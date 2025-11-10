SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Zum Tag: Gernot Heitzinger, Max Deml und Roland Meier als Verstärkung (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
10.11.2025, 1081 Zeichen

Um 11:51 liegt der ATX mit +1.59 Prozent im Plus bei 4830 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.54% auf 29.075 Euro, dahinter RBI mit +3.72% auf 32.32 Euro und FACC mit +3.45% auf 8.845 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23980 (+0.85%, Ultimo 2024: 19909, 20.45% ytd).

Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum http://www.boersentag.at am 14.3.. (Produktionskostenbeitrag wird nicht schocken ... 3 Bücher sind includiert)
Wer früher zusagt, steht weiter vorne und alle stehen auf der Umschlagseite hinten unter "wir waren dabei" - mit diesem Gratulationsseite-Package fix dabei (12): Christian Drastil, Robert Gillinger, Gunter Deuber, Eduard Zehetner, Josef Obergantschnig, Ute Greutter, Rudolf Zipfelmayer, Richard Dobetsberger, Gregor Rosinger und neu Gernot Heitzinger, Max Deml, Roland Meier. Jede(r) einzelne verstärkt das Buch.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)


(10.11.2025)

Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.

