LinkedIn-NL: Bawag, bester ATX-Titel der 20er Jahre, heute mit 8. IPO-Anniversary (+Börsepeople-Suche)

Bawag: Am 25.10.2017, heute vor 8 Jahren, gab es das IPO und die Aktie ist wenige Tage später in den ATX gekommen, mittlerweile längst ATX-Five. Nach einer Platzierung von ca. 40 Mio. Aktien ist man mit 100 Mio. Aktien an die Börse gegangen, Kurs war 48 Euro. Heute hat man nur noch 77 Mio. Aktien und Kurs ist 108,7 Euro, Shareholder Excellence at it`s best. Und die Bawag ist sogar die beste ATX-Aktie der 20er Jahre. Im Podcast verrate ich, wer auf Rang 2-5 liegt. Und gratuliere der Bawag. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8000 (interessanterweise ID 8000 auf audio-cd.at zum 8. Geburtstag) http://www.bawag.com

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: "Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch zu deinem 6. Podcast-Geburtstag". So überraschte mich Zahlenmensch heute unser Podcast-Partner Podigee, also diejenigen, die unsere Uploads an Spotify, Apple & Co. verteilen. Wir haben schon 7000 tägliche Hörer:innen, ein Problem gibt es aber trotzdem, denn der fix geglaubte Presenter der Season 22 der Börsepeople-Reihe ist kurzfristig doch (noch) nicht dabei. Wer mag also die Season 22 der Serie http://www.audio-cd.at/people mit insgesamt 25 Folgen und auch Folge 500 als Presenter begleiten? Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7999 christian.drastil@audio-cd.at http://www.audio-cd.at http://www.audio-cd.at/people - Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7998 - ATX etwas schwächer - AT&S erstmals seit 2023 über 30 Euro - News zu UBM, Pierer Mobility - Bawag, VIG, Porr - mehr dazu im Podcast

Spoiler für Tennisfans: Morgen oder Montag (je nachdem, wie weit Julia Grabher und Sinja Kraus in Florianopolis / Brasilien kommen) gibt es eine Daviscup-Ausblick mit Babsi Schett, Jurij Rodionov und Dominic Thiem im ÖTV-Spitzentennis-Podcast unter http://www.sportgeschichte.at/oetv .