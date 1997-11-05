Börsegeschichte 5.11.: Austria Tabak, Andritz, EVN, OMV, Strabag, VIG (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

05.11.2025, 989 Zeichen

IPOs:

05.11.1997: Austria Tabak: Austria Tabak mit IPO in Wien. Emissionserlös war 4,89 Mrd. ATS.



Positive Serie in Performance:

05.11.2008: Andritz: Beste Performance Serie: 43.86% (4 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender

05.11.2008: EVN: Beste Performance Serie: 23.64% (3 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender

05.11.2008: OMV: Beste Performance Serie: 36.50% (6 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender

05.11.2008: Strabag: Beste Performance Serie: 42.69% (6 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender

05.11.2008: VIG: Beste Performance Serie: 56.25% (6 Tage - endete am 05.11.2008)

Bisher gab es an einem 5. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.11. beträgt -0,12%. Der beste 05.11. fand im Jahr 1991 mit 3,04% statt, der schlechteste 05.11. im Jahr 2008 mit -5,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.11.)

(05.11.2025)

BSN Podcasts

Private Investor Relations Podcast #3: Kay Bommer - der DIRK-Chef wünscht sich vom Podcast einen realistisch optimistischen Zugang

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, EVN, Pierer Mobility, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Stadlauer Malzfabrik AG, CPI Europe AG, Marinomed Biotech, Lenzing, Telekom Austria, RBI, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, DO&CO, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Siemens Healthineers, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Telekom.

Random Partner Cleen Energy AG

Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig. Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger (Christian Dr...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund ge...

» ATX-Trends: Verbund, AT&S, Erste Group ...

» LinkedIn-NL: Vor Marktstart - wie sich Richard Dobetsberger mit der Umbr...

» Wiener Börse Party #1027: ATX schwächer (100. Verlusttag 2025), ein ATX-...

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.11.: Austria Tabak, Andritz, EVN, OMV, Strabag, VIG (B...

» Nachlese: Felix Lamezan-Salins, Manager machen Musik und reinhören in ei...

» PIR-News: Zahlen von Verbund, Kontron, Research zu Erste Group, AT&S, Se...

» Zum Tag: Die Community Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkt...