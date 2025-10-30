SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

30.10.2025, 1195 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit +1.08 Prozent im Plus bei 4725 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +3.49% auf 31.17 Euro, dahinter Verbund mit +2.34% auf 66.825 Euro und Addiko Bank mit +1.19% auf 21.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24079 ( -0.19%, Ultimo 2024: 19909, 20.95% ytd).

- PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, Roadshows, Baader Bank ...
- #gabb Jobradar: VIG, FACC, Verbund
- Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und die Satire
- Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag
- Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975


(30.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

Random Partner

Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Warren Buffett, Partytalk philoro, BASF

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

» PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

» Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

» Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

» Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

» ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

» LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und voestalpine – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Stahl
Andritz und Palfinger vs. Mayr-Melnhof und Wienerberger – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Zykliker Österreich
Wie Symrise, Allianz, adidas, Siemens Energy, Commerzbank und Merck KGaA für Gesprächsstoff im DAX sorgten
BB Biotech und Biogen Idec vs. GlaxoSmithKline und Baxter International – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
Generali Assicuraz. und Uniqa vs. AXA und Hannover Rück – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Versicherer
bet-at-home.com und William Hill vs. Puma und adidas – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Sport




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #1970
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freude mit der Baader Bank-Aktie als eigenes Nachdenk-Thema

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books

    John Gossage
    The Romance industry
    2002
    Nazraeli

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks



    Autor: Christian Drastil

    30.10.2025, 1195 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:12 liegt der ATX mit +1.08 Prozent im Plus bei 4725 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +3.49% auf 31.17 Euro, dahinter Verbund mit +2.34% auf 66.825 Euro und Addiko Bank mit +1.19% auf 21.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24079 ( -0.19%, Ultimo 2024: 19909, 20.95% ytd).

    - PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, Roadshows, Baader Bank ...
    - #gabb Jobradar: VIG, FACC, Verbund
    - Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und die Satire
    - Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag
    - Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
    Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
    Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
    Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
    Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975


    (30.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

    Random Partner

    Freisinger
    FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Warren Buffett, Partytalk philoro, BASF

    » Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

    » PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

    » Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

    » Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

    » Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

    » ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

    » LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und voestalpine – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Stahl
    Andritz und Palfinger vs. Mayr-Melnhof und Wienerberger – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    Wie Symrise, Allianz, adidas, Siemens Energy, Commerzbank und Merck KGaA für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    BB Biotech und Biogen Idec vs. GlaxoSmithKline und Baxter International – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
    Generali Assicuraz. und Uniqa vs. AXA und Hannover Rück – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Versicherer
    bet-at-home.com und William Hill vs. Puma und adidas – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Sport




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #1970
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freude mit der Baader Bank-Aktie als eigenes Nachdenk-Thema

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      Tomáš Chadim
      Znásilněná krajina / Violated landscape
      2022
      Self published

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Lawrence Impey & Sue Rose
      Tonewood
      2019
      Eaglesfield Editions

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank