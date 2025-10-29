Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Addiko Bank und Verbund gesucht
29.10.2025, 1131 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 4701 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.16% auf 75.6 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.92% auf 21.2 Euro und Verbund mit +1.32% auf 65.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24274 (+0.13%, Ultimo 2024: 19909, 21.92% ytd).
- PIR-News: News zu Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, AT&S
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Kapsch, Polytec
- Nachlese: Ina Sabitzer, FMA / BaFin
- Börsegeschichte 29.10: Extremes zu Amag, AustriaCard, Uniqa und Flughafen Wien
- Österreich-Depots: Schwierigere Phase
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +25.96% ytd, +110.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts:
Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975
Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt
