SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Zahlen von Addiko, Research zu Kontron, Verbund und AT&S, Hans Lang bei Reploid (Christine Petzwinkler)

06.11.2025, 3901 Zeichen

Die Addiko Bank erzielte in den ersten neun Monaten einen Gewinn nach Steuern von 35,3 Mio. Euro, verglichen mit 37,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Dieses Ergebnis spiegelt ein stabiles Nettozinsergebnis, gestiegene Verwaltungs­aufwendungen – hauptsächlich aufgrund von Nachholeffekten aus 2024 –, ein vergleichsweise moderates Risikoergebnis sowie höhere Steueraufwendungen wider, so das Unternehmen. Das Nettozinsergebnis ging um 2,2 Prozent auf 177,8 Mio. Euro zurück, hauptsächlich aufgrund der Neubepreisung des variabel verzinsten Bestands sowie geringerer Erträge aus Einlagen bei Nationalbanken. Das Provisionsergebnis stieg im Jahresvergleich um 7,8  Prozent auf 57,8 Mio. Euro (3Q24: 53,6 Mio. Euro). Dieses Wachstum wurde laut Addiko Bank durch eine verbesserte Vertriebsleistung getragen, welche zu höheren Gebühreneinnahmen auf Gruppenebene führte – insbesondere in den Bereichen Bancassurance, Konten & Pakete sowie Kartengeschäft. Aktuell findet die Expansion nach Rumänien statt, so das Unternehmen, im ersten Halbjahr 2025 wurden die operativen Grundlagen geschaffen, die Marketingaktivitäten wurden im 3. Quartal intensiviert, wie aus der Q3-Präsentation hervorgeht. Des weiteren wird mitgeteilt, dass das Xetra-Listing in Frankfurt zum 1. Januar 2026 aufgrund hoher Kosten und begrenzter Vorteile nach einer grundlegenden Veränderung der Aktionärsstruktur und einer verringerten Handelsliquidität eingestellt wird. Wie das Unternehmen ebenso mitteilt, werden die mittelfristigen Ziele derzeit überprüft und zusammen mit der Veröffentlichung des Ergebnisses zum Jahresende 2025 (März 2026) auf Grundlage des aktualisierten Geschäftsplans aktualisiert. Generell sieht das Unternehmen Einschränkungen für die Ertragsgenerierung aufgrund teilweiser neuer Regulierungen oder Gesetze in Bezug auf Vergabekriterien, Zinsobergrenzen, Gebührenobergrenzen oder kostenlosen Bankprodukten. Im 1. Quartal 2026 soll auch ein neues mittelfristiges „Spezialisierungsprogramm“ gestartet werden.
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  21,00 /21,40, -0,93%)

Die Analysten von mwb stufen die Kontron-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 36,0 Euro ein. Sie sehen 2025 als Transformationsjahr, geprägt von vorübergehenden Verzerrungen durch Portfoliooptimierungen und Lieferverzögerungen. Die zugrundeliegenden Trends seien jedoch eindeutig positiv. Gestützt auf einen soliden Cashflow und einen Rekordauftragsbestand gehen sie davon aus, dass sich die strukturellen Verbesserungen ab 2026 in einem spürbaren Umsatz- und Margenwachstum niederschlagen werden.
Kontron ( Akt. Indikation:  22,22 /22,28, -3,09%)

Die Analysten der Baader Bank stufen die Verbund-Aktie weiter mit Reduce und Kursziel 68,0 Euro ein. Sie meinen: "Wir sind der Ansicht, dass die Aktie trotz ihrer soliden Fundamentaldaten fair bewertet ist und nur begrenztes Aufwärtspotenzial bietet."
Verbund ( Akt. Indikation:  69,45 /69,60, 2,62%)

Die Analysten von Oddo BHF stufen die AT&S-Aktie nach Bekanntgabe von Halbjahres-Zahlen mit Underperform und Kursziel 18,0 Euro ein. Nach den Q1-Zahlen im Juli lag das Kursziel bei 10,0 Euro.
AT&S ( Akt. Indikation:  30,75 /30,90, -1,20%)

Personalie: Hans Lang ist neuer Leiter der Konzernkommunikation und verantwortlich für Investor Relations, Pressearbeit der börsengelisteten Reploid Group AG. Hans Lang begann seine Karriere im Finanzbereich der Telekom Austria AG. Anschließend wechselte er zu AT&S, wo er die Konzernkommunikation verantwortete, bevor er als Senior Consultant zur internationalen Kommunikationsberatung Brunswick ging. Weitere Stationen seiner Karriere waren Kapsch TrafficCom, die A1 Group und die Pierer Industrie AG. Seit 2020 ist Hans Lang auch Vorstandsmitglied von CIRA. Hinweis: Am Dienstag ist Hans zu Gast für http://www.audio-cd.at/private-investor-relations.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)


(06.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone




Addiko Bank
Akt. Indikation:  20.90 / 21.40
Uhrzeit:  22:57:20
Veränderung zu letztem SK:  -0.24%
Letzter SK:  21.20 ( -0.93%)

AT&S
Akt. Indikation:  27.70 / 27.85
Uhrzeit:  23:00:24
Veränderung zu letztem SK:  0.82%
Letzter SK:  27.55 ( -8.62%)

Kontron
Akt. Indikation:  22.28 / 22.44
Uhrzeit:  22:55:52
Veränderung zu letztem SK:  0.99%
Letzter SK:  22.14 ( 0.18%)

Verbund
Akt. Indikation:  68.15 / 68.20
Uhrzeit:  23:00:21
Veränderung zu letztem SK:  1.60%
Letzter SK:  67.10 ( -2.89%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

VAS AG
Die VAS AG ist ein Komplettanbieter für feststoffbefeuerte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom mit über 30-jähriger Erfahrung. Wir planen, bauen und warten Anlagen im Bereich von 2 bis 30 MW für private, industrielle und öffentliche Kunden in ganz Europa. Wir entwickeln maßgefertigte Projekte ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden durch innovative Lösungen.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...

» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)

» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht

» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...

» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme

» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Berenberg Bank bestätigt "Sell" für AT&S
voestalpine-Aktie nach positivem Analystenkommentar on top im ATX
Neue Bilder: Harald Mahrer; Andreas H. Bitesnich; Florian Helmberger; Werner Lanthaler Prosa; Helmut Fallmann, Leopold Bauernfeind; Kauf Deka MSCI China UCITS ETF; Kauf Cross Industries; Kauf Amag; Kauf EVN und Matthias Stelzmüller Daily Sports
Immobilien 2025
Neuer Job für Pia Philippa Beck im Börsenumfeld
Experian als führendes Unternehmen im IDC MarketScape ausgezeichnet: Weltweite Identitätsprüfung im Finanzdienstleistungssektor 2025 – Anbieterbewertung




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Mayr-Melnhof(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(3), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: AT&S(2), Kontron(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: Semperit 1.03%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), AT&S(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 0.58%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.34%
    BSN MA-Event Henkel
    Star der Stunde: Wienerberger 0.76%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Wienerberger(2), Strabag(1), voestalpine(1), Pierer Mobility(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Unser Hardcover-Buch zum ATX-35er, man kann wie Eduard Zehetner mit einer Gratulationsseite dabei sein

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum josefchladek.com

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Johannes Groht
    Insight Grindel
    2025
    Self published

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König



    Autor: Christine Petzwinkler

    06.11.2025, 3901 Zeichen

    Die Addiko Bank erzielte in den ersten neun Monaten einen Gewinn nach Steuern von 35,3 Mio. Euro, verglichen mit 37,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Dieses Ergebnis spiegelt ein stabiles Nettozinsergebnis, gestiegene Verwaltungs­aufwendungen – hauptsächlich aufgrund von Nachholeffekten aus 2024 –, ein vergleichsweise moderates Risikoergebnis sowie höhere Steueraufwendungen wider, so das Unternehmen. Das Nettozinsergebnis ging um 2,2 Prozent auf 177,8 Mio. Euro zurück, hauptsächlich aufgrund der Neubepreisung des variabel verzinsten Bestands sowie geringerer Erträge aus Einlagen bei Nationalbanken. Das Provisionsergebnis stieg im Jahresvergleich um 7,8  Prozent auf 57,8 Mio. Euro (3Q24: 53,6 Mio. Euro). Dieses Wachstum wurde laut Addiko Bank durch eine verbesserte Vertriebsleistung getragen, welche zu höheren Gebühreneinnahmen auf Gruppenebene führte – insbesondere in den Bereichen Bancassurance, Konten & Pakete sowie Kartengeschäft. Aktuell findet die Expansion nach Rumänien statt, so das Unternehmen, im ersten Halbjahr 2025 wurden die operativen Grundlagen geschaffen, die Marketingaktivitäten wurden im 3. Quartal intensiviert, wie aus der Q3-Präsentation hervorgeht. Des weiteren wird mitgeteilt, dass das Xetra-Listing in Frankfurt zum 1. Januar 2026 aufgrund hoher Kosten und begrenzter Vorteile nach einer grundlegenden Veränderung der Aktionärsstruktur und einer verringerten Handelsliquidität eingestellt wird. Wie das Unternehmen ebenso mitteilt, werden die mittelfristigen Ziele derzeit überprüft und zusammen mit der Veröffentlichung des Ergebnisses zum Jahresende 2025 (März 2026) auf Grundlage des aktualisierten Geschäftsplans aktualisiert. Generell sieht das Unternehmen Einschränkungen für die Ertragsgenerierung aufgrund teilweiser neuer Regulierungen oder Gesetze in Bezug auf Vergabekriterien, Zinsobergrenzen, Gebührenobergrenzen oder kostenlosen Bankprodukten. Im 1. Quartal 2026 soll auch ein neues mittelfristiges „Spezialisierungsprogramm“ gestartet werden.
    Addiko Bank ( Akt. Indikation:  21,00 /21,40, -0,93%)

    Die Analysten von mwb stufen die Kontron-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 36,0 Euro ein. Sie sehen 2025 als Transformationsjahr, geprägt von vorübergehenden Verzerrungen durch Portfoliooptimierungen und Lieferverzögerungen. Die zugrundeliegenden Trends seien jedoch eindeutig positiv. Gestützt auf einen soliden Cashflow und einen Rekordauftragsbestand gehen sie davon aus, dass sich die strukturellen Verbesserungen ab 2026 in einem spürbaren Umsatz- und Margenwachstum niederschlagen werden.
    Kontron ( Akt. Indikation:  22,22 /22,28, -3,09%)

    Die Analysten der Baader Bank stufen die Verbund-Aktie weiter mit Reduce und Kursziel 68,0 Euro ein. Sie meinen: "Wir sind der Ansicht, dass die Aktie trotz ihrer soliden Fundamentaldaten fair bewertet ist und nur begrenztes Aufwärtspotenzial bietet."
    Verbund ( Akt. Indikation:  69,45 /69,60, 2,62%)

    Die Analysten von Oddo BHF stufen die AT&S-Aktie nach Bekanntgabe von Halbjahres-Zahlen mit Underperform und Kursziel 18,0 Euro ein. Nach den Q1-Zahlen im Juli lag das Kursziel bei 10,0 Euro.
    AT&S ( Akt. Indikation:  30,75 /30,90, -1,20%)

    Personalie: Hans Lang ist neuer Leiter der Konzernkommunikation und verantwortlich für Investor Relations, Pressearbeit der börsengelisteten Reploid Group AG. Hans Lang begann seine Karriere im Finanzbereich der Telekom Austria AG. Anschließend wechselte er zu AT&S, wo er die Konzernkommunikation verantwortete, bevor er als Senior Consultant zur internationalen Kommunikationsberatung Brunswick ging. Weitere Stationen seiner Karriere waren Kapsch TrafficCom, die A1 Group und die Pierer Industrie AG. Seit 2020 ist Hans Lang auch Vorstandsmitglied von CIRA. Hinweis: Am Dienstag ist Hans zu Gast für http://www.audio-cd.at/private-investor-relations.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)


    (06.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone




    Addiko Bank
    Akt. Indikation:  20.90 / 21.40
    Uhrzeit:  22:57:20
    Veränderung zu letztem SK:  -0.24%
    Letzter SK:  21.20 ( -0.93%)

    AT&S
    Akt. Indikation:  27.70 / 27.85
    Uhrzeit:  23:00:24
    Veränderung zu letztem SK:  0.82%
    Letzter SK:  27.55 ( -8.62%)

    Kontron
    Akt. Indikation:  22.28 / 22.44
    Uhrzeit:  22:55:52
    Veränderung zu letztem SK:  0.99%
    Letzter SK:  22.14 ( 0.18%)

    Verbund
    Akt. Indikation:  68.15 / 68.20
    Uhrzeit:  23:00:21
    Veränderung zu letztem SK:  1.60%
    Letzter SK:  67.10 ( -2.89%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    VAS AG
    Die VAS AG ist ein Komplettanbieter für feststoffbefeuerte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom mit über 30-jähriger Erfahrung. Wir planen, bauen und warten Anlagen im Bereich von 2 bis 30 MW für private, industrielle und öffentliche Kunden in ganz Europa. Wir entwickeln maßgefertigte Projekte ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden durch innovative Lösungen.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...

    » Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht

    » LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...

    » Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme

    » ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Berenberg Bank bestätigt "Sell" für AT&S
    voestalpine-Aktie nach positivem Analystenkommentar on top im ATX
    Neue Bilder: Harald Mahrer; Andreas H. Bitesnich; Florian Helmberger; Werner Lanthaler Prosa; Helmut Fallmann, Leopold Bauernfeind; Kauf Deka MSCI China UCITS ETF; Kauf Cross Industries; Kauf Amag; Kauf EVN und Matthias Stelzmüller Daily Sports
    Immobilien 2025
    Neuer Job für Pia Philippa Beck im Börsenumfeld
    Experian als führendes Unternehmen im IDC MarketScape ausgezeichnet: Weltweite Identitätsprüfung im Finanzdienstleistungssektor 2025 – Anbieterbewertung




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Mayr-Melnhof(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(3), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: AT&S(2), Kontron(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: Semperit 1.03%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), AT&S(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 0.58%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.34%
      BSN MA-Event Henkel
      Star der Stunde: Wienerberger 0.76%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Wienerberger(2), Strabag(1), voestalpine(1), Pierer Mobility(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Unser Hardcover-Buch zum ATX-35er, man kann wie Eduard Zehetner mit einer Gratulationsseite dabei sein

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum josefchladek.com

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      Ken Domon
      Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
      1958
      Kenko-Sha

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank