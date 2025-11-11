PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Management (Christine Petzwinkler)
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
11.11.2025
Anfang des Jahres gab Palfinger Marine den Auftrag zur Lieferung von 100 Plattformkranen für die Offshore-Windparks Bałtyk 2 und Bałtyk 3 in Polen bekannt. Nun wurde Palfinger mit der Lieferung der ersten vollelektrischen Offshore-Krane für die Umspannwerke dieses Projekts beauftragt. „Die Einführung der elektrischen Auslegerkrantechnologie für den Offshore-Windsektor ist ein technologischer Meilenstein und ein klares Zeichen unseres Engagements für kontinuierliche Innovation und die Förderung der Elektrifizierung in diesem Bereich“, sagt Sverre Mowinckel-Nilsen, Director Global Key Accounts & Segments bei Palfinger Marine.
Palfinger ( Akt. Indikation: 30,00 /30,25, -0,90%)
Kontron entwickelt mit einem multinationalen Hersteller von Energieanlagen ein neues IoT-basiertes Steuerungssystem für Energieanwendungen. Die Lösung ermöglicht laut Kontron eine höhere Flexibilität und Effizienz und gewährleistet eine lange Lebensdauer im Betrieb. Das Marktpotenzial für diese Technologie von Kontron wird in den kommenden Jahren auf über 100 Mio. US-Dollar geschätzt.
Des weiteren teilte das Unternehmen gestern mit, bei der im Vorjahr erworbenen Katek ein Squeeze Out einzuleiten. Die Analysten von Warburg Research bestätigen nach dieser Meldung das Buy mit Kursziel 30,0 Euro. Die angekündigte Zwangsabfindung der Katek-Minderheitsaktionäre dürfte für Kontron einen nur begrenzten finanziellen Einfluss haben, so die Experten.
Kontron ( Akt. Indikation: 22,58 /22,64, -1,18%)
Die Europäische Kommission wird bei Bajaj/Pierer keine eingehende Prüfung nach der Drittstaatssubventionsverordnung einleiten. Somit darf der Zusammenschlusses ab dem 11. November 2025 vollzogen werden und der Übernahme der Anteile von der Pierer Industrie AG (50,1 Prozent) an der Pierer Bajaj AG steht nichts mehr im Weg, teilt Pierer Mobility mit. Die Bajaj Auto International Holdings B.V. wird damit – sobald das Closing formell erfolgt ist – alleiniger Eigentümer der Pierer Bajaj AG. Unverändert wird die Pierer Bajaj AG weiterhin 74,9 Prozent an der KTM-Mutter Pierer Mobility AG halten. Das Closing des Kontrollwechsels wird in den kommenden Wochen erwartet.
Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 13,52 /13,78, 1,87%)
Die Erste Asset Management legt zwei neue Laufzeitfonds auf, den ERSTE Laufzeitfonds 2029 II und den ERSTE Laufzeitfonds KMU 2030. Der ERSTE Laufzeitfonds 2029 II investiert in einen breit gestreuten Mix aus Unternehmensanleihen der Bonitätsstufen High Yield und Investment Grade sowie Euro-Staatsanleihen. Der ERSTE Laufzeitfonds KMU 2030 fokussiert sich auf Euro-Staatsanleihen und Euro-Unternehmensanleihen, wobei alle Emittenten im Startportfolio ein Investment Grade Rating aufweisen. Der Fonds ist für den Gewinnfreibetrag nach §10 und §14 Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)
Kontron
Uhrzeit: 15:52:22
Veränderung zu letztem SK: -0.79%
Letzter SK: 22.88 ( 3.34%)
Palfinger
Uhrzeit: 15:56:35
Veränderung zu letztem SK: -0.90%
Letzter SK: 30.40 ( -0.16%)
Pierer Mobility
Uhrzeit: 15:47:58
Veränderung zu letztem SK: 3.13%
Letzter SK: 13.40 ( 0.90%)
