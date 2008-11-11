SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

11.11.2025, 630 Zeichen

Extrema:
11.11.2008: Flop 3: CPI Europe AG: -33.33% - [Flop 1: -47.83% (25.11.2008), Flop 2: -36.05% (18.09.2008)] zum Kalender
11.11.2008: Top 3: Telekom Austria: 10.82% - [Top 1: 15.11% (24.11.2008), Top 2: 11.06% (25.11.2008)]

Bisher gab es an einem 11. November 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.11. beträgt -0,08%. Der beste 11.11. fand im Jahr 2011 mit 2,69% statt, der schlechteste 11.11. im Jahr 2008 mit -3,78%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)


(11.11.2025)

