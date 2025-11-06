SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Vor Marktstart - wie sich Richard Dobetsberger mit der Umbrella-Strategie auf die heutigen Rheinmetall-Zahlen vorbereitet

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

06.11.2025, 5467 Zeichen

Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/ Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048 - auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/

Und deshalb heute so früh:

- diesmal wie avisiert nicht am 2. , sondern bereits am 1. Donnerstag im Monat, die Folge 11 des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Der frühere Termin gibt uns die Möglichkeit, auf die Rheinmetall-Zahlen, die am Veröffentlichungstag des Podcasts vor Marktstart kommen werden, detailliert einzugehen. Natürlich kennen wir die Zahlen noch nicht - hier geht es vielmehr um die Strategie, die Ritschy`s Team bei solchen Anlässen anwendet. Und Rheinmetall ist perfekt, ist der Titel doch 2025 stabil das Top-Gewicht in der Umbrella-Strategie. Ich frage Ritschy weiters, wie er mit dem Angebot der IR-Abteilungen umgeht. Zwei neue Titel gibt es ebenfalls in der Selektion. Auf Monatssicht gab es diesmal Rückgänge, auch darüber sprechen wir. Und es geht auch um den Börsentag in Hambur g sowie den Tiergarten Schönbrunn. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8049 Ritschy mit der Börse Stuttgart als YouTube-Hit: https://youtu.be/VWXzhuYUX0c Daten: 5.11. Mittelkurs: 4020 (+3920 Prozent seit Start 2012), Vormonat 4270 ( Mittelkurs) -5,85 Prozent ytd-Performance: +21.8 Prozent (+29,4) Investiertes Kapital: 178 Mio. Euro (183,9) -3,2 Prozent Handelsvolumen last 30 Tage: 19,8 Mio. Euro (Rekordmonat war 20,1), year to date knapp 160 Mio kum. - Fragen zur Beantwortung in der Folge 12 am 11.12. an service@wikifolio.com oder christian.drastil@audio-cd.at - die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella - https://www.wikifolio.com/de/at/p/ritschy?tab=about (dort findet man auch YouTube-Videos zur Strategie). - http://ritschydobetsberger.com - Börsepeople-Folge Richard Dobetsberger: https://audio-cd.at/page/podcast/6482 - wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking - Sample Jingle: Shadowwalkers

- Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales-Beratung fokussiert. Wir sprechen über Jobs bei Scholdan & Company, Gebrüder Weiss und dann zwölf Jahre in Ministerkabinetten in Österreich, zuletzt als Kabinettschef von Finanzminister Magnus Brunner, davor u.a. bei Karlheinz Töchterle, Harald Mahrer, Margarete Schramböck und Gernot Blümel. Auch die Extremsituationen rund um Covid sind Thema. Seit Februar 2025 ist Felix selbstständig. Seine Positionierung ist die Durchlässigkeit oder Nicht-Durchlässigkeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Die Argumentation, dass die Politik nichts von Wirtschaft versteht, hört man oft. Aber wieviele Entscheidungsträger in der Wirtschaft verfügen umgekehrt über nennenswerte Kenntnis von der Verwaltung oder der Politik? Darum geht es bei Stratvice und in unserem Talk, in dem auch noch Tennis, die Steiermark, der Waterrower und damit Frank Underwood Thema sind. Und natürlich Gutes zieht Kreise. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8046/ http://www.stratvice.at Börsepeople Magnus Brunner: https://audio-cd.at/page/podcast/4966/ Börsepeople Margarete Schramböck: https://audio-cd.at/page/podcast/5023/

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Am 27.11. gibt es im Wiener Metropol "ManagerInnen machen Musik", bisher insgesamt rund 490.000 Euro Reinerlös für Familien, die unverschuldet in Not geraten sind. 2025 Line Up: Claudia Eder / Thomas Zanyath / Bernhard Gily / Thomas Hahn / Katharina Kafka-Uvizl / Bernhard Gruber / Andrea Maier / Wolfgang Neubauer / Christine Pol-Berzler / Michael Sander / Lisa Staltner / Alex Suppan / Stefan Unterweger / Peter Hofbauer . https://audio-cd.at/page/podcast/8045 Und: Stefan Unterweger (Steve Kalen) ist der Sänger des kapitalmarktstimme-Jingles hier. Am Ende des Podcasts gibt es einen "Get Closer Westend Remix", den ich heute mit Diana Neumüller-Klein aufgenommen habe, dieser hat nichts mit der oben skizzierten Veranstaltung zu tun, dafür dann mit CIRAoke (CIRA Karaoke) im Jänner. Karten: https://www.managermachenmusik.at Und in eigener Sache: https://photaq.com/page/index/4183/

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8047- ATX schwächer - es war der 100. Verlusttag 2025 - Zahlen von Verbund, Kontron - Research zu Erste Group, AT&S, Semperit, RBI, neue Raiffeisen-Top Picks-Liste - Aktiendeals bei AT&S - Partytalk: Nicht öffentliche "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts"-Gruppe auf LinkedIn gestartet - DAX stärker, BMW noch viel stärker

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8044 - ATX schwächer - Verbund gesucht - AT&S rechtfertigt neue Kursregion - Partytalk: Marterbauer und Hattmansdorfer einzeln super, gemeinsam weniger - Frequentis wird zum SBO-Problem - Research zu AT&S, Flughafen Wien, Palfinger - DAX schwächer, Henkel top

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at 


(06.11.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme (Mahlzeit)




 

1. Ritschy Dobetsberger Milei   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, Pierer Mobility, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, CA Immo, RBI, Lenzing, Rosenbauer, SBO, Strabag, Semperit, ATX NTR, Rosgix, Porr, FACC, Zumtobel, ATX TR, ATX Prime, ATX, DO&CO, Frequentis, Polytec Group, Rath AG, SW Umwelttechnik, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, Pierer Mobility, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, CA Immo, RBI, Lenzing, Rosenbauer, SBO, Strabag, Semperit, ATX NTR, Rosgix, Porr, FACC, Zumtobel, ATX TR, ATX Prime, ATX, DO&CO, Frequentis, Polytec Group, Rath AG, SW Umwelttechnik, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

