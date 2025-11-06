Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger (Christian Drastil)
Christian Drastil
06.11.2025, 648 Zeichen
Um 12:33 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 4789 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.82% auf 76.4 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +4.10% auf 13.95 Euro und Verbund mit +2.51% auf 69.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24019 ( -0.34%, Ultimo 2024: 19909, 20.64% ytd). Zum Tag: Danke an auch an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger, dass sie mit Gratulationsseiten im Buch "35 Jahre ATX", das zum http://www.boersentag.at fertig sein wird, dabei sind. Alle unter https://photaq.com/page/index/4183
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)
