SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.11.2025, 807 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.14% vs. last #gabb, +24.40% ytd, +107.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.981 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,57 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)


(11.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...

» Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...

» Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...

» Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

» Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Gesch...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Guten Morgen mit Hensoldt, Hellofresh, Nordex, TAG Immobilien ...
Fraport, Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
Wie Manz, AT&S, Ambarella, Wirecard, Lenzing und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed
Palfinger liefert vollelektrische Auslegekrane für Offshore-Windfarmen




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(1), Fabasoft(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: CPI Europe AG 0.74%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
    Star der Stunde: SBO 0.98%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 0.53%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.59%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), SBO(1), Österreichische Post(1), Erste Group(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.77%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 45, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

    Books josefchladek.com

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions



    Autor: Christian Drastil

    11.11.2025, 807 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.14% vs. last #gabb, +24.40% ytd, +107.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.981 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

    Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,57 Prozent.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)


    (11.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...

    » Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...

    » Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...

    » Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht

    » ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

    » Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Gesch...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Guten Morgen mit Hensoldt, Hellofresh, Nordex, TAG Immobilien ...
    Fraport, Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
    Wie Manz, AT&S, Ambarella, Wirecard, Lenzing und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
    Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed
    Palfinger liefert vollelektrische Auslegekrane für Offshore-Windfarmen




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(1), Fabasoft(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: CPI Europe AG 0.74%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.67%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
      Star der Stunde: SBO 0.98%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 0.53%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.59%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), SBO(1), Österreichische Post(1), Erste Group(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.77%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 45, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

      Books josefchladek.com

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank