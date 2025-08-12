» Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht

11.11.2025, 1258 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:12 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 4841 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.63% auf 5.0175 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.87% auf 13.65 Euro und EVN mit +1.13% auf 26.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23967 ( -0.50%, Ultimo 2024: 19909, 20.38% ytd).

- PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Management

- Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag (4 Folgen live)

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S

- Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort

- Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria

- Österreich-Depots: Minimal schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.14% vs. last #gabb, +24.40% ytd, +107.50% seit Start 2013

(11.11.2025)

Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

