SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.11.2025, 1341 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit +1.12 Prozent im Plus bei 4913 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.35% auf 14.15 Euro, dahinter Porr mit +2.13% auf 26.35 Euro und RBI mit +1.65% auf 32.69 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24338 (+0.59%, Ultimo 2024: 19909, 22.24% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +8.52% auf 36.7675 Euro, dahinter Brenntag mit +4.44% auf 49.19 Euro und Bayer mit +4.43% auf 28.645 Euro.

- PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, RBI
- Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur Douglas Adams Zahl
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Austriacard auffällig
- Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria
- Börsegeschichte 12.11.: FACC
- Österreich-Depots: Fester
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030


(12.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007er-High fehlen 38 Punkte; Gutes von mehreren Listed Companies




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Lenzing, UBM, FACC, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, Erste Group, SBO, OMV, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EVN, ATX NTR, Bawag, Agrana, Wienerberger, VIG, ATX TR, ATX Prime, ATX, Palfinger, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, VAS AG, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...

» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...

» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...

» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht

» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)

» ATX-Trends: DO & CO, FACC, Post ..

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX TR 12000, Diana Neumüller-Klein, AMD

» LinkedIn-NL: Spoiler zum CIRAoke und ein ATX TR bei 12.000 und ein ATX k...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
wienerberger revidiert EBITDA-Prognose aufgrund "extremer Marktvolatilität"
Analysten bleiben von "hoher Qualität" der DO & CO-Aktie überzeugt
Strabag hebt Margen-Ziel an
Bilfinger, Bechtle am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Analysten erwarten starkes Schlussquartal bei FACC
ATX TR-Frühmover: Strabag, Lenzing, RBI, Wienerberger, AT&S, Verbund, voestalpine, EVN, OMV und SBO




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.81%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.9%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(2), Strabag(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 1.15%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), EVN(1), Verbund(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 2.02%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.2%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(1)
    Star der Stunde: Palfinger 1.85%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.38%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wieder gut, aber auch ein bissl Sorgen - hohes Marinomed-Kursziel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK



    Autor: Christian Drastil

    12.11.2025, 1341 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:30 liegt der ATX mit +1.12 Prozent im Plus bei 4913 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.35% auf 14.15 Euro, dahinter Porr mit +2.13% auf 26.35 Euro und RBI mit +1.65% auf 32.69 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24338 (+0.59%, Ultimo 2024: 19909, 22.24% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +8.52% auf 36.7675 Euro, dahinter Brenntag mit +4.44% auf 49.19 Euro und Bayer mit +4.43% auf 28.645 Euro.

    - PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, RBI
    - Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur Douglas Adams Zahl
    - Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Austriacard auffällig
    - Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria
    - Börsegeschichte 12.11.: FACC
    - Österreich-Depots: Fester
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

    Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
    Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
    Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
    Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
    Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030


    (12.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007er-High fehlen 38 Punkte; Gutes von mehreren Listed Companies




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Lenzing, UBM, FACC, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, Erste Group, SBO, OMV, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EVN, ATX NTR, Bawag, Agrana, Wienerberger, VIG, ATX TR, ATX Prime, ATX, Palfinger, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, VAS AG, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...

    » Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...

    » Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...

    » PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht

    » Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)

    » ATX-Trends: DO & CO, FACC, Post ..

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX TR 12000, Diana Neumüller-Klein, AMD

    » LinkedIn-NL: Spoiler zum CIRAoke und ein ATX TR bei 12.000 und ein ATX k...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    wienerberger revidiert EBITDA-Prognose aufgrund "extremer Marktvolatilität"
    Analysten bleiben von "hoher Qualität" der DO & CO-Aktie überzeugt
    Strabag hebt Margen-Ziel an
    Bilfinger, Bechtle am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Analysten erwarten starkes Schlussquartal bei FACC
    ATX TR-Frühmover: Strabag, Lenzing, RBI, Wienerberger, AT&S, Verbund, voestalpine, EVN, OMV und SBO




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.81%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.9%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(2), Strabag(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 1.15%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), EVN(1), Verbund(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 2.02%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.2%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(1)
      Star der Stunde: Palfinger 1.85%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.38%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wieder gut, aber auch ein bissl Sorgen - hohes Marinomed-Kursziel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank