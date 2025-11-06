SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
06.11.2025, 648 Zeichen

Um 12:33 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 4789 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.82% auf 76.4 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +4.10% auf 13.95 Euro und Verbund mit +2.51% auf 69.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24019 ( -0.34%, Ultimo 2024: 19909, 20.64% ytd). Zum Tag: Danke an auch an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger, dass sie mit Gratulationsseiten im Buch "35 Jahre ATX", das zum http://www.boersentag.at fertig sein wird, dabei sind. Alle unter https://photaq.com/page/index/4183

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)


(06.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme (Mahlzeit)




 

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, Pierer Mobility, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, CA Immo, RBI, Lenzing, Rosenbauer, SBO, Strabag, Semperit, ATX NTR, Rosgix, Porr, FACC, Zumtobel, ATX TR, ATX Prime, ATX, DO&CO, Frequentis, Polytec Group, Rath AG, SW Umwelttechnik, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.

    Nikola Mihov
    The Last Gift
    2025
    Self published

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition

    Paul Graham
    Beyond Caring
    1986
    Grey Editions

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published



      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

