Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

30.10.2025, 912 Zeichen

Geburtstage:
31.08.2006: bet-at-home: Jahrestag IPO (2006) 7000 Tage zum Kalender

Extrema:
30.10.2008: Top 2: Andritz: 15.2% - [Top 1: 27.66% (13.10.2008), Top 3: 12.39% (19.09.2008)] zum Kalender
30.10.2008: Flop 3: Kapsch TrafficCom: -14.21% - [Flop 1: -17.95% (09.10.2008), Flop 2: -14.2857% (06.07.2023)] zum Kalender

Negative Serie in Performance:
30.10.2018: Amag: Schlechteste Performance Serie: -25.91% (7 Tage von Kurs 46.7 Euro auf 34.6 Euro, die Serie endete am 30.10.2018), ein Alpha von -20.55 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 30. Oktober 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.10. beträgt 0,38%. Der beste 30.10. fand im Jahr 2008 mit 4,82% statt, der schlechteste 30.10. im Jahr 1997 mit -2,77%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.10.)


(30.10.2025)

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

