Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.11.2025, 1258 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:12 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 4841 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.63% auf 5.0175 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.87% auf 13.65 Euro und EVN mit +1.13% auf 26.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23967 ( -0.50%, Ultimo 2024: 19909, 20.38% ytd).

- PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Management
- Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag (4 Folgen live)
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S
- Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort
- Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria
- Österreich-Depots: Minimal schwächer
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.14% vs. last #gabb, +24.40% ytd, +107.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030
Sebastian Korbei: https://audio-cd.at/page/podcast/8021


(11.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

