SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und eine Stunde mit Heiko Thieme

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

07.11.2025, 3028 Zeichen

Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/ Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048 - auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8057 ... heute anlässlich der World of Trading in Frankfurt - wikifolio ist vor Ort - ein Update von Richard Dobetsberger zu Rheinmetall, die wir gestern in Folge 11/25 von Inside Umbrella vor den Zahlen ins Zentrum gestellt haben. Wie der Tag gelaufen ist, verrät Ritschy in 11a/25 hier. Und unterlegt ist das von der gesungenen Version des Jingles. Mein erster Podcast mit Gitarrensolo. ... die bisherigen 11 Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella https://www.wot-messe.de/wot-2025/ http://www.boersentag.at Jingle: Shadowwalkers

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8054/ ...  Der ganz spezielle Grund, warum mich Heiko Thieme, der wohl bekannteste deutschsprachige globale Anlagestratege, bei seinem nächsten Wien-Besuch zum Essen einladen wird, wird im Podcast, der als gut gelaunte Ergänzung zu unserem Börsepeople-Podcast aus 2024 gesehen werden kann, aufgelöst. Grund für das einstündige Update ist aber vor allem Heikos Bestseller "Erfolgreich zeitlos investieren", da greifen wir ein paar Punkte auf, die Reise geht von Wegbegleiter Andre Kostolany über eine DAX to the Moon Rechnung bis hin zu Peter Heinrich und Frankenstein. Auch Österreich-Aktien, ein Foto von mir in seinem Buch, der Mann mit dem Hammer sowie die Zehn Gebote werden thematisiert. https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/ Börsepeople Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/5621 https://www.heiko-thieme.club https://www.instagram.com/heikothieme.club/

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8053 ... kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, hatte für das jüngste "D&D Research Rendezvous" spannende Zahlen mitgebracht. Die Richtung stimmt eindeutig, aufzuholen gibt es aber immer noch genug. - D&D Research Rendezvous: https://audio-cd.at/search/rendezvous - https://www.raiffeisenresearch.com/ - https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/ - http://www.kapitalmarkt-stimme.at

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8051 - ATX etwas fester - Frequentis überholt AT&S zurück - O-Ton Hans Lang, jetzt bei Reploid, als Teaser für Dienstag - Zahlen von Addiko Bank - CPI Europe scheint zu drehen - Research zu Kontron, Verbund und AT&S - Vintage zu Verbund-Wanderpokal, Michael Tojner, Immoeast, RBI - Partytalk: Gelb legt Gelb zurück - DAX neutral,  Zalando gesucht

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at 


(07.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...

» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)

» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht

» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...

» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme

» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Berenberg Bank bestätigt "Sell" für AT&S
voestalpine-Aktie nach positivem Analystenkommentar on top im ATX
Neue Bilder: Harald Mahrer; Andreas H. Bitesnich; Florian Helmberger; Werner Lanthaler Prosa; Helmut Fallmann, Leopold Bauernfeind; Kauf Deka MSCI China UCITS ETF; Kauf Cross Industries; Kauf Amag; Kauf EVN und Matthias Stelzmüller Daily Sports
Neuer Job für Pia Philippa Beck im Börsenumfeld
Immobilien 2025
Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Mayr-Melnhof(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(3), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: AT&S(2), Kontron(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: Semperit 1.03%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), AT&S(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 0.58%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.34%
    BSN MA-Event Henkel
    Star der Stunde: Wienerberger 0.76%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Wienerberger(2), Strabag(1), voestalpine(1), Pierer Mobility(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ChatGPT für 50 Prozent der Privatanleger:innen eine wichtige Quelle. Was heisst das für Investor Relations?

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. ChatGPT für 50 Prozent der Privatanleger:innen eine wichtige Quelle. Was heisst das für Investor Relations? Wie verändert GenAI das Verhalten von...

    Books josefchladek.com

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Konrad Werner Schulze
    Der Stahlskelettbau
    1928
    Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag



    Autor: Christian Drastil

    07.11.2025, 3028 Zeichen

    Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/ Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048 - auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/

    - Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8057 ... heute anlässlich der World of Trading in Frankfurt - wikifolio ist vor Ort - ein Update von Richard Dobetsberger zu Rheinmetall, die wir gestern in Folge 11/25 von Inside Umbrella vor den Zahlen ins Zentrum gestellt haben. Wie der Tag gelaufen ist, verrät Ritschy in 11a/25 hier. Und unterlegt ist das von der gesungenen Version des Jingles. Mein erster Podcast mit Gitarrensolo. ... die bisherigen 11 Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella https://www.wot-messe.de/wot-2025/ http://www.boersentag.at Jingle: Shadowwalkers

    - Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8054/ ...  Der ganz spezielle Grund, warum mich Heiko Thieme, der wohl bekannteste deutschsprachige globale Anlagestratege, bei seinem nächsten Wien-Besuch zum Essen einladen wird, wird im Podcast, der als gut gelaunte Ergänzung zu unserem Börsepeople-Podcast aus 2024 gesehen werden kann, aufgelöst. Grund für das einstündige Update ist aber vor allem Heikos Bestseller "Erfolgreich zeitlos investieren", da greifen wir ein paar Punkte auf, die Reise geht von Wegbegleiter Andre Kostolany über eine DAX to the Moon Rechnung bis hin zu Peter Heinrich und Frankenstein. Auch Österreich-Aktien, ein Foto von mir in seinem Buch, der Mann mit dem Hammer sowie die Zehn Gebote werden thematisiert. https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/ Börsepeople Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/5621 https://www.heiko-thieme.club https://www.instagram.com/heikothieme.club/

    - Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8053 ... kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, hatte für das jüngste "D&D Research Rendezvous" spannende Zahlen mitgebracht. Die Richtung stimmt eindeutig, aufzuholen gibt es aber immer noch genug. - D&D Research Rendezvous: https://audio-cd.at/search/rendezvous - https://www.raiffeisenresearch.com/ - https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/ - http://www.kapitalmarkt-stimme.at

    - Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8051 - ATX etwas fester - Frequentis überholt AT&S zurück - O-Ton Hans Lang, jetzt bei Reploid, als Teaser für Dienstag - Zahlen von Addiko Bank - CPI Europe scheint zu drehen - Research zu Kontron, Verbund und AT&S - Vintage zu Verbund-Wanderpokal, Michael Tojner, Immoeast, RBI - Partytalk: Gelb legt Gelb zurück - DAX neutral,  Zalando gesucht

    Danke fürs Reinhören!

    christian.drastil@audio-cd.at 


    (07.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    RBI
    Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...

    » Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht

    » LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...

    » Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme

    » ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Berenberg Bank bestätigt "Sell" für AT&S
    voestalpine-Aktie nach positivem Analystenkommentar on top im ATX
    Neue Bilder: Harald Mahrer; Andreas H. Bitesnich; Florian Helmberger; Werner Lanthaler Prosa; Helmut Fallmann, Leopold Bauernfeind; Kauf Deka MSCI China UCITS ETF; Kauf Cross Industries; Kauf Amag; Kauf EVN und Matthias Stelzmüller Daily Sports
    Neuer Job für Pia Philippa Beck im Börsenumfeld
    Immobilien 2025
    Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Mayr-Melnhof(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(3), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: AT&S(2), Kontron(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: Semperit 1.03%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), AT&S(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 0.58%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.34%
      BSN MA-Event Henkel
      Star der Stunde: Wienerberger 0.76%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Wienerberger(2), Strabag(1), voestalpine(1), Pierer Mobility(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ChatGPT für 50 Prozent der Privatanleger:innen eine wichtige Quelle. Was heisst das für Investor Relations?

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. ChatGPT für 50 Prozent der Privatanleger:innen eine wichtige Quelle. Was heisst das für Investor Relations? Wie verändert GenAI das Verhalten von...

      Books josefchladek.com

      Johannes Groht
      Insight Grindel
      2025
      Self published

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      Pieter Hugo
      The Hyena & Other Men
      2007
      Prestel

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank