, aber AT&S erstmals seit 2023 über 30 Euro, Meilenstein bei Pierer Mobility, Bond-Excellence bei UBM

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Lawrence Impey & Sue Rose
      Tonewood
      2019
      Eaglesfield Editions

      Johannes Groht
      Insight Grindel
      2025
      Self published

      Gytis Skudzinskas
      Tyla / Silence
      2011
      Noroutine Books

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank