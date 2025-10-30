Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus (Depot Kommentar)
30.10.2025, 3456 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.897 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,88 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.481,59 €
|+30,88% / +10.965,84 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,2500 EUR
|1.062,50 €
|+7,87 % / +77,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,8250 EUR
|1.123,38 €
|+12,62 % / +125,88 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,9500 EUR
|2.619,90 €
|+163,83 % / +1.626,88 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,0000 EUR
|855,00 €
|-14,38 % / -143,64 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,5000 EUR
|1.599,00 €
|+60,49 % / +602,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|109,1000 EUR
|1.309,20 €
|+34,44 % / +335,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|36,5400 EUR
|1.169,28 €
|+17,49 % / +174,08 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|17,1450 EUR
|1.148,71 €
|+14,91 % / +149,07 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|209,0000 EUR
|1.045,00 €
|+16,11 % / +145,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|85,0000 EUR
|1.360,00 €
|+42,47 % / +405,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|25,1250 EUR
|1.130,63 €
|+14,20 % / +140,63 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,7000 EUR
|1.452,90 €
|+45,73 % / +455,91 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,7000 EUR
|948,60 €
|-0,94 % / -9,00 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|73,4000 EUR
|2.569,00 €
|+164,03 % / +1.596,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,4500 EUR
|1.102,95 €
|+10,45 % / +104,31 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,1600 EUR
|1.181,16 €
|+18,77 % / +186,66 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,5000 EUR
|1.353,00 €
|+36,67 % / +363,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,8500 EUR
|1.014,90 €
|+3,65 % / +35,70 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,1500 EUR
|1.607,50 €
|+63,36 % / +623,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,2100 EUR
|660,50 €
|-32,94 % / -324,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,0200 EUR
|1.510,00 €
|+51,00 % / +510,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|27,9500 EUR
|1.565,20 €
|+57,55 % / +571,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|31,1700 EUR
|1.558,50 €
|+57,82 % / +571,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0900 EUR
|1.099,56 €
|+10,56 % / +105,00 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|69,1500 EUR
|1.728,75 €
|+75,06 % / +741,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,1500 EUR
|1.143,75 €
|+14,95 % / +148,75 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,5000 EUR
|1.457,00 €
|+45,96 % / +458,80 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,7200 EUR
|1.615,44 €
|+62,45 % / +621,03 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|66,9250 EUR
|936,95 €
|-4,39 % / -43,05 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,5250 EUR
|1.424,80 €
|+46,71 % / +453,60 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5220 EUR
|912,46 €
|-8,74 % / -87,40 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|25,8200 EUR
|955,34 €
|-3,58 % / -35,52 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.10.)
Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt
