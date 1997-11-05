SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 5.11.: Austria Tabak, Andritz, EVN, OMV, Strabag, VIG (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

05.11.2025, 989 Zeichen

IPOs:
05.11.1997: Austria Tabak: Austria Tabak mit IPO in Wien. Emissionserlös war 4,89 Mrd. ATS.

Positive Serie in Performance:
05.11.2008: Andritz: Beste Performance Serie: 43.86% (4 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender
05.11.2008: EVN: Beste Performance Serie: 23.64% (3 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender
05.11.2008: OMV: Beste Performance Serie: 36.50% (6 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender
05.11.2008: Strabag: Beste Performance Serie: 42.69% (6 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender
05.11.2008: VIG: Beste Performance Serie: 56.25% (6 Tage - endete am 05.11.2008)

Bisher gab es an einem 5. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.11. beträgt -0,12%. Der beste 05.11. fand im Jahr 1991 mit 3,04% statt, der schlechteste 05.11. im Jahr 2008 mit -5,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.11.)


(05.11.2025)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

