Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, RBI und FACC gesucht

10.11.2025, 1197 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit +1.59 Prozent im Plus bei 4830 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.54% auf 29.075 Euro, dahinter RBI mit +3.72% auf 32.32 Euro und FACC mit +3.45% auf 8.845 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23980 (+0.85%, Ultimo 2024: 19909, 20.45% ytd).

- PIR-News: News zu BKS Bank, Kontron, Börsenunwort gesucht, Research zu AT&S

- Zum Tag: Gernot Heitzinger, Max Deml und Roland Meier als Verstärkung

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, UBM

- Nachlese: Brigitte Just, Babsi Haas und die Bell

- Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +24.58% ytd, +107.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people

Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063

Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054

Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046

Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030

Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021

(10.11.2025)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post.

Random Partner wikifolio

wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...

» Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...

» Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...

» Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

» Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Gesch...