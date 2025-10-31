Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag gesucht
Christian Drastil
31.10.2025, 1244 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:54 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 4782 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.69% auf 13.4 Euro, dahinter Erste Group mit +3.53% auf 88.05 Euro und Bawag mit +1.97% auf 111.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24049 ( -0.33%, Ultimo 2024: 19909, 20.79% ytd).
- PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe bei Kontron, Bawag
- Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, sondern ihn einbauen in Grösseres
- Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, Addiko Bank und AT&S auffällig
- Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche
- Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI
- Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.19% vs. last #gabb, +26.08% ytd, +110.30% seit Start 2013
Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021
Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991
Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.
