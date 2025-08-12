Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht
Christian Drastil
11.11.2025, 1258 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:12 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 4841 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.63% auf 5.0175 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.87% auf 13.65 Euro und EVN mit +1.13% auf 26.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23967 ( -0.50%, Ultimo 2024: 19909, 20.38% ytd).
- PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Management
- Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag (4 Folgen live)
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S
- Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort
- Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria
- Österreich-Depots: Minimal schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.14% vs. last #gabb, +24.40% ytd, +107.50% seit Start 2013
Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed
