» Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

- Folge 4 ist die erste Folge mit einem IR-Verantwortlichen einer Listed Company und das gleich brandaktuell, denn Hans Lang (Ex-Telekom Austria, -AT&S, -Kapsch, -Pierer Mobility) hat erst vor wenigen Tagen die Kommunikationsagenden bei der Reploid Group übernommen. Sein Aufgabengebiet umfasst sowohl die Kapitalmarktkommunikation (Investor Relations) als auch die Presseagenden (Public Relations, Pressesprecher). Reploid notiert seit wenigen Monaten im direct market plus (Vienna MTF, Wiener Börse), hat aber Upgrades vor. Ich spreche mit Hans über die "coole" (O-Ton Hans) Reploid Group, über seine Rolle als CIRA-Vorstand und damit möglichem Brückenbauer in dieses junge Segment sowie auch über die grossen Trends und Herausforderungen in der IR 2025 generell.

