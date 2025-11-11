SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur Douglas Adams Zahl (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

12.11.2025, 743 Zeichen

Um 12:30 liegt der ATX mit +1.12 Prozent im Plus bei 4913 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.35% auf 14.15 Euro, dahinter Porr mit +2.13% auf 26.35 Euro und RBI mit +1.65% auf 32.69 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24338 (+0.59%, Ultimo 2024: 19909, 22.24% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +8.52% auf 36.7675 Euro, dahinter Brenntag mit +4.44% auf 49.19 Euro und Bayer mit +4.43% auf 28.645 Euro. Zum Tag: Gestern gab es das 41. Allzeithoch im ATX TR 2025: ATX TR: High vor 2025: 02.09.2024 bei 8706.77
Neues High :11.11.2025 11850.5 ATX TR ( Akt. Indikation:  11983,00 /11983,00, 1,12%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)


(12.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #5: Diana Neumüller-Klein über den CIRA-Vorstand, ihr Scale-Up plus drei Song-Einspieler als CIRAoke-Spoiler




ATX TR
Akt. Indikation:  12037.00 / 12037.00
Uhrzeit: 
Veränderung zu letztem SK:  0.08%
Letzter SK:  12027.92 ( 1.50%)



 

Aktien auf dem Radar:Lenzing, UBM, FACC, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, Erste Group, SBO, OMV, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EVN, ATX NTR, Bawag, Agrana, Wienerberger, VIG, ATX TR, ATX Prime, ATX, Palfinger, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, VAS AG, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo.

PIR-Zeichnungsprodukte
    Aktien auf dem Radar:Lenzing, UBM, FACC, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, Erste Group, SBO, OMV, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EVN, ATX NTR, Bawag, Agrana, Wienerberger, VIG, ATX TR, ATX Prime, ATX, Palfinger, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, VAS AG, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo.

    PIR-Zeichnungsprodukte
