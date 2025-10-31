SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der Investmentbranche!

Bild: © Martina Draper, Sparefroh vor der Erste Bank am Graben

31.10.2025, 3575 Zeichen

Ich ärgere mich heute - sehr - über die Investmentbranche. Schon in der Früh ist mein Feed geflutet mit Belehrungen, dass Sparen outgedatet und maximal blöd ist sinngemäss. Die Investmentbranche okkupiert den über Jahrzehnte aufgebauten Weltspartag damit. Schwach! Denn Sparen macht Sinn, auf die Seite legen macht Sinn, Aufbewahren macht Sinn. Nicht vergessen: Wir leben in einer schuldenanbetenden Welt, Schuldenobergrenzen werden einfach ignoriert. Wer spart, ist anders. Ob es Sinn macht, langfristig nur mit dem Sparbuch vorzusorgen, ist eine ganz andere Baustelle und individuell und mit Financial Literacy zu beantworten. Eine drängelnde Gesamtformel "Weg vom Sparbuch und rein ins Investieren" lehne ich komplett ab. Es kommt auf den Mix an.

Wir werden mit 20 börsenotierten Unternehmen und dem "2. Österreichischen Aktientag" am 14.3. beim http://www.boersentag.at in Wien dabei sein. Im Austria Center Vienna wird man auch über andere Asset Klassen und Investmentvehikel sprechen: Edelmetalle, Fonds, Zertifikate, Kryptos und sicher auch über Sparen. Machen wir doch den Investment Day draus.

Aber bitte am Weltspartag den braven Sparern keine Angst machen, dass sie was versäumen. Es ist kein Entweder/Oder, sondern ein Mix und der schlechteste Investmentberater heisst ... FOMO!

Dazu Audio: https://open.spotify.com/episode/7C2U22TGyKFVVyMWcRQfQs

Weitere Podcasts:

- audio-cd.at-Host Christian Drastil erklärt in der Trailerfolge zu "Private Investor Relations", was von diesem neuen Kanal, der ein privates Anliegen darstellt, zu erwarten ist. Sowohl inhaltlich, als auch von der Sendefrequenz her. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8018 Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people http://www.boerse-social.com http://www.boerse-social.com/magazine PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Das Posting der Wiener Börse zum YouTube-Video: "#beteiligdich. An allem, was zählt. An Unternehmen, die du kennst und an der Zukunft, die du schon im Alltag erlebst. An deiner Unabhängigkeit, heute und morgen. Investieren heißt nicht reich werden über Nacht. Es bedeutet, selbst zu entscheiden, wohin dein Geld geht und was es dort bewegt. Dein Geld kann arbeiten – für dich, für deine Träume und dein Morgen. Mit „Beteilig dich“ hat die Wiener Börse eine Plattform geschaffen, die gezielt junge Menschen anspricht. Sie vermittelt Finanzwissen einfach, unkompliziert und ermutigt, sich mit dem Kapitalmarkt und dem Investieren auseinanderzusetzen. #comedy #beteiligdich #financialliteracy #investieren " Ich meine: Eine Frage ist offen ... hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8017/ Hier geht's zum Content Hub und zum „How to“ Investieren: https://www.wienerborse.at/beteilig-dich/ Social media: - TikTok: https://www.tiktok.com/@wienerboerse - YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXqq_RYN8oNMEs1fUNefV-Q - LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wiener-borse-ag/ - X: https://x.com/wiener_boerse

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8014 - ATX fester - Frequentis, Addiko Bank und Verbund top - Pierer Mobility wird in Bajaj Mobility umbenannt, wenn alles klappt - Marterbauer in Leoben bei der AT&S - weiter Buy für Kapsch TrafficCom - Vintage zu Amag, Flughafen Wien, AustriaCard - DAX ebenfalls fester, Daimler gesucht

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(31.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 44, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann




 

Bildnachweis

1. Sparefroh vor der Erste Bank am Graben , (© Martina Draper)   >> Öffnen auf photaq.com

    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 44, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann




     

    1. Sparefroh vor der Erste Bank am Graben , (© Martina Draper)   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

