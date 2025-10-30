SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

30.10.2025, 3456 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.897 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,88 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.481,59 +30,88% / +10.965,84
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,2500 EUR 1.062,50 +7,87 % / +77,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,8250 EUR 1.123,38 +12,62 % / +125,88
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
AT&S AT0000969985 82Stk. 31,9500 EUR 2.619,90 +163,83 % / +1.626,88
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,0000 EUR 855,00 -14,38 % / -143,64
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,5000 EUR 1.599,00 +60,49 % / +602,70
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 109,1000 EUR 1.309,20 +34,44 % / +335,40
Bechtle DE0005158703 32Stk. 36,5400 EUR 1.169,28 +17,49 % / +174,08
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 17,1450 EUR 1.148,71 +14,91 % / +149,07
DO&CO AT0000818802 5Stk. 209,0000 EUR 1.045,00 +16,11 % / +145,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 85,0000 EUR 1.360,00 +42,47 % / +405,44
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 25,1250 EUR 1.130,63 +14,20 % / +140,63
FACC AT00000FACC2 167Stk. 8,7000 EUR 1.452,90 +45,73 % / +455,91
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,7000 EUR 948,60 -0,94 % / -9,00
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 73,4000 EUR 2.569,00 +164,03 % / +1.596,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,4500 EUR 1.102,95 +10,45 % / +104,31
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,1600 EUR 1.181,16 +18,77 % / +186,66
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,5000 EUR 1.353,00 +36,67 % / +363,00
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,8500 EUR 1.014,90 +3,65 % / +35,70
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,1500 EUR 1.607,50 +63,36 % / +623,50
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 13,2100 EUR 660,50 -32,94 % / -324,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,0200 EUR 1.510,00 +51,00 % / +510,00
Porr AT0000609607 56Stk. 27,9500 EUR 1.565,20 +57,55 % / +571,76
RBI AT0000606306 50Stk. 31,1700 EUR 1.558,50 +57,82 % / +571,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,0900 EUR 1.099,56 +10,56 % / +105,00
Strabag AT000000STR1 25Stk. 69,1500 EUR 1.728,75 +75,06 % / +741,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,1500 EUR 1.143,75 +14,95 % / +148,75
UBM AT0000815402 62Stk. 23,5000 EUR 1.457,00 +45,96 % / +458,80
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,7200 EUR 1.615,44 +62,45 % / +621,03
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 66,9250 EUR 936,95 -4,39 % / -43,05
VIG AT0000908504 32Stk. 44,5250 EUR 1.424,80 +46,71 % / +453,60
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5220 EUR 912,46 -8,74 % / -87,40
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 25,8200 EUR 955,34 -3,58 % / -35,52

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.10.)


(30.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Hypo Oberösterreich
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung sind im Bankgeschäft Grundvoraussetzungen für den geschäftlichen Erfolg. Die HYPO Oberösterreich ist sicherer Partner für mehr als 100.000 Kunden und Kundinnen. Die Bank steht zu 50,57 Prozent im Eigentum des Landes Oberösterreich. 48,59 Prozent der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An der HYPO Holding GmbH sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, die Oberösterreichische Versicherung AG sowie die Generali AG beteiligt.

>>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

 Latest Blogs


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

» PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

» Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

» Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

» Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

» ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

» LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...

Useletter


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Wiener Börse Nebenwerte-Blick: RHI Magnesita steigt 4,76 Prozent
Wie RHI Magnesita, Warimpex, Pierer Mobility, Frequentis, Rosenbauer und Kapsch TrafficCom für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Wiener Börse: ATX legt am Freitag 1,27 Prozent zu
Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, Addiko Bank und AT&S auffällig (#gabb Radar)
Fazits zu AMAG, Kontron, Kapsch TrafficCom , Palfinger, RBI, Erste Group
Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche (audio cd.at)




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: CPI Europe AG(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Rosenbauer(3), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(1), AT&S(1), Frequentis(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Frequentis 2.58%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(1), Porr(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Palfinger 0.47%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.69%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Telekom Austria(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 1.18%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.25%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Strabag(1), Kontron(1)
    Random Partner

    Hypo Oberösterreich
    Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung sind im Bankgeschäft Grundvoraussetzungen für den geschäftlichen Erfolg. Die HYPO Oberösterreich ist sicherer Partner für mehr als 100.000 Kunden und Kundinnen. Die Bank steht zu 50,57 Prozent im Eigentum des Landes Oberösterreich. 48,59 Prozent der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An der HYPO Holding GmbH sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, die Oberösterreichische Versicherung AG sowie die Generali AG beteiligt.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

 Latest Blogs


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

    » PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

    » Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

    » Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

    » Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

    » ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

    » LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...

    Useletter


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: RHI Magnesita steigt 4,76 Prozent
    Wie RHI Magnesita, Warimpex, Pierer Mobility, Frequentis, Rosenbauer und Kapsch TrafficCom für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Wiener Börse: ATX legt am Freitag 1,27 Prozent zu
    Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, Addiko Bank und AT&S auffällig (#gabb Radar)
    Fazits zu AMAG, Kontron, Kapsch TrafficCom , Palfinger, RBI, Erste Group
    Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche (audio cd.at)




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: CPI Europe AG(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Rosenbauer(3), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(1), AT&S(1), Frequentis(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Frequentis 2.58%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.99%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(1), Porr(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Palfinger 0.47%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.69%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Telekom Austria(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 1.18%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.25%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Strabag(1), Kontron(1)
