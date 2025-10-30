SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und die Satire (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

30.10.2025, 2087 Zeichen

- audio-cd.at-Host Christian Drastil erklärt in der Trailerfolge zu "Private Investor Relations", was von diesem neuen Kanal, der ein privates Anliegen darstellt, zu erwarten ist. Sowohl inhaltlich, als auch von der Sendefrequenz her. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8018
Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people
http://www.boerse-social.com
http://www.boerse-social.com/magazine
PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Das Posting der Wiener Börse zum YouTube-Video: "#beteiligdich. An allem, was zählt. An Unternehmen, die du kennst und an der Zukunft, die du schon im Alltag erlebst. An deiner Unabhängigkeit, heute und morgen. Investieren heißt nicht reich werden über Nacht. Es bedeutet, selbst zu entscheiden, wohin dein Geld geht und was es dort bewegt. Dein Geld kann arbeiten – für dich, für deine Träume und dein Morgen. Mit „Beteilig dich“ hat die Wiener Börse eine Plattform geschaffen, die gezielt junge Menschen anspricht. Sie vermittelt Finanzwissen einfach, unkompliziert und ermutigt, sich mit dem Kapitalmarkt und dem Investieren auseinanderzusetzen. #comedy #beteiligdich #financialliteracy #investieren "
Ich meine: Eine Frage ist offen ... hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8017/
Hier geht's zum Content Hub und zum „How to“ Investieren: https://www.wienerborse.at/beteilig-dich/
Social media:
- TikTok: https://www.tiktok.com/@wienerboerse
- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXqq_RYN8oNMEs1fUNefV-Q
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wiener-borse-ag/
- X: https://x.com/wiener_boerse

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8014
- ATX fester
- Frequentis, Addiko Bank und Verbund top
- Pierer Mobility wird in Bajaj Mobility umbenannt, wenn alles klappt
- Marterbauer in Leoben bei der AT&S
- weiter Buy für Kapsch TrafficCom
- Vintage zu Amag, Flughafen Wien, AustriaCard
- DAX ebenfalls fester, Daimler gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.10.)


(30.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

