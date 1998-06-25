Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.11.2025, 1189 Zeichen

IPOs:

10.11.1986: Ottakringer: Ottakringer mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 74 Mio. ATS.

10.11.1994: Ottakringer: Ottakringer mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,15 Mrd. ATS.

10.11.1999: Libro: Libro mit IPO in Wien. Emissionserlös war 80,04 Mio. Euro (dazu Greenshoe 12,01 Mio. Euro).



Geburtstage:

25.06.1998: Eybl: Jahrestag IPO (Deutsche Börse) 10000 Tage

25.06.1998: Pankl Racing Systems: Jahrestag IPO - seit 15.03.2007 im Prime Market der Wiener Börse 10000 Tage



Extrema:

10.11.2020: Top 2: FACC: 22.1311% - [Top 1: 26.4755% (20.03.2020), Top 3: 14.4788% (19.03.2020)] zum Kalender

10.11.2008: Top 3: UBM: 25% - [Top 1: 250.007% (12.09.1990), Top 2: 27.25% (12.01.2001)] zum Kalender



under MA200:

10.11.2016: VIG: Am längsten unter MA200: 567 Tage (endete am: 10.11.2016

Bisher gab es an einem 10. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.11. beträgt -0,10%. Der beste 10.11. fand im Jahr 2020 mit 3,43%statt, der schlechteste 10.11. im Jahr 2011 mit -2,17%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.11. so: 0,00%.

