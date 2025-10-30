Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.10.2025, 1195 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:12 liegt der ATX mit +1.08 Prozent im Plus bei 4725 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +3.49% auf 31.17 Euro, dahinter Verbund mit +2.34% auf 66.825 Euro und Addiko Bank mit +1.19% auf 21.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24079 ( -0.19%, Ultimo 2024: 19909, 20.95% ytd).
- PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, Roadshows, Baader Bank ...
- #gabb Jobradar: VIG, FACC, Verbund
- Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und die Satire
- Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag
- Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Franzi Brandmeier: https://audio-cd.at/page/podcast/7975
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.
