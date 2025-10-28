SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fleischmann Silber (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

28.10.2025, 2439 Zeichen

- Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at und Börse Frankfurt Zertifikate gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Die aktuelle Ausgabe 10/2025 stellt den Aufritt des Zertifikate Forum Austria auf der Gewinn-Messe in Wien ins Zentrum. Das Motto war "Chancen im dynamischen Marktumfeld - warum Zertifikate jetzt punkten". Die Diskussion war angeregt, Location war die Geld-Bühne und diese Nachmittags-Stunde von 15 bis 16 Uhr war super besucht, das ZFA war mit den Vorständen Heiko Geiger, Uwe Kolar, Frank Weingarts und Philipp Arnold vertreten. Zwei der vier hab ich nachher kurz erwischt, Philipp Arnold von Raiffeisen Zertifikate und Heiko Geiger von Vontobel. Dazu auch Sebastian Scheck von BNP Paribas. Stichworte: Rohstoffe, Edelmetalle, Absicherungen, etc. . Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8010 .
- die Sondernummer zum ZFA-Award 2025 mit allen Champs, auch historisch und neuen MVPs: https://boerse-social.com/pdf/fachheft64
- Zertifikate Kongress: Roundtable Arnold/Boschan/Drastil/Hartmann/Mostböck: https://audio-cd.at/page/playlist/6508

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der Podcast heisst "Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr)". Am Wochenende bin ich über eine sportliche Erfolgsmeldung aus dieser Schnittmenge gestolpert und habe Ex-SBO-IR-Chef Andreas Böcskör um Input gegeben. Danke dafür! Was ich nicht wusste, ist, dass Spängler-Topbankerin Birgit Fleischmann ebenfalls mit im Boot war, als es Silber im Rahmen der "Österreichischen Hochsee Staatsmeisterschaft ORC inshore" (Split, CRO) gab. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8008
Fotos: https://photaq.com/page/index/4182
Börsepeople Andreas Böcskör: https://audio-cd.at/page/podcast/4527/

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8007
- ATX etwas stärker in Woche 44
- AT&S schon wieder vorne, dahinter die Versicherer
- Zahlen von Palfinger mit gutem Ausblick
- News zu Warimpex, Strabag
- Baader Bank handelt am Wochenende
- ESMA-Sanktionenbericht
- Wochenende: Bawags 8. Börsegeburtstag, SPÖ-TV geht einen Tag später auf Banken los
- DAX ebenfalls etwas stärker, Infineon gesucht
- @ Christoph Boschan: Firmenschild wieder da, Hansi Hansmann mein Augenzeuge

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)


(28.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...

» Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...

» Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...

» PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...

» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...

» Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford steigt 3,51 Prozent
Weltspartagsempfang in der Raiffeisenlandesbank OÖ
Watermark™-Studie 2025 von Ecolab zeigt versteckte Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freude mit der Baader Bank-Aktie als eigenes Nachdenk-Thema
NuORDER by Lightspeed erweitert vor dem Hintergrund der Investitionen des Einzelhändlers in datengesteuerte Großhandelsstrategien seine Partnerschaft mit Nordstrom




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1)
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), AT&S(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Wienerberger(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.27%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Porr(2), Erste Group(1), VIG(1), Frequentis(1)
    Star der Stunde: Andritz 1.54%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.39%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S21/14: Franzi Brandmeier

    Franzi Brandmeier ist Head of Business Development and Partnerships bei Airtime Software. Bei der CIRA-Jahreskonferenz 2025 standen wir nebeneinander auf einem Panel ("The New Online World") und vo...

    Books josefchladek.com

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks

    Nikola Mihov
    The Last Gift
    2025
    Self published

    Luca Bani & Gael del Río
    Oddments
    2024
    Ediciones Posibles



    Autor: Christian Drastil

    28.10.2025, 2439 Zeichen

    - Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at und Börse Frankfurt Zertifikate gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Die aktuelle Ausgabe 10/2025 stellt den Aufritt des Zertifikate Forum Austria auf der Gewinn-Messe in Wien ins Zentrum. Das Motto war "Chancen im dynamischen Marktumfeld - warum Zertifikate jetzt punkten". Die Diskussion war angeregt, Location war die Geld-Bühne und diese Nachmittags-Stunde von 15 bis 16 Uhr war super besucht, das ZFA war mit den Vorständen Heiko Geiger, Uwe Kolar, Frank Weingarts und Philipp Arnold vertreten. Zwei der vier hab ich nachher kurz erwischt, Philipp Arnold von Raiffeisen Zertifikate und Heiko Geiger von Vontobel. Dazu auch Sebastian Scheck von BNP Paribas. Stichworte: Rohstoffe, Edelmetalle, Absicherungen, etc. . Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8010 .
    - die Sondernummer zum ZFA-Award 2025 mit allen Champs, auch historisch und neuen MVPs: https://boerse-social.com/pdf/fachheft64
    - Zertifikate Kongress: Roundtable Arnold/Boschan/Drastil/Hartmann/Mostböck: https://audio-cd.at/page/playlist/6508

    - kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der Podcast heisst "Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr)". Am Wochenende bin ich über eine sportliche Erfolgsmeldung aus dieser Schnittmenge gestolpert und habe Ex-SBO-IR-Chef Andreas Böcskör um Input gegeben. Danke dafür! Was ich nicht wusste, ist, dass Spängler-Topbankerin Birgit Fleischmann ebenfalls mit im Boot war, als es Silber im Rahmen der "Österreichischen Hochsee Staatsmeisterschaft ORC inshore" (Split, CRO) gab. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8008
    Fotos: https://photaq.com/page/index/4182
    Börsepeople Andreas Böcskör: https://audio-cd.at/page/podcast/4527/

    - Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8007
    - ATX etwas stärker in Woche 44
    - AT&S schon wieder vorne, dahinter die Versicherer
    - Zahlen von Palfinger mit gutem Ausblick
    - News zu Warimpex, Strabag
    - Baader Bank handelt am Wochenende
    - ESMA-Sanktionenbericht
    - Wochenende: Bawags 8. Börsegeburtstag, SPÖ-TV geht einen Tag später auf Banken los
    - DAX ebenfalls etwas stärker, Infineon gesucht
    - @ Christoph Boschan: Firmenschild wieder da, Hansi Hansmann mein Augenzeuge

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)


    (28.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    VIG
    Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...

    » Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...

    » Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...

    » PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...

    » Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford steigt 3,51 Prozent
    Weltspartagsempfang in der Raiffeisenlandesbank OÖ
    Watermark™-Studie 2025 von Ecolab zeigt versteckte Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
    Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freude mit der Baader Bank-Aktie als eigenes Nachdenk-Thema
    NuORDER by Lightspeed erweitert vor dem Hintergrund der Investitionen des Einzelhändlers in datengesteuerte Großhandelsstrategien seine Partnerschaft mit Nordstrom




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1)
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), AT&S(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Wienerberger(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.27%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Porr(2), Erste Group(1), VIG(1), Frequentis(1)
      Star der Stunde: Andritz 1.54%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.39%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S21/14: Franzi Brandmeier

      Franzi Brandmeier ist Head of Business Development and Partnerships bei Airtime Software. Bei der CIRA-Jahreskonferenz 2025 standen wir nebeneinander auf einem Panel ("The New Online World") und vo...

      Books josefchladek.com

      Lawrence Impey & Sue Rose
      Tonewood
      2019
      Eaglesfield Editions

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank