LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und eine Stunde mit Heiko Thieme

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8057 ... heute anlässlich der World of Trading in Frankfurt - wikifolio ist vor Ort - ein Update von Richard Dobetsberger zu Rheinmetall, die wir gestern in Folge 11/25 von Inside Umbrella vor den Zahlen ins Zentrum gestellt haben. Wie der Tag gelaufen ist, verrät Ritschy in 11a/25 hier. Und unterlegt ist das von der gesungenen Version des Jingles. Mein erster Podcast mit Gitarrensolo. ... die bisherigen 11 Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella https://www.wot-messe.de/wot-2025/ http://www.boersentag.at Jingle: Shadowwalkers

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8054/ ... Der ganz spezielle Grund, warum mich Heiko Thieme, der wohl bekannteste deutschsprachige globale Anlagestratege, bei seinem nächsten Wien-Besuch zum Essen einladen wird, wird im Podcast, der als gut gelaunte Ergänzung zu unserem Börsepeople-Podcast aus 2024 gesehen werden kann, aufgelöst. Grund für das einstündige Update ist aber vor allem Heikos Bestseller "Erfolgreich zeitlos investieren", da greifen wir ein paar Punkte auf, die Reise geht von Wegbegleiter Andre Kostolany über eine DAX to the Moon Rechnung bis hin zu Peter Heinrich und Frankenstein. Auch Österreich-Aktien, ein Foto von mir in seinem Buch, der Mann mit dem Hammer sowie die Zehn Gebote werden thematisiert. https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/ Börsepeople Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/5621 https://www.heiko-thieme.club https://www.instagram.com/heikothieme.club/

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8053 ... kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, hatte für das jüngste "D&D Research Rendezvous" spannende Zahlen mitgebracht. Die Richtung stimmt eindeutig, aufzuholen gibt es aber immer noch genug. - D&D Research Rendezvous: https://audio-cd.at/search/rendezvous - https://www.raiffeisenresearch.com/ - https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/ - http://www.kapitalmarkt-stimme.at

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8051 - ATX etwas fester - Frequentis überholt AT&S zurück - O-Ton Hans Lang, jetzt bei Reploid, als Teaser für Dienstag - Zahlen von Addiko Bank - CPI Europe scheint zu drehen - Research zu Kontron, Verbund und AT&S - Vintage zu Verbund-Wanderpokal, Michael Tojner, Immoeast, RBI - Partytalk: Gelb legt Gelb zurück - DAX neutral, Zalando gesucht