Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag (4 Folgen live) (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.11.2025, 1515 Zeichen

Um 13:12 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 4841 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.63% auf 5.0175 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.87% auf 13.65 Euro und EVN mit +1.13% auf 26.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23967 ( -0.50%, Ultimo 2024: 19909, 20.38% ytd).

Party Talk: Erste Group hat gestern nicht nur das 30. All-time-High 2025 fixiert sondern auch eine aktuell laufende Plusserie von 3 Tagen. Was machte die Erste Group-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 50.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 48.0 Prozent nach unten und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 434). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,11%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.28%, 0.56%, 3.30% (Gesamtzuwachs: 4,17%).

#PIR: Der neue #PrivateInvestorRelations Kanal auf audio-cd.at, der ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag antritt, um Privatanleger:innen und IR Teams noch besser zu vernetzen. Nach 3 Quasi-Teaser Folgen (Elis Karner , CIRA - Cercle Investor Relations Austria - Kay Bommer, DIRK – Deutscher Investor Relations Verband und meinereiner) ist heute mit REPLOID-Neuzugang (und CIRA-Vorstand) Hans Ch. Lang der erste Corporate Speaker dran. Die Spotify-Playlist mit den o.a. vier Folgen gibt es unter https://lnkd.in/dWxq2NSJ und am Donnerstag geht es natürlich mit Folge 5 weiter ... Join und gerne teilen!

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)


(11.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1031: ATX leicht fester knapp unter Jahreshoch, unglaublich viele 3er bei der Erste Group, Kontron squeezed




 

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Siemens Energy.

