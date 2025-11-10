SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Eine von mehr als 1000 Opening Bells am Beispiel Babsi Haas - starten wir wieder?

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
10.11.2025, 4141 Zeichen

Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/ Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048 - auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/

 

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8063/ - Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen weit entfernten Himmelskörper mit Bewohnern, die den Menschen auf der Erde sehr ähnlich sind. Die Saluner wissen von der Existenz des Blauen Planeten. Sie beherbergen das magische Fernrohr Xynos, das sie tief in die Geheimnisse ihrer fernen Verwandten blicken lässt, incl. Doppelgänger. Wer mich kennt, der weiss, dass sowas in meinem Kopfkino eine super Leinwand hat. Im Talk zum Buch (und auch Hörbüch) geht es um Glück, Samt, eine Nähmaschine, Orange, sich dauerbefetzende Politiker, aber auch Fermats letzten Satz, Barbarella, Pygar, den Börseblick sowie Brigittes Partner Christian Kolonovits. Weiters um Dominik Am Zehnhoff-Söns, Clemens Nowak, Sepp Dockner und tolle Sprecher:innen. Ab Minute 15 ist der Talk mit der Original-Musik vom Hörbuch unterlegt. Und einen tollen Kuchen hab ich auch wieder bekommen. - Luna Loi bei Hoanzl (Buch/Hörbuch unter Bestseller angeführt): https://www.hoanzl.at/luna-loi-die-weise-frau-von-saluna http://www.just-design.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8062 - Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun gibt es die Closing Bell für ihre Karriere. Alles Gute für Deine künftigen Vorhaben! Und: ÖTV-Sportdirektorin Marion Maruska gibt ein Update zum ÖTV-Damentennis.  SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten. http://www.sportgeschichte.at/oetv Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y https://www.oetv.at Thomas Schweda im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3521 Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8061/ - kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören. Highlights der Woche: Gewinnmitnahmen bei vielen österreichischen Trendaktien 2025 in dieser Woche, Energiewerte haben ausgeglichen.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8060 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wolfgang Matejka x Alois Wögerbauer - hier der Sendetermin der allerersten Quiz-Sendung zur Wiener Börse. Am 17.11. zum Auftakt der Season 22 der Börsepeople-Reihe, die auch die Folge 500 beinhalten wird, gibt es dieses launige Quiz, in das man heute kurz reinhören kann. Vorbild hier: http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8059 - Wiener Börse Party Freitag nachhören: - ATX etwas schwächer - News zu wienerberger - Research zu AMAG, Erste Group - Partytalk: Die froots-Leistung mit Affengruber in der Krone - Tipp: Sonja Minar und die Produktdeplatzierungen morgen in 1090 Wien https://shop.entrello.app/alsergrund/ - DAX ebenfalls schwächer

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(10.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wo würden die Aktien von Telekom Austria Austria vs. Telekom Austria ex Austria stehen?




 

1. 8.10.: Barbara Haas mit der Opening Bell für Dienstag. Wir wünschen der österreichischen Nr. 1-Dame im Tennis für ihr morgiges Auftaktmatch beim WTA Upper Austria Ladies Linz alles Gute https://www.ladieslinz.at/ http://www.sportgeschichte.at   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


FondsmanagerInnen, AnlageexpertInnen und AssetmanagerInnen
Wie Austriacard Holdings AG, Frequentis, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Rath AG und Semperit für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Wie Wienerberger, Österreichische Post, SBO, RBI, Porr und Uniqa für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse: ATX legt am Dienstag 0,47 Prozent zu
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard steigt 5,47 Prozent
Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1), SBO(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: RBI(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Semperit(2)
    Star der Stunde: AT&S 1.45%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.33%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2)
    Star der Stunde: Strabag 1.06%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.41%, Rutsch der Stunde: Strabag -0.75%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(1), Fabasoft(1)
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wer will diese Manager:innen im Metropol singen hören? Hier das Lineup und Infos zu den Karten

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Am 27.11. gibt es im Wiener Metropol "ManagerInnen machen Musik", bisher insgesamt rund 490.000 Euro Reinerlös für Familien, die unverschuldet...

    Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/ Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048 - auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/

     

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8063/ - Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen weit entfernten Himmelskörper mit Bewohnern, die den Menschen auf der Erde sehr ähnlich sind. Die Saluner wissen von der Existenz des Blauen Planeten. Sie beherbergen das magische Fernrohr Xynos, das sie tief in die Geheimnisse ihrer fernen Verwandten blicken lässt, incl. Doppelgänger. Wer mich kennt, der weiss, dass sowas in meinem Kopfkino eine super Leinwand hat. Im Talk zum Buch (und auch Hörbüch) geht es um Glück, Samt, eine Nähmaschine, Orange, sich dauerbefetzende Politiker, aber auch Fermats letzten Satz, Barbarella, Pygar, den Börseblick sowie Brigittes Partner Christian Kolonovits. Weiters um Dominik Am Zehnhoff-Söns, Clemens Nowak, Sepp Dockner und tolle Sprecher:innen. Ab Minute 15 ist der Talk mit der Original-Musik vom Hörbuch unterlegt. Und einen tollen Kuchen hab ich auch wieder bekommen. - Luna Loi bei Hoanzl (Buch/Hörbuch unter Bestseller angeführt): https://www.hoanzl.at/luna-loi-die-weise-frau-von-saluna http://www.just-design.at

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8062 - Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun gibt es die Closing Bell für ihre Karriere. Alles Gute für Deine künftigen Vorhaben! Und: ÖTV-Sportdirektorin Marion Maruska gibt ein Update zum ÖTV-Damentennis.  SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten. http://www.sportgeschichte.at/oetv Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y https://www.oetv.at Thomas Schweda im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3521 Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8061/ - kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören. Highlights der Woche: Gewinnmitnahmen bei vielen österreichischen Trendaktien 2025 in dieser Woche, Energiewerte haben ausgeglichen.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8060 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wolfgang Matejka x Alois Wögerbauer - hier der Sendetermin der allerersten Quiz-Sendung zur Wiener Börse. Am 17.11. zum Auftakt der Season 22 der Börsepeople-Reihe, die auch die Folge 500 beinhalten wird, gibt es dieses launige Quiz, in das man heute kurz reinhören kann. Vorbild hier: http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8059 - Wiener Börse Party Freitag nachhören: - ATX etwas schwächer - News zu wienerberger - Research zu AMAG, Erste Group - Partytalk: Die froots-Leistung mit Affengruber in der Krone - Tipp: Sonja Minar und die Produktdeplatzierungen morgen in 1090 Wien https://shop.entrello.app/alsergrund/ - DAX ebenfalls schwächer

    Danke fürs Reinhören!

    christian.drastil@audio-cd.at


    (10.11.2025)

    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wo würden die Aktien von Telekom Austria Austria vs. Telekom Austria ex Austria stehen?




     

    1. 8.10.: Barbara Haas mit der Opening Bell für Dienstag. Wir wünschen der österreichischen Nr. 1-Dame im Tennis für ihr morgiges Auftaktmatch beim WTA Upper Austria Ladies Linz alles Gute https://www.ladieslinz.at/ http://www.sportgeschichte.at   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    FondsmanagerInnen, AnlageexpertInnen und AssetmanagerInnen
    Wie Austriacard Holdings AG, Frequentis, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Rath AG und Semperit für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Wie Wienerberger, Österreichische Post, SBO, RBI, Porr und Uniqa für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse: ATX legt am Dienstag 0,47 Prozent zu
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard steigt 5,47 Prozent
    Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1), SBO(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: RBI(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Semperit(2)
      Star der Stunde: AT&S 1.45%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.33%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2)
      Star der Stunde: Strabag 1.06%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.41%, Rutsch der Stunde: Strabag -0.75%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(1), Fabasoft(1)
      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wer will diese Manager:innen im Metropol singen hören? Hier das Lineup und Infos zu den Karten

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Am 27.11. gibt es im Wiener Metropol "ManagerInnen machen Musik", bisher insgesamt rund 490.000 Euro Reinerlös für Familien, die unverschuldet...

