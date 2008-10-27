SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 27.10: Extremes zu ATX, Telekom, EuroTeleSites und Bawag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

27.10.2025, 916 Zeichen

Extrema:
27.10.2008: Flop 2: Telekom Austria: -17.35% - [Flop 1: -19.49% (19.08.2004), Flop 3: -16.88% (18.01.2001)] zum Kalender
27.10.2008: Flop 3: ATX: -9.74457% - [Flop 1: -13.6486% (12.03.2020), Flop 2: -10.463% (16.03.2020)] zum Kalender
27.10.2008: Flop 3: ATX TR: -9.74477% - [Flop 2: -10.4634% (16.03.2020), Flop 1: -13.6489% (12.03.2020)] zum Kalender

Abs. High/Low:
27.10.2023: Low - EuroTeleSites AG: 3.105 Euro zum Kalender

Indexumstellungen:
27.10.2017: Bawag kommt in den ATX, RHI scheidet aus dem ATX aus

Bisher gab es an einem 27. Oktober 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.10. beträgt -0,57%. Der beste 27.10. fand im Jahr 2011 mit 5,81% statt, der schlechteste 27.10. im Jahr 2008 mit -9,74%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.10.)


(27.10.2025)

