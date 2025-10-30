Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und die Satire (audio cd.at)

30.10.2025, 2087 Zeichen

- audio-cd.at-Host Christian Drastil erklärt in der Trailerfolge zu "Private Investor Relations", was von diesem neuen Kanal, der ein privates Anliegen darstellt, zu erwarten ist. Sowohl inhaltlich, als auch von der Sendefrequenz her. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8018

Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people

http://www.boerse-social.com

http://www.boerse-social.com/magazine

PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Das Posting der Wiener Börse zum YouTube-Video: "#beteiligdich. An allem, was zählt. An Unternehmen, die du kennst und an der Zukunft, die du schon im Alltag erlebst. An deiner Unabhängigkeit, heute und morgen. Investieren heißt nicht reich werden über Nacht. Es bedeutet, selbst zu entscheiden, wohin dein Geld geht und was es dort bewegt. Dein Geld kann arbeiten – für dich, für deine Träume und dein Morgen. Mit „Beteilig dich“ hat die Wiener Börse eine Plattform geschaffen, die gezielt junge Menschen anspricht. Sie vermittelt Finanzwissen einfach, unkompliziert und ermutigt, sich mit dem Kapitalmarkt und dem Investieren auseinanderzusetzen. #comedy #beteiligdich #financialliteracy #investieren "

Ich meine: Eine Frage ist offen ... hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8017/

Hier geht's zum Content Hub und zum „How to“ Investieren: https://www.wienerborse.at/beteilig-dich/

Social media:

- TikTok: https://www.tiktok.com/@wienerboerse

- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXqq_RYN8oNMEs1fUNefV-Q

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wiener-borse-ag/

- X: https://x.com/wiener_boerse

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8014

- ATX fester

- Frequentis, Addiko Bank und Verbund top

- Pierer Mobility wird in Bajaj Mobility umbenannt, wenn alles klappt

- Marterbauer in Leoben bei der AT&S

- weiter Buy für Kapsch TrafficCom

- Vintage zu Amag, Flughafen Wien, AustriaCard

- DAX ebenfalls fester, Daimler gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.10.)

(30.10.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Matejka & Partner

Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

» PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

» Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

» Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

» Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

» ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

» LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Amazon, Apple, Sebastian Korbei TARS, E...