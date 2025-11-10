Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, RBI und FACC gesucht
10.11.2025, 1197 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:51 liegt der ATX mit +1.59 Prozent im Plus bei 4830 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.54% auf 29.075 Euro, dahinter RBI mit +3.72% auf 32.32 Euro und FACC mit +3.45% auf 8.845 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23980 (+0.85%, Ultimo 2024: 19909, 20.45% ytd).
- PIR-News: News zu BKS Bank, Kontron, Börsenunwort gesucht, Research zu AT&S
- Zum Tag: Gernot Heitzinger, Max Deml und Roland Meier als Verstärkung
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, UBM
- Nachlese: Brigitte Just, Babsi Haas und die Bell
- Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +24.58% ytd, +107.80% seit Start 2013
Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030
Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021
Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger
Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.
