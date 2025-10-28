Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch nach Kursrutsch gestern, Semperit und Pierer Mobility gesucht

28.10.2025, 1230 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:39 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4663 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.30% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +3.44% auf 6.62 Euro, dahinter Semperit mit +1.40% auf 13.08 Euro und Pierer Mobility mit +0.80% auf 13.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24262 ( -0.20%, Ultimo 2024: 19909, 21.86% ytd).

- News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe bei Bawag

- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Kapsch TrafficCom

- Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fleischmann Silber

- Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pierer Mobility

- Österreich-Depots: Autsch, Kapsch

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.94% vs. last #gabb, +26.20% ytd, +110.50% seit Start 2013

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot

