Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

07.11.2025, 784 Zeichen

IPOs:

07.11.1995: GiroCredit: GiroCredit mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 1,32 Mrd. ATS.



Geburtstage:

07.11.1968: Herbert Ortner (Ex-Palfinger)



Extrema:

07.11.2007: Flop 1: Österreichische Post: -14.29% - [Flop 2: -10.9% (12.05.2011), Flop 3: -9.66% (20.10.2008)] zum Kalender



under MA200:

07.11.2019: voestalpine: Am längsten unter MA200: 531 Tage (endete am: 07.11.2019)

Bisher gab es an einem 7. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.11. beträgt 0,15%. Der beste 07.11. fand im Jahr 2008 mit 4,80% statt, der schlechteste 07.11. im Jahr 1997 mit -2,81%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)

(07.11.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Matejka & Partner

Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...

» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)

» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht

» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...

» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme

» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...