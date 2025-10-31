Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag gesucht

31.10.2025, 1244 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:54 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 4782 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.69% auf 13.4 Euro, dahinter Erste Group mit +3.53% auf 88.05 Euro und Bawag mit +1.97% auf 111.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24049 ( -0.33%, Ultimo 2024: 19909, 20.79% ytd).

- PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe bei Kontron, Bawag

- Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, sondern ihn einbauen in Grösseres

- Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, Addiko Bank und AT&S auffällig

- Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche

- Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI

- Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.19% vs. last #gabb, +26.08% ytd, +110.30% seit Start 2013

(31.10.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

