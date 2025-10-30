Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

30.10.2025, 1195 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit +1.08 Prozent im Plus bei 4725 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +3.49% auf 31.17 Euro, dahinter Verbund mit +2.34% auf 66.825 Euro und Addiko Bank mit +1.19% auf 21.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24079 ( -0.19%, Ultimo 2024: 19909, 20.95% ytd).

- PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, Roadshows, Baader Bank ...

- #gabb Jobradar: VIG, FACC, Verbund

- Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und die Satire

- Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag

- Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013

Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004

Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997

Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991

Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975

(30.10.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

Random Partner Freisinger

FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Warren Buffett, Partytalk philoro, BASF

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

» PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

» Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

» Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

» Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

» ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

» LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...