Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

28.10.2025, 1118 Zeichen

Extrema:

28.10.1997: Flop 1: EVN: -11.636% - [Flop 2: -10.8434% (12.03.2020), Flop 3: -10.8108% (16.03.2020)]

28.10.1997: Flop 1: Mayr-Melnhof: -12.1462% - [Flop 2: -8.82% (21.01.2008), Flop 3: -8.33333% (04.04.2025)]

28.10.2008: Top 2: DAX: 11.2768% - [Top 1: 11.402% (13.10.2008), Top 3: 10.9759% (24.03.2020)] zum Kalender



Negative Serie in Performance:

28.10.2008: Telekom Austria: Schlechteste Performance Serie: -29.13% (4 Tage von Kurs 10.522 Euro auf 7.457 Euro, die Serie endete am 28.10.2008), ein Alpha von -17.01 zum ATX TR zum Kalender

28.10.2024: Pierer Mobility: Schlechteste Performance Serie: -45.62% (9 Tage von Kurs 24 Euro auf 13.05 Euro, die Serie endete am 28.10.2024), ein Alpha von -46.03 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 28. Oktober 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.10. beträgt -0,38%. Der beste 28.10. fand im Jahr 2008 mit 3,50%statt, der schlechteste 28.10. im Jahr 1997 mit -8,33%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.10. so: 0,00%

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)

(28.10.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner RWT AG

Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...

» Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...

» Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...

» PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...

» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...

» Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)