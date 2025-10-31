Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche (audio cd.at)

31.10.2025, 2708 Zeichen

- ich habe alle Gäste der Börsepeople-Serie (am 21.11. Folge 500) gleich lieb, ehrlich! Aber rein vom Thema her sage ich, dass diese Episode mit Sebastian Korbei was ganz Besonderes ist. Fix ist es das bisher nerdigste Gespräch der Reihe. Dies mit "Seb", einem, der in London für Goldman Sachs, RBS, Morgan Stanley und Credit Suisse in leitenden Funktionen gearbeitet hat. Vernetzt wurden wir einmal mehr über den Sport, seine Ehefrau Veronika hat uns beide bei einem Handball West Wien Event, bei dem Veronika und ich auf der Bühne waren, vernetzt. Und wenn man bei einem Sportevent mit einem Gesprächspartner dann 30 Minuten in Richtung Hardcore Optionsstrategien abschweift, dann eh alles klar. Sebastian ist in der Pandemie und mit Brexit-Müdigkeit nach Wien zurückgekehrt und mit seiner TARS Consulting rund um seine Stärken unterwegs, hochspannend für mich. Es geht aber auch um Rudern mit Cambridge Achter und Olympia-Träumen, diskussionswürdige Kleidung, Sebastian Coe, Quants, Handelsbücher von Banken und Wettanbietern, Roulette, Hedging, Margin Calls, eine Verletzung eines gemeinsamen Bekannten, die legendären Sport-Zeiten 1:41,73 und 1:45,73, theoretische Physik sowie Gutes zieht Kreise. Eine Einladung für 27.11. ist ebenfalls dabei, für die Sport- & Wirtschaftsfans halt. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8021/

https://www.tars-consulting.at

Börsepeople Veronika Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/7152

https://handball-westwien.at

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Am 11.11. ist ForumF Innovation|Day für die Finanzbranche im Marriott.

• Eröffnung & Impulse zur Rolle von Innovation als Erfolgsfaktor für die Finanzwirtschaft

• Keynotes zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Zins- und Inflationsentwicklung

• Best Practices aus den Bereichen Produktentwicklung, IT, Employer Branding und Nachhaltigkeit

• Panels zu aktuellen Zukunftsthemen wie Finance & Female Leadership sowie Wien als neuer Krypto-Hotspot

• Exklusiv-Studie: Branchen Radar Innovation

Ich habe Veranstalter Peter Neubauer um ein paar Worte dazu gebeten und danke für die spontane Wortspende, die u.a. Martin Kocher, Chrstoph Badelt und einen Call to Action beinhaltet.

Tickets: https://innovationday.forumf.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8020

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8019

- ATX deutlich fester

- RBI und Verbund als positive Indexpunktelieferanten

- Zahlen von RBI, AMAG, Kontron,

- News zu DO & CO, Pierer Mobility

- Baader Bank und das Investieren in die Welt von dad.,at, wikifolio & Co.

- Research zu Kontron und Kapsch

- DAX leicht schwächer, Airbus gesucht

