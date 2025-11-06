Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund gesucht

06.11.2025, 1171 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:39 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4791 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.82% auf 76.4 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +4.10% auf 13.95 Euro und Verbund mit +2.51% auf 69.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24029 ( -0.30%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd).

- PIR-News: Zahlen von Addiko, Research zu Kontron, Verbund und AT&S, Hans Lang bei Reploid

- Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger

- #gabb Jobradar: Bawag, KTM, AMAG

- Nachlese: Richard Dobetsberger, Kay Bommer

- Börsegeschichte 6.11.: Tojner, Verbund, RBI

- Österreich-Depots: Verbund gleicht Verluste der Trendaktien 2025 aus

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2012

Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046

Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030

Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021

Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013

Florian Dangl: https://audio-cd.at/page/podcast/8004

(06.11.2025)

Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme (Mahlzeit)

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, Pierer Mobility, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, CA Immo, RBI, Lenzing, Rosenbauer, SBO, Strabag, Semperit, ATX NTR, Rosgix, Porr, FACC, Zumtobel, ATX TR, ATX Prime, ATX, DO&CO, Frequentis, Polytec Group, Rath AG, SW Umwelttechnik, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

