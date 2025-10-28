Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fleischmann Silber (audio cd.at)

28.10.2025, 2439 Zeichen

- Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at und Börse Frankfurt Zertifikate gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Die aktuelle Ausgabe 10/2025 stellt den Aufritt des Zertifikate Forum Austria auf der Gewinn-Messe in Wien ins Zentrum. Das Motto war "Chancen im dynamischen Marktumfeld - warum Zertifikate jetzt punkten". Die Diskussion war angeregt, Location war die Geld-Bühne und diese Nachmittags-Stunde von 15 bis 16 Uhr war super besucht, das ZFA war mit den Vorständen Heiko Geiger, Uwe Kolar, Frank Weingarts und Philipp Arnold vertreten. Zwei der vier hab ich nachher kurz erwischt, Philipp Arnold von Raiffeisen Zertifikate und Heiko Geiger von Vontobel. Dazu auch Sebastian Scheck von BNP Paribas. Stichworte: Rohstoffe, Edelmetalle, Absicherungen, etc. . Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8010 .

- die Sondernummer zum ZFA-Award 2025 mit allen Champs, auch historisch und neuen MVPs: https://boerse-social.com/pdf/fachheft64

- Zertifikate Kongress: Roundtable Arnold/Boschan/Drastil/Hartmann/Mostböck: https://audio-cd.at/page/playlist/6508

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der Podcast heisst "Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr)". Am Wochenende bin ich über eine sportliche Erfolgsmeldung aus dieser Schnittmenge gestolpert und habe Ex-SBO-IR-Chef Andreas Böcskör um Input gegeben. Danke dafür! Was ich nicht wusste, ist, dass Spängler-Topbankerin Birgit Fleischmann ebenfalls mit im Boot war, als es Silber im Rahmen der "Österreichischen Hochsee Staatsmeisterschaft ORC inshore" (Split, CRO) gab. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8008

Fotos: https://photaq.com/page/index/4182

Börsepeople Andreas Böcskör: https://audio-cd.at/page/podcast/4527/

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8007

- ATX etwas stärker in Woche 44

- AT&S schon wieder vorne, dahinter die Versicherer

- Zahlen von Palfinger mit gutem Ausblick

- News zu Warimpex, Strabag

- Baader Bank handelt am Wochenende

- ESMA-Sanktionenbericht

- Wochenende: Bawags 8. Börsegeburtstag, SPÖ-TV geht einen Tag später auf Banken los

- DAX ebenfalls etwas stärker, Infineon gesucht

- @ Christoph Boschan: Firmenschild wieder da, Hansi Hansmann mein Augenzeuge

(28.10.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot

