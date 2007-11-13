SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.11.2025, 699 Zeichen

Extrema:
13.11.2024: Flop 1: Pierer Mobility: -31.7269% - [Flop 2: -29.375% (16.03.2020), Flop 3: -28.9377% (26.11.2024)] zum Kalender

Abs. High/Low:
13.11.2008: Low - CPI Europe AG: 2.277 Euro zum Kalender

over MA200:
13.11.2007: voestalpine: Am längsten über MA200: 900 Tage (endete am: 13.11.2007)

Bisher gab es an einem 13. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.11. beträgt -0,29%. Der beste 13.11. fand im Jahr 2003 mit 0,87% statt, der schlechteste 13.11. im Jahr 2008 mit -4,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)


(13.11.2025)

