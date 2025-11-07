Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht
07.11.2025, 1112 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:57 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 4775 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +1.97% auf 25.85 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +0.83% auf 4.84 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.79% auf 4.7625 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23597 ( -0.69%, Ultimo 2024: 19909, 18.52% ytd).
- PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group
- Unser Volumensradar sagt: AT&S, UBM
- Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber
- Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.53% vs. last #gabb, +24.28% ytd, +107.30% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030
Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021
Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
