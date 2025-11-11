Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag (4 Folgen live) (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
11.11.2025, 1515 Zeichen
Um 13:12 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 4841 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.63% auf 5.0175 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.87% auf 13.65 Euro und EVN mit +1.13% auf 26.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23967 ( -0.50%, Ultimo 2024: 19909, 20.38% ytd).
Party Talk: Erste Group hat gestern nicht nur das 30. All-time-High 2025 fixiert sondern auch eine aktuell laufende Plusserie von 3 Tagen. Was machte die Erste Group-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 50.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 48.0 Prozent nach unten und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 434). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,11%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.28%, 0.56%, 3.30% (Gesamtzuwachs: 4,17%).
#PIR: Der neue #PrivateInvestorRelations Kanal auf audio-cd.at, der ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag antritt, um Privatanleger:innen und IR Teams noch besser zu vernetzen. Nach 3 Quasi-Teaser Folgen (Elis Karner , CIRA - Cercle Investor Relations Austria - Kay Bommer, DIRK – Deutscher Investor Relations Verband und meinereiner) ist heute mit REPLOID-Neuzugang (und CIRA-Vorstand) Hans Ch. Lang der erste Corporate Speaker dran. Die Spotify-Playlist mit den o.a. vier Folgen gibt es unter https://lnkd.in/dWxq2NSJ und am Donnerstag geht es natürlich mit Folge 5 weiter ... Join und gerne teilen!
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)
Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...
» Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...
» Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...
» Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
» Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Gesch...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Komme...
- Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, T...
- Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Bör...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S (#gabb Radar)
- PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobi...
- Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Lasst den Weltspartag in Ruhe, liebe Friends aus der Investment-Branche! Schaffen wir was eigenes ...
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ich ärgere mich heute - sehr - über die Investmentbranche. Schon ist der Früh ist mein Feed geflutet mit Belehrungen, dass Sparen outgedatet und ...
Books josefchladek.com
Christoph Schieder
Berlin
2025
Self published
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
11.11.2025, 1515 Zeichen
Um 13:12 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 4841 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.63% auf 5.0175 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.87% auf 13.65 Euro und EVN mit +1.13% auf 26.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23967 ( -0.50%, Ultimo 2024: 19909, 20.38% ytd).
Party Talk: Erste Group hat gestern nicht nur das 30. All-time-High 2025 fixiert sondern auch eine aktuell laufende Plusserie von 3 Tagen. Was machte die Erste Group-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 50.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 48.0 Prozent nach unten und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 434). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,11%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.28%, 0.56%, 3.30% (Gesamtzuwachs: 4,17%).
#PIR: Der neue #PrivateInvestorRelations Kanal auf audio-cd.at, der ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag antritt, um Privatanleger:innen und IR Teams noch besser zu vernetzen. Nach 3 Quasi-Teaser Folgen (Elis Karner , CIRA - Cercle Investor Relations Austria - Kay Bommer, DIRK – Deutscher Investor Relations Verband und meinereiner) ist heute mit REPLOID-Neuzugang (und CIRA-Vorstand) Hans Ch. Lang der erste Corporate Speaker dran. Die Spotify-Playlist mit den o.a. vier Folgen gibt es unter https://lnkd.in/dWxq2NSJ und am Donnerstag geht es natürlich mit Folge 5 weiter ... Join und gerne teilen!
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)
Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, Telekom Austria (Börse G...
» Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Börsenwort (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Manag...
» Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, ungl...
» Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donners...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AustriaCard, Pierer Mobility und EVN gesucht
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
» Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Gesch...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Minimal schwächer (Depot Komme...
- Börsegeschichte 11.11.: Extremes zu CPI Europe, T...
- Nachlese: Hans Lang Reploid, Börsenunwort vs. Bör...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S (#gabb Radar)
- PIR-News: News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobi...
- Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Lasst den Weltspartag in Ruhe, liebe Friends aus der Investment-Branche! Schaffen wir was eigenes ...
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ich ärgere mich heute - sehr - über die Investmentbranche. Schon ist der Früh ist mein Feed geflutet mit Belehrungen, dass Sparen outgedatet und ...
Books josefchladek.com
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Lucas Olivet
Medicine Tree
2024
Skinnerboox
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag