Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pierer Mobility
Extrema:
28.10.1997: Flop 1: EVN: -11.636% - [Flop 2: -10.8434% (12.03.2020), Flop 3: -10.8108% (16.03.2020)]
28.10.1997: Flop 1: Mayr-Melnhof: -12.1462% - [Flop 2: -8.82% (21.01.2008), Flop 3: -8.33333% (04.04.2025)]
28.10.2008: Top 2: DAX: 11.2768% - [Top 1: 11.402% (13.10.2008), Top 3: 10.9759% (24.03.2020)] zum Kalender
Negative Serie in Performance:
28.10.2008: Telekom Austria: Schlechteste Performance Serie: -29.13% (4 Tage von Kurs 10.522 Euro auf 7.457 Euro, die Serie endete am 28.10.2008), ein Alpha von -17.01 zum ATX TR zum Kalender
28.10.2024: Pierer Mobility: Schlechteste Performance Serie: -45.62% (9 Tage von Kurs 24 Euro auf 13.05 Euro, die Serie endete am 28.10.2024), ein Alpha von -46.03 zum ATX TR
Bisher gab es an einem 28. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.10. beträgt -0,38%. Der beste 28.10. fand im Jahr 2008 mit 3,50%statt, der schlechteste 28.10. im Jahr 1997 mit -8,33%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.10. so: 0,00%
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot
