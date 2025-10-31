Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, sondern ihn einbauen in Grösseres (Christian Drastil)

31.10.2025, 1784 Zeichen

Um 11:54 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 4782 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.69% auf 13.4 Euro, dahinter Erste Group mit +3.53% auf 88.05 Euro und Bawag mit +1.97% auf 111.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24049 ( -0.33%, Ultimo 2024: 19909, 20.79% ytd).

Und, zum Tag: Ich ärgere mich heute - sehr - über die Investmentbranche. Schon in der Früh ist mein Feed geflutet mit Belehrungen, dass Sparen outgedatet und maximal blöd ist sinngemäss. Die Investmentbranche okkupiert den über Jahrzehnte aufgebauten Weltspartag damit. Schwach! Denn Sparen macht Sinn, auf die Seite legen macht Sinn, Aufbewahren macht Sinn. Nicht vergessen: Wir leben in einer schuldenanbetenden Welt, Schuldenobergrenzen werden einfach ignoriert. Wer spart, ist anders. Ob es Sinn macht, langfristig nur mit dem Sparbuch vorzusorgen, ist eine ganz andere Baustelle und individuell und mit Financial Literacy zu beantworten. Eine drängelnde Gesamtformel "Weg vom Sparbuch und rein ins Investieren" lehne ich komplett ab. Es kommt auf den Mix an.

Wir werden mit 20 börsenotierten Unternehmen und dem "2. Österreichischen Aktientag" am 14.3. beim http://www.boersentag.at in Wien dabei sein. Im Austria Center Vienna wird man auch über andere Asset Klassen und Investmentvehikel sprechen: Edelmetalle, Fonds, Zertifikate, Kryptos und sicher auch über Sparen. Machen wir doch den Investment Day draus.

Aber bitte am Weltspartag den braven Sparern keine Angst machen, dass sie was versäumen. Es ist kein Entweder/Oder, sondern ein Mix und der schlechteste Investmentberater heisst ... FOMO!

Dazu Audio: https://open.spotify.com/episode/7C2U22TGyKFVVyMWcRQfQs

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.10.)

(31.10.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

Random Partner Societe Generale

Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Warren Buffett, Partytalk philoro, BASF

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

» PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

» Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

» Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

» Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

» ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

» LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...