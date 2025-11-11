Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur Douglas Adams Zahl (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
12.11.2025, 743 Zeichen
Um 12:30 liegt der ATX mit +1.12 Prozent im Plus bei 4913 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.35% auf 14.15 Euro, dahinter Porr mit +2.13% auf 26.35 Euro und RBI mit +1.65% auf 32.69 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24338 (+0.59%, Ultimo 2024: 19909, 22.24% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +8.52% auf 36.7675 Euro, dahinter Brenntag mit +4.44% auf 49.19 Euro und Bayer mit +4.43% auf 28.645 Euro. Zum Tag: Gestern gab es das 41. Allzeithoch im ATX TR 2025: ATX TR: High vor 2025: 02.09.2024 bei 8706.77
Neues High :11.11.2025 11850.5 ATX TR ( Akt. Indikation: 11983,00 /11983,00, 1,12%)
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)
Private Investor Relations Podcast #5: Diana Neumüller-Klein über den CIRA-Vorstand, ihr Scale-Up plus drei Song-Einspieler als CIRAoke-Spoiler
ATX TR
