Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

31.10.2025, 2708 Zeichen

- ich habe alle Gäste der Börsepeople-Serie (am 21.11. Folge 500) gleich lieb, ehrlich! Aber rein vom Thema her sage ich, dass diese Episode mit Sebastian Korbei was ganz Besonderes ist. Fix ist es das bisher nerdigste Gespräch der Reihe. Dies mit "Seb", einem, der in London für Goldman Sachs, RBS, Morgan Stanley und Credit Suisse in leitenden Funktionen gearbeitet hat. Vernetzt wurden wir einmal mehr über den Sport, seine Ehefrau Veronika hat uns beide bei einem Handball West Wien Event, bei dem Veronika und ich auf der Bühne waren, vernetzt. Und wenn man bei einem Sportevent mit einem Gesprächspartner dann 30 Minuten in Richtung Hardcore Optionsstrategien abschweift, dann eh alles klar. Sebastian ist in der Pandemie und mit Brexit-Müdigkeit nach Wien zurückgekehrt und mit seiner TARS Consulting rund um seine Stärken unterwegs, hochspannend für mich. Es geht aber auch um Rudern mit Cambridge Achter und Olympia-Träumen, diskussionswürdige Kleidung, Sebastian Coe, Quants, Handelsbücher von Banken und Wettanbietern, Roulette, Hedging, Margin Calls, eine Verletzung eines gemeinsamen Bekannten, die legendären Sport-Zeiten 1:41,73 und 1:45,73, theoretische Physik sowie Gutes zieht Kreise. Eine Einladung für 27.11. ist ebenfalls dabei, für die Sport- & Wirtschaftsfans halt. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8021/
https://www.tars-consulting.at
Börsepeople Veronika Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/7152
https://handball-westwien.at

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Am 11.11. ist ForumF Innovation|Day für die Finanzbranche im Marriott.
• Eröffnung & Impulse zur Rolle von Innovation als Erfolgsfaktor für die Finanzwirtschaft
• Keynotes zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Zins- und Inflationsentwicklung
• Best Practices aus den Bereichen Produktentwicklung, IT, Employer Branding und Nachhaltigkeit
• Panels zu aktuellen Zukunftsthemen wie Finance & Female Leadership sowie Wien als neuer Krypto-Hotspot
• Exklusiv-Studie: Branchen Radar Innovation
Ich habe Veranstalter Peter Neubauer um ein paar Worte dazu gebeten und danke für die spontane Wortspende, die u.a. Martin Kocher, Chrstoph Badelt und einen Call to Action beinhaltet.
Tickets: https://innovationday.forumf.at
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8020

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8019
- ATX deutlich fester
- RBI und Verbund als positive Indexpunktelieferanten
- Zahlen von RBI, AMAG, Kontron,
- News zu DO & CO, Pierer Mobility
- Baader Bank und das Investieren in die Welt von dad.,at, wikifolio & Co.
- Research zu Kontron und Kapsch
- DAX leicht schwächer, Airbus gesucht

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Boeing, Deutsche Bank, Fresenius Medical Care.

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Boeing, Deutsche Bank, Fresenius Medical Care.

