SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch nach Kursrutsch gestern, Semperit und Pierer Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

28.10.2025, 1230 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:39 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4663 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.30% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +3.44% auf 6.62 Euro, dahinter Semperit mit +1.40% auf 13.08 Euro und Pierer Mobility mit +0.80% auf 13.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24262 ( -0.20%, Ultimo 2024: 19909, 21.86% ytd).

- News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe bei Bawag
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Kapsch TrafficCom
- Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fleischmann Silber
- Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pierer Mobility
- Österreich-Depots: Autsch, Kapsch
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.94% vs. last #gabb, +26.20% ytd, +110.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts: 

Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975
Barbara Sladek: https://audio-cd.at/page/podcast/7968


(28.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...

» Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...

» Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...

» PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...

» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...

» Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford steigt 3,51 Prozent
Weltspartagsempfang in der Raiffeisenlandesbank OÖ
Watermark™-Studie 2025 von Ecolab zeigt versteckte Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freude mit der Baader Bank-Aktie als eigenes Nachdenk-Thema
NuORDER by Lightspeed erweitert vor dem Hintergrund der Investitionen des Einzelhändlers in datengesteuerte Großhandelsstrategien seine Partnerschaft mit Nordstrom




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1)
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), AT&S(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Wienerberger(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.27%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Porr(2), Erste Group(1), VIG(1), Frequentis(1)
    Star der Stunde: Andritz 1.54%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.39%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1015: ATX etwas erholt, Zeichnungsfrist bei UBM startet, Baader unterstützt VIG, Frequentis ist das Oddo-Sell wieder los

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Nikola Mihov
    The Last Gift
    2025
    Self published

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records



    Autor: Christian Drastil

    28.10.2025, 1230 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:39 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4663 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.30% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +3.44% auf 6.62 Euro, dahinter Semperit mit +1.40% auf 13.08 Euro und Pierer Mobility mit +0.80% auf 13.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24262 ( -0.20%, Ultimo 2024: 19909, 21.86% ytd).

    - News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe bei Bawag
    - Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Kapsch TrafficCom
    - Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fleischmann Silber
    - Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pierer Mobility
    - Österreich-Depots: Autsch, Kapsch
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.94% vs. last #gabb, +26.20% ytd, +110.50% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts: 

    Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
    Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
    Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
    Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975
    Barbara Sladek: https://audio-cd.at/page/podcast/7968


    (28.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Frequentis
    Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...

    » Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...

    » Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...

    » PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...

    » Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford steigt 3,51 Prozent
    Weltspartagsempfang in der Raiffeisenlandesbank OÖ
    Watermark™-Studie 2025 von Ecolab zeigt versteckte Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
    Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freude mit der Baader Bank-Aktie als eigenes Nachdenk-Thema
    NuORDER by Lightspeed erweitert vor dem Hintergrund der Investitionen des Einzelhändlers in datengesteuerte Großhandelsstrategien seine Partnerschaft mit Nordstrom




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1)
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), AT&S(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Wienerberger(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.27%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Porr(2), Erste Group(1), VIG(1), Frequentis(1)
      Star der Stunde: Andritz 1.54%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.39%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1015: ATX etwas erholt, Zeichnungsfrist bei UBM startet, Baader unterstützt VIG, Frequentis ist das Oddo-Sell wieder los

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      Tomáš Chadim
      Znásilněná krajina / Violated landscape
      2022
      Self published

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      Johannes Groht
      Insight Grindel
      2025
      Self published

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank