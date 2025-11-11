Zum Tag: Private Investor Relations ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag (4 Folgen live) (Christian Drastil)

11.11.2025, 1515 Zeichen

Um 13:12 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 4841 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.63% auf 5.0175 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.87% auf 13.65 Euro und EVN mit +1.13% auf 26.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23967 ( -0.50%, Ultimo 2024: 19909, 20.38% ytd).

Party Talk: Erste Group hat gestern nicht nur das 30. All-time-High 2025 fixiert sondern auch eine aktuell laufende Plusserie von 3 Tagen. Was machte die Erste Group-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 50.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 48.0 Prozent nach unten und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 434). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,11%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.28%, 0.56%, 3.30% (Gesamtzuwachs: 4,17%).

#PIR: Der neue #PrivateInvestorRelations Kanal auf audio-cd.at, der ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag antritt, um Privatanleger:innen und IR Teams noch besser zu vernetzen. Nach 3 Quasi-Teaser Folgen (Elis Karner , CIRA - Cercle Investor Relations Austria - Kay Bommer, DIRK – Deutscher Investor Relations Verband und meinereiner) ist heute mit REPLOID-Neuzugang (und CIRA-Vorstand) Hans Ch. Lang der erste Corporate Speaker dran. Die Spotify-Playlist mit den o.a. vier Folgen gibt es unter https://lnkd.in/dWxq2NSJ und am Donnerstag geht es natürlich mit Folge 5 weiter ... Join und gerne teilen!

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)

(11.11.2025)

