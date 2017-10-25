Nachlese: Florian Dangl, Gerda Holzinger-Burgstaller, Bawag-Geburtstag, (audio cd.at)

27.10.2025, 3803 Zeichen

- Florian Dangl ist Head of Private Banking & Treasury bei der Volksbank. Wir reden über lange Jahre bei der Erste Group, erwähnen Andreas Treichl, Herbert Juranek, Hannes Leobacher, Franz Hochstrasser und auch sein heutiger CEO bei Volksbank, Gerald Fleischmann, war damals ein Kollege bei der Ersten, für die Florian auch zur Rumänien-Akquise, zur BCR, gegangen ist. In der zweiten Hälfte der Zehner-Jahre folgte die erste Phase von Florian bei der Volksbank als Head of Marketing, Sales & Product Management, dann tauchte er in die Fintech-Welt ein und kam in Folge in den Vorstand der DenizBank und später der bank99. Seit Februar 2023 ist Florian wieder bei der Volksbank, eben als Head of Private Banking & Treasury. Da tauchen wir in beide Bereiche ein und stellen auch eine aktuelle nachhaltige Privatanleger-Anleihe der Volksbank vor. Letztendlich geht es noch um den Drive der Bank, Kaffee, den Wecker, Sport und natürlich um "Gutes zieht Kreise". Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8004

https://www.volksbank.at.

- Ende Woche 43/2025: Keine Veränderung in den Top10 WTA & ATP übergreifend, aber die Leader Filip Misolic und Julia Grabher (siegt bei einem 125er in Brasilien und ist zurück in den WTA 100), haben sich verbessert. Dank ÖTV und der Abschlusspressekonferenz der Erste Bank Open habe ich O-Töne von Gerda Holzinger-Burgstaller (Erste Bank), Herwig Straka (Turnierdirektor - Zuschauerrekord, Damenturnier-Pläne, überfüllter Kalender?), Filip Misolic (sorgt für Lacher) und Lucas Miedler (Doppel-Finalist EBO). Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8003

Ranking: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

http://www.sportgeschichte.at/oetv

Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y

https://www.oetv.at

Thomas Schweda im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3521

Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Bawag: Am 25.10.2017, heute vor 8 Jahren, gab es das IPO und die Aktie ist wenige Tage später in den ATX gekommen, mittlerweile längst ATX-Five. Nach einer Platzierung von ca. 40 Mio. Aktien ist man mit 100 Mio. Aktien an die Börse gegangen, Kurs war 48 Euro. Heute hat man nur noch 77 Mio. Aktien und Kurs ist 108,7 Euro, Shareholder Excellence at it`s best. Und die Bawag ist sogar die beste ATX-Aktie der 20er Jahre. Im Podcast verrate ich, wer auf Rang 2-5 liegt. Und gratuliere der Bawag. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8000

(interessanterweise ID 8000 auf audio-cd.at zum 8. Geburtstag)

http://www.bawag.com

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: "Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch zu deinem 6. Podcast-Geburtstag". So überraschte mich Zahlenmensch heute unser Podcast-Partner Podigee, also diejenigen, die unsere Uploads an Spotify, Apple & Co. verteilen. Wir haben schon 7000 tägliche Hörer:innen, ein Problem gibt es aber trotzdem, denn der fix geglaubte Presenter der Season 22 der Börsepeople-Reihe ist kurzfristig doch (noch) nicht dabei. Wer mag also die Season 22 der Serie http://www.audio-cd.at/people mit insgesamt 25 Folgen und auch Folge 500 als Presenter begleiten? Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7999

christian.drastil@audio-cd.at

http://www.audio-cd.at

http://www.audio-cd.at/people



- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7998

- ATX etwas schwächer

- AT&S erstmals seit 2023 über 30 Euro

- News zu UBM, Pierer Mobility

- Bawag, VIG, Porr

- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.10.)

(27.10.2025)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer

