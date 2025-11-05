Zum Tag: Die Community Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts" ist da (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
05.11.2025, 696 Zeichen
Um 12:00 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 4773 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.30% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EVN mit +2.02% auf 26.525 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.19% auf 25.54 Euro und Pierer Mobility mit +0.91% auf 13.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23764 ( -0.50%, Ultimo 2024: 19909, 19.36% ytd). Zum Tag: Auf Linkedin startete heute mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/ - auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
