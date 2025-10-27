SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag etwas stärker: Erneut AT&S, dazu Uniqa und VIG gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.10.2025, 1089 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:51 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4673 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.55% auf 31.575 Euro, dahinter Uniqa mit +1.82% auf 12.89 Euro und VIG mit +1.35% auf 45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24200 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd).

- Zahlen von Palfinger, News zu Warimpex, Strabag, Baader Bank, ESMA-Sanktionenbericht
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Österreichische Post
- Nachlese: Florian Dangl, Gerda Holzinger-Burgstaller, Bawag-Geburtstag,
- Börsegeschichte 27.10: Extremes zu ATX, Telekom, EuroTeleSites und Bawag
- Österreich-Depots: Etwas festerer Wochenauftakt
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.19% vs. last #gabb, +27.40% ytd, +112.50% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts: 

Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975
Barbara Sladek: https://audio-cd.at/page/podcast/7968


(27.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.

Random Partner

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA Gewinn-Messe, Nvidia, ...

» ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...

» Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer

» Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wied...

» LinkedIn-NL: Warum ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze ...

» Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pi...

» Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fle...

» News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe...

» (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Wie Nvidia, Microsoft, Johnson & Johnson, Cisco, Nike und Wal-Mart für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Wie Suess Microtec, Klondike Gold, Nokia, BayWa, Ibiden Co.Ltd und United Parcel Service für Gesprächsstoff sorgten
Zu Besuch 2025
Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
Guten Morgen mit Adidas, BASF, Deutsche Bank, Mercedes Benz ...
e.l.f. Beauty veröffentlicht Impact-Bericht für das Geschäftsjahr 2025 mit Schwerpunkt auf „the Every”




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Mercedes-Benz Group
    Star der Stunde: Frequentis 2.3%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(2)
    #gabb #1967
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S21/09: Tanja Bamberger

    Tanja Bamberger ist Geschäftsführerin der VB Services für Banken Ges.m.b.H und Working Mum. Wir sprechen über die WU, über die angloamerikanisch geprägte Phase mit Eli Lilly in Hamburg, Accenture i...

    Books josefchladek.com

    Christoph Schieder
    Berlin
    2025
    Self published

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof



    Autor: Christian Drastil

    27.10.2025, 1089 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:51 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4673 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.55% auf 31.575 Euro, dahinter Uniqa mit +1.82% auf 12.89 Euro und VIG mit +1.35% auf 45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24200 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd).

    - Zahlen von Palfinger, News zu Warimpex, Strabag, Baader Bank, ESMA-Sanktionenbericht
    - Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Österreichische Post
    - Nachlese: Florian Dangl, Gerda Holzinger-Burgstaller, Bawag-Geburtstag,
    - Börsegeschichte 27.10: Extremes zu ATX, Telekom, EuroTeleSites und Bawag
    - Österreich-Depots: Etwas festerer Wochenauftakt
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.19% vs. last #gabb, +27.40% ytd, +112.50% seit Start 2013

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts: 

    Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
    Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
    Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
    Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975
    Barbara Sladek: https://audio-cd.at/page/podcast/7968


    (27.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.

    Random Partner

    Buwog
    Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA Gewinn-Messe, Nvidia, ...

    » ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...

    » Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer

    » Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wied...

    » LinkedIn-NL: Warum ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze ...

    » Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pi...

    » Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fle...

    » News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe...

    » (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Nvidia, Microsoft, Johnson & Johnson, Cisco, Nike und Wal-Mart für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    Wie Suess Microtec, Klondike Gold, Nokia, BayWa, Ibiden Co.Ltd und United Parcel Service für Gesprächsstoff sorgten
    Zu Besuch 2025
    Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
    Guten Morgen mit Adidas, BASF, Deutsche Bank, Mercedes Benz ...
    e.l.f. Beauty veröffentlicht Impact-Bericht für das Geschäftsjahr 2025 mit Schwerpunkt auf „the Every”




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Mercedes-Benz Group
      Star der Stunde: Frequentis 2.3%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(2)
      #gabb #1967
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S21/09: Tanja Bamberger

      Tanja Bamberger ist Geschäftsführerin der VB Services für Banken Ges.m.b.H und Working Mum. Wir sprechen über die WU, über die angloamerikanisch geprägte Phase mit Eli Lilly in Hamburg, Accenture i...

      Books josefchladek.com

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      Johannes Groht
      Insight Grindel
      2025
      Self published

      Gytis Skudzinskas
      Tyla / Silence
      2011
      Noroutine Books

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank