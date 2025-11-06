SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

06.11.2025, 1171 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:39 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4791 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.82% auf 76.4 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +4.10% auf 13.95 Euro und Verbund mit +2.51% auf 69.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24029 ( -0.30%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd).

- PIR-News: Zahlen von Addiko, Research zu Kontron, Verbund und AT&S, Hans Lang bei Reploid
- Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger
- #gabb Jobradar: Bawag, KTM, AMAG
- Nachlese: Richard Dobetsberger, Kay Bommer
- Börsegeschichte 6.11.: Tojner, Verbund, RBI
- Österreich-Depots: Verbund gleicht Verluste der Trendaktien 2025 aus
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2012

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030
Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021
Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004


(06.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme (Mahlzeit)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, Pierer Mobility, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, CA Immo, RBI, Lenzing, Rosenbauer, SBO, Strabag, Semperit, ATX NTR, Rosgix, Porr, FACC, Zumtobel, ATX TR, ATX Prime, ATX, DO&CO, Frequentis, Polytec Group, Rath AG, SW Umwelttechnik, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

Random Partner

Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme

» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...

» Österreich-Depots: Verbund gleicht Verluste der Trendaktien 2025 aus (De...

» Börsegeschichte 6.11.: Tojner, Verbund, RBI (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Richard Dobetsberger, Kay Bommer (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1028: ATX etwas fester, Frequentis überholt AT&S zur...

» PIR-News: Zahlen von Addiko, Research zu Kontron, Verbund und AT&S, Hans...

» Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger (Christian Dr...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund ge...

» ATX-Trends: Verbund, AT&S, Erste Group ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Awards, Preise, Förderungen, Ehrungen, Q4/2015
Verbund: Maschinen im Kraftwerk Limberg III ausgefallen
Wie Lenzing, AT&S, Porr, voestalpine, Verbund und EVN für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie salesforce.com, McDonalds, UnitedHealth, IBM, Merck Co. und Coca-Cola für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...
Wie Manz, Ahlers, Deutsche Post, Lenzing, Nemetschek und HelloFresh für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    Star der Stunde: Porr 2.27%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.72%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1)
    BSN Vola-Event Zalando
    BSN Vola-Event Deutsche Post
    #gabb #1974
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wer will diese Manager:innen im Metropol singen hören? Hier das Lineup und Infos zu den Karten

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Am 27.11. gibt es im Wiener Metropol "ManagerInnen machen Musik", bisher insgesamt rund 490.000 Euro Reinerlös für Familien, die unverschuldet...

    Books josefchladek.com

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth



    Autor: Christian Drastil

    06.11.2025, 1171 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:39 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4791 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.82% auf 76.4 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +4.10% auf 13.95 Euro und Verbund mit +2.51% auf 69.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24029 ( -0.30%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd).

    - PIR-News: Zahlen von Addiko, Research zu Kontron, Verbund und AT&S, Hans Lang bei Reploid
    - Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger
    - #gabb Jobradar: Bawag, KTM, AMAG
    - Nachlese: Richard Dobetsberger, Kay Bommer
    - Börsegeschichte 6.11.: Tojner, Verbund, RBI
    - Österreich-Depots: Verbund gleicht Verluste der Trendaktien 2025 aus
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2012

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
    Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030
    Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021
    Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
    Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004


    (06.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme (Mahlzeit)




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, Pierer Mobility, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, CA Immo, RBI, Lenzing, Rosenbauer, SBO, Strabag, Semperit, ATX NTR, Rosgix, Porr, FACC, Zumtobel, ATX TR, ATX Prime, ATX, DO&CO, Frequentis, Polytec Group, Rath AG, SW Umwelttechnik, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

    Random Partner

    Pierer Mobility AG
    Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme

    » ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...

    » Österreich-Depots: Verbund gleicht Verluste der Trendaktien 2025 aus (De...

    » Börsegeschichte 6.11.: Tojner, Verbund, RBI (Börse Geschichte) (BörseGes...

    » Nachlese: Richard Dobetsberger, Kay Bommer (audio cd.at)

    » Wiener Börse Party #1028: ATX etwas fester, Frequentis überholt AT&S zur...

    » PIR-News: Zahlen von Addiko, Research zu Kontron, Verbund und AT&S, Hans...

    » Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger (Christian Dr...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund ge...

    » ATX-Trends: Verbund, AT&S, Erste Group ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Awards, Preise, Förderungen, Ehrungen, Q4/2015
    Verbund: Maschinen im Kraftwerk Limberg III ausgefallen
    Wie Lenzing, AT&S, Porr, voestalpine, Verbund und EVN für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wie salesforce.com, McDonalds, UnitedHealth, IBM, Merck Co. und Coca-Cola für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...
    Wie Manz, Ahlers, Deutsche Post, Lenzing, Nemetschek und HelloFresh für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      Star der Stunde: Porr 2.27%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.72%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1)
      BSN Vola-Event Zalando
      BSN Vola-Event Deutsche Post
      #gabb #1974
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wer will diese Manager:innen im Metropol singen hören? Hier das Lineup und Infos zu den Karten

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Am 27.11. gibt es im Wiener Metropol "ManagerInnen machen Musik", bisher insgesamt rund 490.000 Euro Reinerlös für Familien, die unverschuldet...

      Books josefchladek.com

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Pieter Hugo
      The Hyena & Other Men
      2007
      Prestel

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank