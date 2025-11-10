SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu BKS Bank, Kontron, Börsenunwort gesucht, Research zu AT&S (Christine Petzwinkler)

10.11.2025, 1699 Zeichen

Wie die BKS Bank in einer Beteiligungsmeldung mitteilt, hält Petrus Advisers rund um den aktivistischen Investor Klaus Umek mehr als 4 Prozent (konkret 4,22 Prozent) an der Bank. Die Anteile werden über Aktien und Finanzinstrumente von Klaus Umek, Petrus Advisers Investments Fund L.P., Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV und Petrus Advisers Master ICAV gehalten. Petrus Advisers hält laut eigener Website mehrere Banken-Beteiligungen, u.a. an der Bawag, der Aareal Bank, der Moneta Money Bank oder der Deutschen Pfandbriefbank.
BKS Bank Stamm ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

Kontron-Aufsichtsrat Fu-Chuan Chu hat Aktien-Zukäufe gemeldet, und zwar diesmal 30.000 zu je 22,08 Euro, wie aus einer Meldung hervorgeht. Die Käufe wurden mit der ihm zuzurechnenden Ennoconn International Investment getätigt.
Kontron ( Akt. Indikation:  23,14 /23,16, 4,56%)

Zum neunten Mal sucht die Wiener Börse heuer das Börsenunwort des Jahres. Nach der „KI-Blase“ im Vorjahr führten in den Jahren davor Begriffe wie „Stagflation“ (2023), „Übergewinnsteuer“ (2022), das „Inflationsgespenst“ (2021) und „coronabedingt“ (2020) das Voting an. Würdige Börsenunwörter 2025 können anonym per E-Mail an boersenunwort@wienerboerse.at gesendet oder auf der Wiener Börse-Website eingereicht werden. Die Abstimmung läuft bis einschließlich Mittwoch, 26. November 2025. Anfang Dezember wird das Börsenunwort des Jahres bekanntgegeben.

Research: Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die "Sell"-Empfehlung und auch das Kursziel von 15,0 Euro für die AT&S-Aktie.
AT&S ( Akt. Indikation:  29,05 /29,25, 5,81%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)


(10.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger




AT&S
Akt. Indikation:  29.45 / 29.55
Uhrzeit:  12:39:10
Veränderung zu letztem SK:  -0.84%
Letzter SK:  29.75 ( 0.00%)

Kontron
Akt. Indikation:  22.92 / 22.96
Uhrzeit:  12:48:07
Veränderung zu letztem SK:  1.68%
Letzter SK:  22.56 ( -1.40%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

