Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, AT&S und Pierer Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

03.11.2025, 1224 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:48 liegt der ATX mit +0.54 Prozent im Plus bei 4834 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.49% auf 74.4 Euro, dahinter AT&S mit +4.26% auf 33.625 Euro und Pierer Mobility mit +3.11% auf 13.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24201 (+1.07%, Ultimo 2024: 19909, 21.56% ytd).

- PIR-News: News zu Porr, Strabag, Research zu RBI, Aktiendeals bei Palfinger, Austro-Aktien in neuen Wiener Börse-Indizes
- Zum Tag: ATX in Touch zum Jahreshoch
- Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, Polytec, AT&S auffällig
- Nachlese: Gunter Deuber Jahresendrally, Philip Schachl Frequentis, deftige Ölpreis-Erklärung
- Börsegeschichte 3.11.: Extrems zu Bene, EVN
- Österreich-Depots: Festerer Wochenstart
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.38% vs. last #gabb, +26.56% ytd, +111.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030
Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021
Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004
Bernhard Mitterlehner: https://audio-cd.at/page/podcast/7997


(03.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/20: Philip Schachl




 

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

