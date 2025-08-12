Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

12.11.2025, 1341 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit +1.12 Prozent im Plus bei 4913 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.35% auf 14.15 Euro, dahinter Porr mit +2.13% auf 26.35 Euro und RBI mit +1.65% auf 32.69 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24338 (+0.59%, Ultimo 2024: 19909, 22.24% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +8.52% auf 36.7675 Euro, dahinter Brenntag mit +4.44% auf 49.19 Euro und Bayer mit +4.43% auf 28.645 Euro.

- PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, RBI

- Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur Douglas Adams Zahl

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Austriacard auffällig

- Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria

- Börsegeschichte 12.11.: FACC

- Österreich-Depots: Fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people

Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072

Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063

Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054

Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046

Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030

(12.11.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007er-High fehlen 38 Punkte; Gutes von mehreren Listed Companies

