Börsegeschichte 3.11.: Extrems zu Bene, EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

03.11.2025, 894 Zeichen

IPOs:

03.11.2006: BENE: Bene mit IPO in Wien. Emissionserlös war 65,57 Mio. Euro (dazu Greenshoe 5,84 Mio. Euro). zum Kalender



Extrema:

03.11.2008: Top 1: EVN: 10.82% - [Top 2: 9.53055% (19.02.1990), Top 3: 9.34488% (30.07.1998)] zum Kalender

03.11.2023: Top 2: EuroTeleSites AG: 5.66616% - [Top 1: 5.99455% (15.05.2024), Top 3: 5.44118% (16.10.2023)] zum Kalender



Umsatzextrema:

03.11.2017: Bester - RHI Magnesita: 13.171.360 Euro (Doppelzählung); Preis: 37,6 Euro, Stück (Einfachzählung): 175.151

Bisher gab es an einem 3. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.11. beträgt 0,47%. Der beste 03.11. fand im Jahr 2020 mit 2,91% statt, der schlechteste 03.11. im Jahr 2009 mit -2,60%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.11.)

(03.11.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1025: ATX nahe Jahreshoch, AT&S vs. Frequentis, Roman Eisenschenk und der Sänger Klaus della Torre, Partytalk ATX22

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

Random Partner Österreichische Post

Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsegeschichte 3.11.: Extrems zu Bene, EVN (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Gunter Deuber Jahresendrally, Philip Schachl Frequentis, defti...

» PIR-News: News zu Porr, Strabag, Research zu RBI, Aktiendeals bei Palfin...

» Zum Tag: ATX in Touch zum Jahreshoch (Christian Drastil)

» LinkedIn-NL: Roman & Klaus im Duett. Mit oddo ohne Gesang?

» Wiener Börse Party #1025: ATX nahe Jahreshoch, AT&S vs. Frequentis, Roma...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, AT&S und Pierer Mobility gesucht

» ATX-Trends: Erste Group, RBI, AT&S, Porr, Strabag ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Fiserv, Philip Schachl, ASML, AT&S hat ...

» Börsepeople im Podcast S21/20: Philip Schachl