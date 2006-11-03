Börsegeschichte 3.11.: Extrems zu Bene, EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
03.11.2025, 894 Zeichen
IPOs:
03.11.2006: BENE: Bene mit IPO in Wien. Emissionserlös war 65,57 Mio. Euro (dazu Greenshoe 5,84 Mio. Euro). zum Kalender
Extrema:
03.11.2008: Top 1: EVN: 10.82% - [Top 2: 9.53055% (19.02.1990), Top 3: 9.34488% (30.07.1998)] zum Kalender
03.11.2023: Top 2: EuroTeleSites AG: 5.66616% - [Top 1: 5.99455% (15.05.2024), Top 3: 5.44118% (16.10.2023)] zum Kalender
Umsatzextrema:
03.11.2017: Bester - RHI Magnesita: 13.171.360 Euro (Doppelzählung); Preis: 37,6 Euro, Stück (Einfachzählung): 175.151
Bisher gab es an einem 3. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.11. beträgt 0,47%. Der beste 03.11. fand im Jahr 2020 mit 2,91% statt, der schlechteste 03.11. im Jahr 2009 mit -2,60%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.11.)
