Wiener Börse zu Mittag etwas stärker: Erneut AT&S, dazu Uniqa und VIG gesucht
Christian Drastil
27.10.2025, 1089 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:51 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4673 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.55% auf 31.575 Euro, dahinter Uniqa mit +1.82% auf 12.89 Euro und VIG mit +1.35% auf 45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24200 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd).
- Zahlen von Palfinger, News zu Warimpex, Strabag, Baader Bank, ESMA-Sanktionenbericht
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Österreichische Post
- Nachlese: Florian Dangl, Gerda Holzinger-Burgstaller, Bawag-Geburtstag,
- Börsegeschichte 27.10: Extremes zu ATX, Telekom, EuroTeleSites und Bawag
- Österreich-Depots: Etwas festerer Wochenauftakt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.19% vs. last #gabb, +27.40% ytd, +112.50% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts:
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975
Barbara Sladek: https://audio-cd.at/page/podcast/7968
Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
