Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Addiko Bank und Verbund gesucht

29.10.2025, 1131 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 4701 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.16% auf 75.6 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.92% auf 21.2 Euro und Verbund mit +1.32% auf 65.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24274 (+0.13%, Ultimo 2024: 19909, 21.92% ytd).

- PIR-News: News zu Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, AT&S

- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Kapsch, Polytec

- Nachlese: Ina Sabitzer, FMA / BaFin

- Börsegeschichte 29.10: Extremes zu Amag, AustriaCard, Uniqa und Flughafen Wien

- Österreich-Depots: Schwierigere Phase

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +25.96% ytd, +110.10% seit Start 2013

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

