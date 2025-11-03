Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, AT&S und Pierer Mobility gesucht
03.11.2025, 1224 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:48 liegt der ATX mit +0.54 Prozent im Plus bei 4834 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.49% auf 74.4 Euro, dahinter AT&S mit +4.26% auf 33.625 Euro und Pierer Mobility mit +3.11% auf 13.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24201 (+1.07%, Ultimo 2024: 19909, 21.56% ytd).
- PIR-News: News zu Porr, Strabag, Research zu RBI, Aktiendeals bei Palfinger, Austro-Aktien in neuen Wiener Börse-Indizes
- Zum Tag: ATX in Touch zum Jahreshoch
- Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, Polytec, AT&S auffällig
- Nachlese: Gunter Deuber Jahresendrally, Philip Schachl Frequentis, deftige Ölpreis-Erklärung
- Börsegeschichte 3.11.: Extrems zu Bene, EVN
- Österreich-Depots: Festerer Wochenstart
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.38% vs. last #gabb, +26.56% ytd, +111.10% seit Start 2013
Börsepeople im Podcast S21/20: Philip Schachl
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.
