SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

28.10.2025, 1118 Zeichen

Extrema:
28.10.1997: Flop 1: EVN: -11.636% - [Flop 2: -10.8434% (12.03.2020), Flop 3: -10.8108% (16.03.2020)]
28.10.1997: Flop 1: Mayr-Melnhof: -12.1462% - [Flop 2: -8.82% (21.01.2008), Flop 3: -8.33333% (04.04.2025)]
28.10.2008: Top 2: DAX: 11.2768% - [Top 1: 11.402% (13.10.2008), Top 3: 10.9759% (24.03.2020)] zum Kalender

Negative Serie in Performance:
28.10.2008: Telekom Austria: Schlechteste Performance Serie: -29.13% (4 Tage von Kurs 10.522 Euro auf 7.457 Euro, die Serie endete am 28.10.2008), ein Alpha von -17.01 zum ATX TR zum Kalender
28.10.2024: Pierer Mobility: Schlechteste Performance Serie: -45.62% (9 Tage von Kurs 24 Euro auf 13.05 Euro, die Serie endete am 28.10.2024), ein Alpha von -46.03 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 28. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.10. beträgt -0,38%. Der beste 28.10. fand im Jahr 2008 mit 3,50%statt, der schlechteste 28.10. im Jahr 1997 mit -8,33%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.10. so: 0,00%

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)


(28.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...

» Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...

» Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...

» PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...

» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...

» Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford steigt 3,51 Prozent
Weltspartagsempfang in der Raiffeisenlandesbank OÖ
Watermark™-Studie 2025 von Ecolab zeigt versteckte Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freude mit der Baader Bank-Aktie als eigenes Nachdenk-Thema
NuORDER by Lightspeed erweitert vor dem Hintergrund der Investitionen des Einzelhändlers in datengesteuerte Großhandelsstrategien seine Partnerschaft mit Nordstrom




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1)
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), AT&S(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Wienerberger(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.27%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Porr(2), Erste Group(1), VIG(1), Frequentis(1)
    Star der Stunde: Andritz 1.54%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.39%
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 41, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

    Books josefchladek.com

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks

    Christoph Schieder
    Berlin
    2025
    Self published

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records



    Autor: Börse Geschichte

    28.10.2025, 1118 Zeichen

    Extrema:
    28.10.1997: Flop 1: EVN: -11.636% - [Flop 2: -10.8434% (12.03.2020), Flop 3: -10.8108% (16.03.2020)]
    28.10.1997: Flop 1: Mayr-Melnhof: -12.1462% - [Flop 2: -8.82% (21.01.2008), Flop 3: -8.33333% (04.04.2025)]
    28.10.2008: Top 2: DAX: 11.2768% - [Top 1: 11.402% (13.10.2008), Top 3: 10.9759% (24.03.2020)] zum Kalender

    Negative Serie in Performance:
    28.10.2008: Telekom Austria: Schlechteste Performance Serie: -29.13% (4 Tage von Kurs 10.522 Euro auf 7.457 Euro, die Serie endete am 28.10.2008), ein Alpha von -17.01 zum ATX TR zum Kalender
    28.10.2024: Pierer Mobility: Schlechteste Performance Serie: -45.62% (9 Tage von Kurs 24 Euro auf 13.05 Euro, die Serie endete am 28.10.2024), ein Alpha von -46.03 zum ATX TR

    Bisher gab es an einem 28. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.10. beträgt -0,38%. Der beste 28.10. fand im Jahr 2008 mit 3,50%statt, der schlechteste 28.10. im Jahr 1997 mit -8,33%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.10. so: 0,00%

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)


    (28.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    RWT AG
    Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...

    » Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...

    » Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...

    » PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...

    » Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford steigt 3,51 Prozent
    Weltspartagsempfang in der Raiffeisenlandesbank OÖ
    Watermark™-Studie 2025 von Ecolab zeigt versteckte Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
    Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freude mit der Baader Bank-Aktie als eigenes Nachdenk-Thema
    NuORDER by Lightspeed erweitert vor dem Hintergrund der Investitionen des Einzelhändlers in datengesteuerte Großhandelsstrategien seine Partnerschaft mit Nordstrom




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1)
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), AT&S(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Wienerberger(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.27%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Porr(2), Erste Group(1), VIG(1), Frequentis(1)
      Star der Stunde: Andritz 1.54%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.39%
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 41, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

      Books josefchladek.com

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Tomáš Chadim
      Znásilněná krajina / Violated landscape
      2022
      Self published

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank