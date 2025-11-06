Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund gesucht
06.11.2025, 1171 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:39 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4791 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.82% auf 76.4 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +4.10% auf 13.95 Euro und Verbund mit +2.51% auf 69.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24029 ( -0.30%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd).
- PIR-News: Zahlen von Addiko, Research zu Kontron, Verbund und AT&S, Hans Lang bei Reploid
- Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger
- #gabb Jobradar: Bawag, KTM, AMAG
- Nachlese: Richard Dobetsberger, Kay Bommer
- Börsegeschichte 6.11.: Tojner, Verbund, RBI
- Österreich-Depots: Verbund gleicht Verluste der Trendaktien 2025 aus
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2012
