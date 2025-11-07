SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

07.11.2025, 1112 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:57 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 4775 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +1.97% auf 25.85 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +0.83% auf 4.84 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.79% auf 4.7625 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23597 ( -0.69%, Ultimo 2024: 19909, 18.52% ytd).

- PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group
- Unser Volumensradar sagt: AT&S, UBM
- Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber
- Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.53% vs. last #gabb, +24.28% ytd, +107.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030
Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021
Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013


(07.11.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.

