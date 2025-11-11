SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Management (Christine Petzwinkler)

11.11.2025, 2899 Zeichen

Anfang des Jahres gab Palfinger Marine den Auftrag zur Lieferung von 100 Plattformkranen für die Offshore-Windparks Bałtyk 2 und Bałtyk 3 in Polen bekannt. Nun wurde Palfinger mit der Lieferung der ersten vollelektrischen Offshore-Krane für die Umspannwerke dieses Projekts beauftragt. „Die Einführung der elektrischen Auslegerkrantechnologie für den Offshore-Windsektor ist ein technologischer Meilenstein und ein klares Zeichen unseres Engagements für kontinuierliche Innovation und die Förderung der Elektrifizierung in diesem Bereich“, sagt Sverre Mowinckel-Nilsen, Director Global Key Accounts & Segments bei Palfinger Marine.
Palfinger ( Akt. Indikation:  30,00 /30,25, -0,90%)

Kontron entwickelt mit einem multinationalen Hersteller von Energieanlagen ein neues IoT-basiertes Steuerungssystem für Energieanwendungen. Die Lösung ermöglicht laut Kontron eine höhere Flexibilität und Effizienz und gewährleistet eine lange Lebensdauer im Betrieb. Das Marktpotenzial für diese Technologie von Kontron wird in den kommenden Jahren auf über 100 Mio. US-Dollar geschätzt.
Des weiteren teilte das Unternehmen gestern mit, bei der im Vorjahr erworbenen Katek ein Squeeze Out einzuleiten. Die Analysten von Warburg Research bestätigen nach dieser Meldung das Buy mit Kursziel 30,0 Euro. Die angekündigte Zwangsabfindung der Katek-Minderheitsaktionäre dürfte für Kontron einen nur begrenzten finanziellen Einfluss haben, so die Experten.
Kontron ( Akt. Indikation:  22,58 /22,64, -1,18%)

Die Europäische Kommission wird bei Bajaj/Pierer keine eingehende Prüfung nach der Drittstaatssubventionsverordnung einleiten. Somit darf der Zusammenschlusses ab dem 11. November 2025 vollzogen werden und der Übernahme der Anteile von der Pierer Industrie AG (50,1 Prozent) an der Pierer Bajaj AG steht nichts mehr im Weg, teilt Pierer Mobility mit. Die Bajaj Auto International Holdings B.V. wird damit – sobald das Closing formell erfolgt ist – alleiniger Eigentümer der Pierer Bajaj AG. Unverändert wird die Pierer Bajaj AG weiterhin 74,9 Prozent an der KTM-Mutter Pierer Mobility AG halten. Das Closing des Kontrollwechsels wird in den kommenden Wochen erwartet.
Pierer Mobility ( Akt. Indikation:  13,52 /13,78, 1,87%)

Die Erste Asset Management legt zwei neue Laufzeitfonds auf, den ERSTE Laufzeitfonds 2029 II und den ERSTE Laufzeitfonds KMU 2030. Der ERSTE Laufzeitfonds 2029 II investiert in einen breit gestreuten Mix aus Unternehmensanleihen der Bonitätsstufen High Yield und Investment Grade sowie Euro-Staatsanleihen. Der ERSTE Laufzeitfonds KMU 2030 fokussiert sich auf Euro-Staatsanleihen und Euro-Unternehmensanleihen, wobei alle Emittenten im Startportfolio ein Investment Grade Rating aufweisen. Der Fonds ist für den Gewinnfreibetrag nach §10 und §14 Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)


(11.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed




Kontron
Akt. Indikation:  22.68 / 22.72
Uhrzeit:  15:52:22
Veränderung zu letztem SK:  -0.79%
Letzter SK:  22.88 ( 3.34%)

Palfinger
Akt. Indikation:  30.05 / 30.20
Uhrzeit:  15:56:35
Veränderung zu letztem SK:  -0.90%
Letzter SK:  30.40 ( -0.16%)

Pierer Mobility
Akt. Indikation:  13.76 / 13.88
Uhrzeit:  15:47:58
Veränderung zu letztem SK:  3.13%
Letzter SK:  13.40 ( 0.90%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...

» Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...

» Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...

» Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

» Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Gesch...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Guten Morgen mit Hensoldt, Hellofresh, Nordex, TAG Immobilien ...
Fraport, Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
Wie Manz, AT&S, Ambarella, Wirecard, Lenzing und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed
Palfinger liefert vollelektrische Auslegekrane für Offshore-Windfarmen




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(1), Fabasoft(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: CPI Europe AG 0.74%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
    Star der Stunde: SBO 0.98%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 0.53%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.59%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), SBO(1), Österreichische Post(1), Erste Group(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.77%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1018: ATX etwas stärker, Pierer Mobility gesucht, AT&S hat Grund zu feiern und heute Gewinn-Messe Tag 1

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    John Gossage
    The Romance industry
    2002
    Nazraeli



    Autor: Christine Petzwinkler

    11.11.2025, 2899 Zeichen

    Anfang des Jahres gab Palfinger Marine den Auftrag zur Lieferung von 100 Plattformkranen für die Offshore-Windparks Bałtyk 2 und Bałtyk 3 in Polen bekannt. Nun wurde Palfinger mit der Lieferung der ersten vollelektrischen Offshore-Krane für die Umspannwerke dieses Projekts beauftragt. „Die Einführung der elektrischen Auslegerkrantechnologie für den Offshore-Windsektor ist ein technologischer Meilenstein und ein klares Zeichen unseres Engagements für kontinuierliche Innovation und die Förderung der Elektrifizierung in diesem Bereich“, sagt Sverre Mowinckel-Nilsen, Director Global Key Accounts & Segments bei Palfinger Marine.
    Palfinger ( Akt. Indikation:  30,00 /30,25, -0,90%)

    Kontron entwickelt mit einem multinationalen Hersteller von Energieanlagen ein neues IoT-basiertes Steuerungssystem für Energieanwendungen. Die Lösung ermöglicht laut Kontron eine höhere Flexibilität und Effizienz und gewährleistet eine lange Lebensdauer im Betrieb. Das Marktpotenzial für diese Technologie von Kontron wird in den kommenden Jahren auf über 100 Mio. US-Dollar geschätzt.
    Des weiteren teilte das Unternehmen gestern mit, bei der im Vorjahr erworbenen Katek ein Squeeze Out einzuleiten. Die Analysten von Warburg Research bestätigen nach dieser Meldung das Buy mit Kursziel 30,0 Euro. Die angekündigte Zwangsabfindung der Katek-Minderheitsaktionäre dürfte für Kontron einen nur begrenzten finanziellen Einfluss haben, so die Experten.
    Kontron ( Akt. Indikation:  22,58 /22,64, -1,18%)

    Die Europäische Kommission wird bei Bajaj/Pierer keine eingehende Prüfung nach der Drittstaatssubventionsverordnung einleiten. Somit darf der Zusammenschlusses ab dem 11. November 2025 vollzogen werden und der Übernahme der Anteile von der Pierer Industrie AG (50,1 Prozent) an der Pierer Bajaj AG steht nichts mehr im Weg, teilt Pierer Mobility mit. Die Bajaj Auto International Holdings B.V. wird damit – sobald das Closing formell erfolgt ist – alleiniger Eigentümer der Pierer Bajaj AG. Unverändert wird die Pierer Bajaj AG weiterhin 74,9 Prozent an der KTM-Mutter Pierer Mobility AG halten. Das Closing des Kontrollwechsels wird in den kommenden Wochen erwartet.
    Pierer Mobility ( Akt. Indikation:  13,52 /13,78, 1,87%)

    Die Erste Asset Management legt zwei neue Laufzeitfonds auf, den ERSTE Laufzeitfonds 2029 II und den ERSTE Laufzeitfonds KMU 2030. Der ERSTE Laufzeitfonds 2029 II investiert in einen breit gestreuten Mix aus Unternehmensanleihen der Bonitätsstufen High Yield und Investment Grade sowie Euro-Staatsanleihen. Der ERSTE Laufzeitfonds KMU 2030 fokussiert sich auf Euro-Staatsanleihen und Euro-Unternehmensanleihen, wobei alle Emittenten im Startportfolio ein Investment Grade Rating aufweisen. Der Fonds ist für den Gewinnfreibetrag nach §10 und §14 Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)


    (11.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed




    Kontron
    Akt. Indikation:  22.68 / 22.72
    Uhrzeit:  15:52:22
    Veränderung zu letztem SK:  -0.79%
    Letzter SK:  22.88 ( 3.34%)

    Palfinger
    Akt. Indikation:  30.05 / 30.20
    Uhrzeit:  15:56:35
    Veränderung zu letztem SK:  -0.90%
    Letzter SK:  30.40 ( -0.16%)

    Pierer Mobility
    Akt. Indikation:  13.76 / 13.88
    Uhrzeit:  15:47:58
    Veränderung zu letztem SK:  3.13%
    Letzter SK:  13.40 ( 0.90%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

    Random Partner

    Kontron
    Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...

    » Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...

    » Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...

    » Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht

    » ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

    » Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Gesch...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Guten Morgen mit Hensoldt, Hellofresh, Nordex, TAG Immobilien ...
    Fraport, Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
    Wie Manz, AT&S, Ambarella, Wirecard, Lenzing und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
    Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed
    Palfinger liefert vollelektrische Auslegekrane für Offshore-Windfarmen




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(1), Fabasoft(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: CPI Europe AG 0.74%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.67%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
      Star der Stunde: SBO 0.98%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 0.53%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.59%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), SBO(1), Österreichische Post(1), Erste Group(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.77%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1018: ATX etwas stärker, Pierer Mobility gesucht, AT&S hat Grund zu feiern und heute Gewinn-Messe Tag 1

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      Pieter Hugo
      The Hyena & Other Men
      2007
      Prestel

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank