SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Addiko Bank und Verbund gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

29.10.2025, 1131 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 4701 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.16% auf 75.6 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.92% auf 21.2 Euro und Verbund mit +1.32% auf 65.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24274 (+0.13%, Ultimo 2024: 19909, 21.92% ytd).

- PIR-News: News zu Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, AT&S
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Kapsch, Polytec
- Nachlese: Ina Sabitzer, FMA / BaFin
- Börsegeschichte 29.10: Extremes zu Amag, AustriaCard, Uniqa und Flughafen Wien
- Österreich-Depots: Schwierigere Phase
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +25.96% ytd, +110.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts: 

Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975


(29.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

» PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

» Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

» Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

» Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

» ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

» LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Amazon, Apple, Sebastian Korbei TARS, E...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse: ATX legt am Freitag 1,27 Prozent zu
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: RHI Magnesita steigt 4,76 Prozent
Wie RHI Magnesita, Warimpex, Pierer Mobility, Frequentis, Rosenbauer und Kapsch TrafficCom für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
SBC Medical gibt am 14. November die Finanzergebnisse für Q3 2025 bekannt und hält am 17. November eine Konferenzschaltung zu den Ergebnissen ab
Fazits zu AMAG, Kontron, Kapsch TrafficCom , Palfinger, RBI, Erste Group
Wie Erste Group, Bawag, RBI, Strabag, SBO und Porr für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: AT&S(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: CPI Europe AG(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Rosenbauer(3), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(1), AT&S(1), Frequentis(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Frequentis 2.58%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(1), Porr(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Palfinger 0.47%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.69%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Telekom Austria(1), Verbund(1)
    Featured Partner Video

    ABC Audio Business Chart #145: Mehr Lebensjahre, aber wie viele davon in Gesundheit? (Josef Obergantschnig)

    Die EU-Lebenserwartung liegt aktuell bei 81,7 Jahren – doch entscheidend ist, wie viele dieser Jahre wir gesund verbringen. 2023 waren es im EU-Schnitt rund 63 gesunde Lebensjahre: 63,3 bei Frauen ...

    Books josefchladek.com

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth



    Autor: Christian Drastil

    29.10.2025, 1131 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 4701 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.16% auf 75.6 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.92% auf 21.2 Euro und Verbund mit +1.32% auf 65.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24274 (+0.13%, Ultimo 2024: 19909, 21.92% ytd).

    - PIR-News: News zu Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, AT&S
    - Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Kapsch, Polytec
    - Nachlese: Ina Sabitzer, FMA / BaFin
    - Börsegeschichte 29.10: Extremes zu Amag, AustriaCard, Uniqa und Flughafen Wien
    - Österreich-Depots: Schwierigere Phase
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +25.96% ytd, +110.10% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Podcasts: 

    Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
    Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
    Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
    Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
    Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975


    (29.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

    » PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

    » Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

    » Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

    » Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

    » ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

    » LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Amazon, Apple, Sebastian Korbei TARS, E...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse: ATX legt am Freitag 1,27 Prozent zu
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: RHI Magnesita steigt 4,76 Prozent
    Wie RHI Magnesita, Warimpex, Pierer Mobility, Frequentis, Rosenbauer und Kapsch TrafficCom für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    SBC Medical gibt am 14. November die Finanzergebnisse für Q3 2025 bekannt und hält am 17. November eine Konferenzschaltung zu den Ergebnissen ab
    Fazits zu AMAG, Kontron, Kapsch TrafficCom , Palfinger, RBI, Erste Group
    Wie Erste Group, Bawag, RBI, Strabag, SBO und Porr für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: AT&S(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: CPI Europe AG(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Rosenbauer(3), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(1), AT&S(1), Frequentis(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Frequentis 2.58%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.99%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(1), Porr(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Palfinger 0.47%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.69%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Telekom Austria(1), Verbund(1)
      Featured Partner Video

      ABC Audio Business Chart #145: Mehr Lebensjahre, aber wie viele davon in Gesundheit? (Josef Obergantschnig)

      Die EU-Lebenserwartung liegt aktuell bei 81,7 Jahren – doch entscheidend ist, wie viele dieser Jahre wir gesund verbringen. 2023 waren es im EU-Schnitt rund 63 gesunde Lebensjahre: 63,3 bei Frauen ...

      Books josefchladek.com

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      Christian Reister
      Pressure
      2025
      Self published

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank