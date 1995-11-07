Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
07.11.2025, 784 Zeichen
IPOs:
07.11.1995: GiroCredit: GiroCredit mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 1,32 Mrd. ATS.
Geburtstage:
07.11.1968: Herbert Ortner (Ex-Palfinger)
Extrema:
07.11.2007: Flop 1: Österreichische Post: -14.29% - [Flop 2: -10.9% (12.05.2011), Flop 3: -9.66% (20.10.2008)] zum Kalender
under MA200:
07.11.2019: voestalpine: Am längsten unter MA200: 531 Tage (endete am: 07.11.2019)
Bisher gab es an einem 7. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.11. beträgt 0,15%. Der beste 07.11. fand im Jahr 2008 mit 4,80% statt, der schlechteste 07.11. im Jahr 1997 mit -2,81%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)
