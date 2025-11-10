Zum Tag: Gernot Heitzinger, Max Deml und Roland Meier als Verstärkung (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.11.2025, 1081 Zeichen
Um 11:51 liegt der ATX mit +1.59 Prozent im Plus bei 4830 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.54% auf 29.075 Euro, dahinter RBI mit +3.72% auf 32.32 Euro und FACC mit +3.45% auf 8.845 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23980 (+0.85%, Ultimo 2024: 19909, 20.45% ytd).
Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum http://www.boersentag.at am 14.3.. (Produktionskostenbeitrag wird nicht schocken ... 3 Bücher sind includiert)
Wer früher zusagt, steht weiter vorne und alle stehen auf der Umschlagseite hinten unter "wir waren dabei" - mit diesem Gratulationsseite-Package fix dabei (12): Christian Drastil, Robert Gillinger, Gunter Deuber, Eduard Zehetner, Josef Obergantschnig, Ute Greutter, Rudolf Zipfelmayer, Richard Dobetsberger, Gregor Rosinger und neu Gernot Heitzinger, Max Deml, Roland Meier. Jede(r) einzelne verstärkt das Buch.
https://photaq.com/page/index/4183/
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.
Random Partner
Cleen Energy AG
Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig. Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...
» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...
» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...
» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht
» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, P...
- Neue Kursziele für wienerberger
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
- ATX TR-Frühmover: AT&S, Strabag, Bawag, voestalpi...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
ABC Audio Business Chart #146: Arbeitsmarkt im Wandel – Chancen und Brüche (Josef Obergantschnig)
Die Beschäftigungsquoten in den OECD-Ländern haben sich in den letzten Jahren angenähert – Frauen holen auf, doch Unterschiede bleiben bestehen. Gleichzeitig zeigt die NEET-Quote: Viele junge Mensc...
Books josefchladek.com
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Johannes Groht
Insight Grindel
2025
Self published
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
10.11.2025, 1081 Zeichen
Um 11:51 liegt der ATX mit +1.59 Prozent im Plus bei 4830 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.54% auf 29.075 Euro, dahinter RBI mit +3.72% auf 32.32 Euro und FACC mit +3.45% auf 8.845 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23980 (+0.85%, Ultimo 2024: 19909, 20.45% ytd).
Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum http://www.boersentag.at am 14.3.. (Produktionskostenbeitrag wird nicht schocken ... 3 Bücher sind includiert)
Wer früher zusagt, steht weiter vorne und alle stehen auf der Umschlagseite hinten unter "wir waren dabei" - mit diesem Gratulationsseite-Package fix dabei (12): Christian Drastil, Robert Gillinger, Gunter Deuber, Eduard Zehetner, Josef Obergantschnig, Ute Greutter, Rudolf Zipfelmayer, Richard Dobetsberger, Gregor Rosinger und neu Gernot Heitzinger, Max Deml, Roland Meier. Jede(r) einzelne verstärkt das Buch.
https://photaq.com/page/index/4183/
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.
Random Partner
Cleen Energy AG
Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig. Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...
» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...
» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...
» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht
» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, P...
- Neue Kursziele für wienerberger
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
- ATX TR-Frühmover: AT&S, Strabag, Bawag, voestalpi...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
ABC Audio Business Chart #146: Arbeitsmarkt im Wandel – Chancen und Brüche (Josef Obergantschnig)
Die Beschäftigungsquoten in den OECD-Ländern haben sich in den letzten Jahren angenähert – Frauen holen auf, doch Unterschiede bleiben bestehen. Gleichzeitig zeigt die NEET-Quote: Viele junge Mensc...
Books josefchladek.com
Christian Reister
Pressure
2025
Self published
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König