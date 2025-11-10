SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, RBI und FACC gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

10.11.2025, 1197 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit +1.59 Prozent im Plus bei 4830 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.54% auf 29.075 Euro, dahinter RBI mit +3.72% auf 32.32 Euro und FACC mit +3.45% auf 8.845 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23980 (+0.85%, Ultimo 2024: 19909, 20.45% ytd).

- PIR-News: News zu BKS Bank, Kontron, Börsenunwort gesucht, Research zu AT&S
- Zum Tag: Gernot Heitzinger, Max Deml und Roland Meier als Verstärkung
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, UBM
- Nachlese: Brigitte Just, Babsi Haas und die Bell
- Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +24.58% ytd, +107.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030
Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021


(10.11.2025)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

