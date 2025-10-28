News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe bei Bawag (Christine Petzwinkler)

28.10.2025, 3469 Zeichen

Die Kapsch TrafficCom-Tochterfirma tolltickets unterzeichnte eine Kooperationsvereinbarung mit der niederländischen Kraftfahrzeugbehörde (RDW), um ihre Zulassung als EETS-Anbieter (European Electronic Toll Service) für das künftige niederländische Lkw-Mautsystem vorzubereiten, wie tolltickets in einer Aussendung mitteilt. tolltickets wird das neue Mautsystem über seine neueste On-Board-Unit (OBU) zugänglich machen, die die zurückgelegte Strecke automatisch aufzeichnet und über die neueste und sichere 4G-Konnektivität mit den nationalen Mautsystemen kommuniziert. Um eine frühzeitige Vorbereitung zu ermöglichen, wird tolltickets im April 2026 eine Vorregistrierung für Kunden eröffnen. So können Flotten ihre Fahrzeuge im Voraus registrieren, ihre OBUs erhalten und einen unterbrechungsfreien Zugang zum niederländischen Netz sicherstellen, sobald die Lkw-Maut eingeführt wird.

Kapsch TrafficCom hat gestern auch eine Gewinnwarnung ausgeben müssen. Begründet werden die unter den Erwartungen liegenden Zahlen mit der generell schwierigen Marktsituation und der Verzögerung einiger großer Projektausschreibungen, zudem seien erwartete Projekte nicht gewonnen worden, wie es heißt. Das Management der Kapsch TrafficCom AG prognostiziert nunmehr einen Umsatz in der Größenordnung von rund 450 Mio. Euro (bisherige Erwartung rund 510 Mio. Euro) und ein EBIT in der Größenordnung von rund 25 Mio. Euro (bisherige Erwartung rund 45 Mio. Euro).

Die Analysten von GBC stufen die Marinomed-Aktie weiter mit Kaufen ein, erhöhen das Kursziel aber von 42,0 auf 51,0 Euro. Die GBC-Experten haben ihre Umsatzprognose für Marinomed grundlegend überarbeitet, da die Zahlungen aus der Veräußerung des Carragelose-Geschäfts als Umsatzerlöse erfasst werden. Bislang hatten die Analysten diese den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet. In Summe resultiert daraus ein merklich höherer Umsatzpfad: Anstelle der ursprünglichen GBC-Schätzung von 3,50 Mio. Euro für 2025e, 4,00 Mio. Euro für 2026e und 6,00 Mio. Euro für 2027e erwarten sie nun 8,50 Mio. Euro, 10,13 Mio. Euro und 12,20 Mio. Euro. Die Position der sonstigen betrieblichen Erträge bleibt im Jahr 2025 aufgrund restrukturierungsbedingter, nicht cashwirksamer Effekte außergewöhnlich hoch bei 19,55 Mio. Euro und normalisiert sich ab 2026 auf 1,50 Mio. Euro pro Jahr. Das überarbeitete Prognosemodell führt auch zu neuen Ergebnisannahmen. Im Modell resultiert daraus ein EBITDA von 18,58 Mio. Euro in 2025, gefolgt von 3,20 Mio. Euro in 2026 und 4,70 Mio. Eur in 2027. Für die außergewöhnliche Ergebnishöhe im Jahr 2025 ist die Position der sonstigen betrieblichen Erträge im Zuge der Restrukturierung mit 19,55 Mio. Euro verantwortlich, wobei es sich überwiegend um nicht-cashwirksame Effekte handelt, so die Experten.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben nach Zahlenvorlage ihre Kaufempfehlung und das Kursziel in Höhe von 50,0 Euro für Palfinger bestätigt. Auch die Berenberg-Analysten belassen die Palfinger-Aktie auf Buy mit Kursziel 45,0 Euro.

Aktienkäufe: Die Bawag-Vorstände Anas Abuzaakouk (CEO) und nahe Angehörige von Enver Sirucic (CFO) haben Aktien erworben. Und zwar 10.000 Stück der CEO und 2000 Stück das Umfeld des CFO.

