Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.11.2025, 1189 Zeichen

IPOs:
10.11.1986: Ottakringer: Ottakringer mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 74 Mio. ATS.
10.11.1994: Ottakringer: Ottakringer mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,15 Mrd. ATS.
10.11.1999: Libro: Libro mit IPO in Wien. Emissionserlös war 80,04 Mio. Euro (dazu Greenshoe 12,01 Mio. Euro).

Geburtstage:
25.06.1998: Eybl: Jahrestag IPO (Deutsche Börse) 10000 Tage
25.06.1998: Pankl Racing Systems: Jahrestag IPO - seit 15.03.2007 im Prime Market der Wiener Börse 10000 Tage

Extrema:
10.11.2020: Top 2: FACC: 22.1311% - [Top 1: 26.4755% (20.03.2020), Top 3: 14.4788% (19.03.2020)] zum Kalender
10.11.2008: Top 3: UBM: 25% - [Top 1: 250.007% (12.09.1990), Top 2: 27.25% (12.01.2001)] zum Kalender

under MA200:
10.11.2016: VIG: Am längsten unter MA200: 567 Tage (endete am: 10.11.2016

Bisher gab es an einem 10. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.11. beträgt -0,10%. Der beste 10.11. fand im Jahr 2020 mit 3,43%statt, der schlechteste 10.11. im Jahr 2011 mit -2,17%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)


(10.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Deep Thought weiss die Zahl der ATX TR All-time-Highs 2025 - dazu die History der 1000er-Sprünge




 

Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, ...

» Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur ...

» Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

» ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Konrad Pannagger nexxar, Nvidia, Frapor...

» Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger


Meistgelesen
>> mehr
Wie Wirecard, Manz, SMA Solar, JinkoSolar, Bayer und Alibaba Group Holding für Gesprächsstoff sorgten
RBI und Oddo erweitern Zusammenarbeit um Bereich M&A
Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und Douglas Adams-Spuren, Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Austriacard auffällig (#gabb Radar)




Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), AT&S(1), Bawag(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event HeidelbergCement
    Star der Stunde: Frequentis 1.54%, Rutsch der Stunde: FACC -2.98%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.42%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.36%
    Star der Stunde: RBI 1.52%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.56%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Porr(3), FACC(1)
    SSLInvesting2 zu Kontron
    Star der Stunde: FACC 1.75%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.17%
    Wiener Börse Party #1016: ATX etwas fester, Wienerberger vorne, dazu Erste Group 722 vs. Bawag 707 auf der Jagd nach dem Verbund

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank