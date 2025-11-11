SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.11.2025, 1679 Zeichen

Hören PIR: https://audio-cd.at/page/podcast/8068
- Folge 4 ist die erste Folge mit einem IR-Verantwortlichen einer Listed Company und das gleich brandaktuell, denn Hans Lang (Ex-Telekom Austria, -AT&S, -Kapsch, -Pierer Mobility) hat erst vor wenigen Tagen die Kommunikationsagenden bei der Reploid Group übernommen. Sein Aufgabengebiet umfasst sowohl die Kapitalmarktkommunikation (Investor Relations) als auch die Presseagenden (Public Relations, Pressesprecher). Reploid notiert seit wenigen Monaten im direct market plus (Vienna MTF, Wiener Börse), hat aber Upgrades vor. Ich spreche mit Hans über die "coole" (O-Ton Hans) Reploid Group, über seine Rolle als CIRA-Vorstand und damit möglichem Brückenbauer in dieses junge Segment sowie auch über die grossen Trends und Herausforderungen in der IR 2025 generell.
https://reploid.eu
https://reploid.eu/investor/
https://www.wienerborse.at/aktien-direct-market-plus/reploid-group-ag-AT0000A3HRX5/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8067/
- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Wiener Börse kürt heuer zum neunten Mal das Börsenunwort des Jahres. Im Podcast mit Börse-CEO Christoph Boschan hatte ich noch den Wunsch geäussert, doch nicht nur das Unwort sondern auch zusätzlich das Wort zu wählen: https://audio-cd.at/page/podcast/7931

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8065
- ATX legt am Montag kräftig zu
- AT&S, RBI und FACC gesucht
- News zu BKS Bank, Kontron
- Börsenunwort gesucht
- Research-Vola bei AT&S
- Partytalk: Die 10.000er
- Vintage Ottakringer, Libro, Pankl, Eybl
- DAX ebenfalls fester
-

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)


(11.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

