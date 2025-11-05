PIR-News: Zahlen von Verbund, Kontron, Research zu Erste Group, AT&S, Semperit, RBI, Aktiendeals bei AT&S, neue Raiffeisen-Top Picks-Liste (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
05.11.2025, 5682 Zeichen
Verbund hat in den ersten drei Quartalen stabile Umsatzerlöse von 5.876,7 Mio. Euro (+0,7 Prozent) erwirtschaftet. Aufgrund der gesunkenen Stromproduktion aus Wasserkraft und der negativen Effekte aus der Verlängerung der Gewinnabschöpfung in Österreich ist das Ergebnis unter dem Vorjahresniveau, so das Unternehmen. Das EBITDA fiel um 19,6 Prozent auf 2.111,1 Mio. Euro. Das Konzernergebnis verringerte sich um 12,6 Prozent auf 1.212,2 Mio. Euro, das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis lag mit 1.155,7 Mio. Euro um 22,2 Prozent unter dem Wert der Vergleichsperiode. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,79 um 28 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres (1,07) und um 21 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wird angepasst: Es wird ein EBITDA zwischen rund 2.750 Mio. und 2.900 Mio. Euro (davor: 2.750 Mio. Euro und 3.100 Mio. Euro) und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1.500 Mio. Euro und 1.600 Mio. Euro (davor 1.450 Mio. Euro und 1.650 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen 1.450 Mio. und 1.550 Mio. Euro (davor 1.430 Mio. und 1.630 Mio. Euro) erwartet.
Verbund ( Akt. Indikation: 67,30 /67,70, -2,17%)
Das IoT-Unternehmen Kontron bestätigt die am 29. Oktober 2025 vorläufig veröffentlichten Ergebnisse: So fällt der Umsatz in den ersten neun Monaten aufgrund des Abgangs des COM-Geschäfts auf 1.181,9 Mio. Euro (Vj.: 1.207,7 Mio. Euro). Das EBITDA liegt bei 193,6 Mio. Euro und somit 37 Prozent über dem Vorjahreswert, hier ist allerdings ein Einmaleffekt von rund 46 Mio. Euro enthalten. Das Konzernergebnis nach Minderheiten stieg nach neun Monaten auf 110,8 Mio. Euro (Vj.: 62,3 Mio. Euro)."Trotz des Abgangs von insgesamt rund 250 Mio. Euro Umsatz pro Jahr an niedrigmargigem IT, EMS und COM-Geschäft konnten die Gewinne deutlich gesteigert werden," hebt das Unternehmen hervor. Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 lag bei 2.444 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 2.078 Mio. Euro). Die Projekt-Pipeline hat sich per Ende September auf 7.802 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 6.643 Mio. Euro) erhöht. Das Book-to-Bill-Ratio lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 1,31 (Vj.: 1,19). Eine starke Nachfrage sei insbesondere in den Bereichen Bahninfrastruktur, Defense und Aerospace zu verzeichnen, so das Unternehmen. Die Bereiche Renewables, Automotive und Industrie würden sich eher schwächer zeigen, hiess es im Conference Call. Aber: Man sehe sich dank des IoT-Technologieportfolios, insbesondere im Bereich KI und Cybersecurity, gut positioniert, um den Wachstumskurs und die Profitabilität auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Auch ein weiterer Verkauf von IT-Aktivitäten ist in Planung, so CEO Hannes Niederhauser. Das Geschäft mit geringen Margen soll auslaufen, wie er meint.
Die Analysten von Kepler bestätigen nach Zahlen-Bekanntgabe ihre Kauf-Empfehlung mit Kursziel 30,0 Euro für Kontron. Auch das Analysehaus Jefferies hat die Buy-Einstufung für Kontron nach finalen Zahlen sowie auch das Kursziel von 27,0 Euro bestätigt.
Kontron ( Akt. Indikation: 21,86 /21,92, 2,67%)
Research: Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für AT&S von 18,0 auf 30,0 Euro und bestätigt das "Hold"-Rating.
Zudem bleiben die Deutsche Bank-Experten beim "Buy" für die Erste Group-Aktie, das Kursziel wird von 95,0 auf 100,0 Euro angehoben.
Im Vorfeld der 3Q-Zahlenvorlage am 12. November bestätigen die Analysten von NuWays die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 18,2 Euro für Semperit. Die Analysten rechnen mit einem Konzernumsatz im 3. Quartal von voraussichtlich 170 Mio. Euro, was einem Anstieg von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Grundlage hierfür seien ein gestärkter Auftragsbestand zum Ende des ersten Halbjahres und weitere Verbesserungen in den meisten Endmärkten. Gleichzeitig dürfte das EBITDA des Konzerns um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 20,8 Mio. Euro steigen. Die daraus resultierende Margensteigerung von 1,9 Prozentpunkten (12,2 Prozent gegenüber 10,3 Prozent) dürfte auf anhaltende operative Verbesserungen durch Kosteneinsparungsmaßnahmen, positive Mixeffekte, aber auch auf eine schwache Vergleichsbasis zurückzuführen sein, so die Experten. Sie fassen zusammen: "Semperit scheint gut aufgestellt zu sein und kann die Schwäche im Endmarkt teilweise durch eine breite Markt- und Anwendungsdiversifizierung sowie hohe Produktqualität ausgleichen. Neben der Konsolidierung des ERP-Systems plant das Unternehmen fortlaufende Kosteneinsparungen, die bei steigender Nachfrage zu einer Margenausweitung führen dürften. Dies könnte sich beispielsweise wesentlich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, sobald in Deutschland bereits zugesagte Sondermittel für die Infrastruktur eingesetzt werden."
Semperit ( Akt. Indikation: 12,84 /13,40, 0,15%)
Die Analysten von Barclays erhöhen das Kursziel für die RBI-Aktie von 29,0 auf 30,0 Euro und bestätigen das "Equal Weight"-Rating.
RBI ( Akt. Indikation: 31,00 /31,08, -0,32%)
Aktiendeals: AT&S-Vorstand Ingolf Schröder hat 2.465 Aktien zu je 34,55 Euro verkauft, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
AT&S ( Akt. Indikation: 31,40 /31,60, -4,26%)
Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer November-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Entfernt wurden Qualcomm und Nestle, aufgenommen wurden Sanofi, Nike und Unilever. Die Top-Picks-Liste besteht somit aus: Amazon, Deutsche Post, EVN, Heineken, Kapsch TrafficCom, Merck, Nike, Novo Nordisk, OMV, Palfinger, Porr, Rosenbauer, SAP, Sanofi, SBO, Unilever, Vonovia, Wienerberger, Zalando.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.11.)
Private Investor Relations Podcast #3: Kay Bommer - der DIRK-Chef wünscht sich vom Podcast einen realistisch optimistischen Zugang
AT&S
Uhrzeit: 13:50:30
Veränderung zu letztem SK: -1.52%
Letzter SK: 31.20 ( -5.17%)
Kontron
Uhrzeit: 13:43:33
Veränderung zu letztem SK: -2.18%
Letzter SK: 22.96 ( 7.69%)
RBI
Uhrzeit: 13:59:40
Veränderung zu letztem SK: -1.32%
Letzter SK: 31.10 ( -0.13%)
Semperit
Uhrzeit: 13:39:02
Veränderung zu letztem SK: 0.15%
Letzter SK: 12.96 ( -1.07%)
Verbund
Uhrzeit: 13:55:37
Veränderung zu letztem SK: 3.14%
Letzter SK: 67.75 ( -1.81%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, EVN, Pierer Mobility, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Stadlauer Malzfabrik AG, CPI Europe AG, Marinomed Biotech, Lenzing, Telekom Austria, RBI, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, DO&CO, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Siemens Healthineers, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Telekom.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger (Christian Dr...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund ge...
» ATX-Trends: Verbund, AT&S, Erste Group ...
» LinkedIn-NL: Vor Marktstart - wie sich Richard Dobetsberger mit der Umbr...
» Wiener Börse Party #1027: ATX schwächer (100. Verlusttag 2025), ein ATX-...
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.11.: Austria Tabak, Andritz, EVN, OMV, Strabag, VIG (B...
» Nachlese: Felix Lamezan-Salins, Manager machen Musik und reinhören in ei...
» PIR-News: Zahlen von Verbund, Kontron, Research zu Erste Group, AT&S, Se...
» Zum Tag: Die Community Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkt...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor...
- Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer...
- Analysten sehen Potenzial bei Kontron-Aktie
- wikifolio Champion per ..: Christoph Gum mit Alph...
- ATX TR-Frühmover: Lenzing, AT&S, voestalpine, RBI...
- DAX-Frühmover: Zalando, Deutsche Post, Heidelberg...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 43, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
05.11.2025, 5682 Zeichen
Verbund hat in den ersten drei Quartalen stabile Umsatzerlöse von 5.876,7 Mio. Euro (+0,7 Prozent) erwirtschaftet. Aufgrund der gesunkenen Stromproduktion aus Wasserkraft und der negativen Effekte aus der Verlängerung der Gewinnabschöpfung in Österreich ist das Ergebnis unter dem Vorjahresniveau, so das Unternehmen. Das EBITDA fiel um 19,6 Prozent auf 2.111,1 Mio. Euro. Das Konzernergebnis verringerte sich um 12,6 Prozent auf 1.212,2 Mio. Euro, das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis lag mit 1.155,7 Mio. Euro um 22,2 Prozent unter dem Wert der Vergleichsperiode. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,79 um 28 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres (1,07) und um 21 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wird angepasst: Es wird ein EBITDA zwischen rund 2.750 Mio. und 2.900 Mio. Euro (davor: 2.750 Mio. Euro und 3.100 Mio. Euro) und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1.500 Mio. Euro und 1.600 Mio. Euro (davor 1.450 Mio. Euro und 1.650 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen 1.450 Mio. und 1.550 Mio. Euro (davor 1.430 Mio. und 1.630 Mio. Euro) erwartet.
Verbund ( Akt. Indikation: 67,30 /67,70, -2,17%)
Das IoT-Unternehmen Kontron bestätigt die am 29. Oktober 2025 vorläufig veröffentlichten Ergebnisse: So fällt der Umsatz in den ersten neun Monaten aufgrund des Abgangs des COM-Geschäfts auf 1.181,9 Mio. Euro (Vj.: 1.207,7 Mio. Euro). Das EBITDA liegt bei 193,6 Mio. Euro und somit 37 Prozent über dem Vorjahreswert, hier ist allerdings ein Einmaleffekt von rund 46 Mio. Euro enthalten. Das Konzernergebnis nach Minderheiten stieg nach neun Monaten auf 110,8 Mio. Euro (Vj.: 62,3 Mio. Euro)."Trotz des Abgangs von insgesamt rund 250 Mio. Euro Umsatz pro Jahr an niedrigmargigem IT, EMS und COM-Geschäft konnten die Gewinne deutlich gesteigert werden," hebt das Unternehmen hervor. Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 lag bei 2.444 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 2.078 Mio. Euro). Die Projekt-Pipeline hat sich per Ende September auf 7.802 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 6.643 Mio. Euro) erhöht. Das Book-to-Bill-Ratio lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 1,31 (Vj.: 1,19). Eine starke Nachfrage sei insbesondere in den Bereichen Bahninfrastruktur, Defense und Aerospace zu verzeichnen, so das Unternehmen. Die Bereiche Renewables, Automotive und Industrie würden sich eher schwächer zeigen, hiess es im Conference Call. Aber: Man sehe sich dank des IoT-Technologieportfolios, insbesondere im Bereich KI und Cybersecurity, gut positioniert, um den Wachstumskurs und die Profitabilität auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Auch ein weiterer Verkauf von IT-Aktivitäten ist in Planung, so CEO Hannes Niederhauser. Das Geschäft mit geringen Margen soll auslaufen, wie er meint.
Die Analysten von Kepler bestätigen nach Zahlen-Bekanntgabe ihre Kauf-Empfehlung mit Kursziel 30,0 Euro für Kontron. Auch das Analysehaus Jefferies hat die Buy-Einstufung für Kontron nach finalen Zahlen sowie auch das Kursziel von 27,0 Euro bestätigt.
Kontron ( Akt. Indikation: 21,86 /21,92, 2,67%)
Research: Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für AT&S von 18,0 auf 30,0 Euro und bestätigt das "Hold"-Rating.
Zudem bleiben die Deutsche Bank-Experten beim "Buy" für die Erste Group-Aktie, das Kursziel wird von 95,0 auf 100,0 Euro angehoben.
Im Vorfeld der 3Q-Zahlenvorlage am 12. November bestätigen die Analysten von NuWays die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 18,2 Euro für Semperit. Die Analysten rechnen mit einem Konzernumsatz im 3. Quartal von voraussichtlich 170 Mio. Euro, was einem Anstieg von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Grundlage hierfür seien ein gestärkter Auftragsbestand zum Ende des ersten Halbjahres und weitere Verbesserungen in den meisten Endmärkten. Gleichzeitig dürfte das EBITDA des Konzerns um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 20,8 Mio. Euro steigen. Die daraus resultierende Margensteigerung von 1,9 Prozentpunkten (12,2 Prozent gegenüber 10,3 Prozent) dürfte auf anhaltende operative Verbesserungen durch Kosteneinsparungsmaßnahmen, positive Mixeffekte, aber auch auf eine schwache Vergleichsbasis zurückzuführen sein, so die Experten. Sie fassen zusammen: "Semperit scheint gut aufgestellt zu sein und kann die Schwäche im Endmarkt teilweise durch eine breite Markt- und Anwendungsdiversifizierung sowie hohe Produktqualität ausgleichen. Neben der Konsolidierung des ERP-Systems plant das Unternehmen fortlaufende Kosteneinsparungen, die bei steigender Nachfrage zu einer Margenausweitung führen dürften. Dies könnte sich beispielsweise wesentlich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, sobald in Deutschland bereits zugesagte Sondermittel für die Infrastruktur eingesetzt werden."
Semperit ( Akt. Indikation: 12,84 /13,40, 0,15%)
Die Analysten von Barclays erhöhen das Kursziel für die RBI-Aktie von 29,0 auf 30,0 Euro und bestätigen das "Equal Weight"-Rating.
RBI ( Akt. Indikation: 31,00 /31,08, -0,32%)
Aktiendeals: AT&S-Vorstand Ingolf Schröder hat 2.465 Aktien zu je 34,55 Euro verkauft, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
AT&S ( Akt. Indikation: 31,40 /31,60, -4,26%)
Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer November-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Entfernt wurden Qualcomm und Nestle, aufgenommen wurden Sanofi, Nike und Unilever. Die Top-Picks-Liste besteht somit aus: Amazon, Deutsche Post, EVN, Heineken, Kapsch TrafficCom, Merck, Nike, Novo Nordisk, OMV, Palfinger, Porr, Rosenbauer, SAP, Sanofi, SBO, Unilever, Vonovia, Wienerberger, Zalando.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.11.)
Private Investor Relations Podcast #3: Kay Bommer - der DIRK-Chef wünscht sich vom Podcast einen realistisch optimistischen Zugang
AT&S
Uhrzeit: 13:50:30
Veränderung zu letztem SK: -1.52%
Letzter SK: 31.20 ( -5.17%)
Kontron
Uhrzeit: 13:43:33
Veränderung zu letztem SK: -2.18%
Letzter SK: 22.96 ( 7.69%)
RBI
Uhrzeit: 13:59:40
Veränderung zu letztem SK: -1.32%
Letzter SK: 31.10 ( -0.13%)
Semperit
Uhrzeit: 13:39:02
Veränderung zu letztem SK: 0.15%
Letzter SK: 12.96 ( -1.07%)
Verbund
Uhrzeit: 13:55:37
Veränderung zu letztem SK: 3.14%
Letzter SK: 67.75 ( -1.81%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, EVN, Pierer Mobility, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Stadlauer Malzfabrik AG, CPI Europe AG, Marinomed Biotech, Lenzing, Telekom Austria, RBI, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, DO&CO, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Siemens Healthineers, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Telekom.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger (Christian Dr...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund ge...
» ATX-Trends: Verbund, AT&S, Erste Group ...
» LinkedIn-NL: Vor Marktstart - wie sich Richard Dobetsberger mit der Umbr...
» Wiener Börse Party #1027: ATX schwächer (100. Verlusttag 2025), ein ATX-...
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.11.: Austria Tabak, Andritz, EVN, OMV, Strabag, VIG (B...
» Nachlese: Felix Lamezan-Salins, Manager machen Musik und reinhören in ei...
» PIR-News: Zahlen von Verbund, Kontron, Research zu Erste Group, AT&S, Se...
» Zum Tag: Die Community Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkt...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor...
- Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer...
- Analysten sehen Potenzial bei Kontron-Aktie
- wikifolio Champion per ..: Christoph Gum mit Alph...
- ATX TR-Frühmover: Lenzing, AT&S, voestalpine, RBI...
- DAX-Frühmover: Zalando, Deutsche Post, Heidelberg...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 43, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag