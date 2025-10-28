Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch nach Kursrutsch gestern, Semperit und Pierer Mobility gesucht
Christian Drastil
28.10.2025, 1230 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:39 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4663 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.30% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +3.44% auf 6.62 Euro, dahinter Semperit mit +1.40% auf 13.08 Euro und Pierer Mobility mit +0.80% auf 13.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24262 ( -0.20%, Ultimo 2024: 19909, 21.86% ytd).
- News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe bei Bawag
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Kapsch TrafficCom
- Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fleischmann Silber
- Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pierer Mobility
- Österreich-Depots: Autsch, Kapsch
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.94% vs. last #gabb, +26.20% ytd, +110.50% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts:
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975
Barbara Sladek: https://audio-cd.at/page/podcast/7968
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
