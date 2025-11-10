PIR-News: News zu BKS Bank, Kontron, Börsenunwort gesucht, Research zu AT&S (Christine Petzwinkler)

10.11.2025, 1699 Zeichen

Wie die BKS Bank in einer Beteiligungsmeldung mitteilt, hält Petrus Advisers rund um den aktivistischen Investor Klaus Umek mehr als 4 Prozent (konkret 4,22 Prozent) an der Bank. Die Anteile werden über Aktien und Finanzinstrumente von Klaus Umek, Petrus Advisers Investments Fund L.P., Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV und Petrus Advisers Master ICAV gehalten. Petrus Advisers hält laut eigener Website mehrere Banken-Beteiligungen, u.a. an der Bawag, der Aareal Bank, der Moneta Money Bank oder der Deutschen Pfandbriefbank.

Kontron-Aufsichtsrat Fu-Chuan Chu hat Aktien-Zukäufe gemeldet, und zwar diesmal 30.000 zu je 22,08 Euro, wie aus einer Meldung hervorgeht. Die Käufe wurden mit der ihm zuzurechnenden Ennoconn International Investment getätigt.

Zum neunten Mal sucht die Wiener Börse heuer das Börsenunwort des Jahres. Nach der „KI-Blase“ im Vorjahr führten in den Jahren davor Begriffe wie „Stagflation“ (2023), „Übergewinnsteuer“ (2022), das „Inflationsgespenst“ (2021) und „coronabedingt“ (2020) das Voting an. Würdige Börsenunwörter 2025 können anonym per E-Mail an boersenunwort@wienerboerse.at gesendet oder auf der Wiener Börse-Website eingereicht werden. Die Abstimmung läuft bis einschließlich Mittwoch, 26. November 2025. Anfang Dezember wird das Börsenunwort des Jahres bekanntgegeben.

Research: Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die "Sell"-Empfehlung und auch das Kursziel von 15,0 Euro für die AT&S-Aktie.

