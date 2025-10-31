SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

31.10.2025, 1244 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:54 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 4782 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.69% auf 13.4 Euro, dahinter Erste Group mit +3.53% auf 88.05 Euro und Bawag mit +1.97% auf 111.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24049 ( -0.33%, Ultimo 2024: 19909, 20.79% ytd).

- PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe bei Kontron, Bawag
- Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, sondern ihn einbauen in Grösseres
- Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, Addiko Bank und AT&S auffällig
- Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche
- Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI
- Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.19% vs. last #gabb, +26.08% ytd, +110.30% seit Start 2013

Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021
Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997
Florian Chilku: https://audio-cd.at/page/podcast/7991


(31.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

