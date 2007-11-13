Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.11.2025, 699 Zeichen

Extrema:

13.11.2024: Flop 1: Pierer Mobility: -31.7269% - [Flop 2: -29.375% (16.03.2020), Flop 3: -28.9377% (26.11.2024)] zum Kalender



Abs. High/Low:

13.11.2008: Low - CPI Europe AG: 2.277 Euro zum Kalender



over MA200:

13.11.2007: voestalpine: Am längsten über MA200: 900 Tage (endete am: 13.11.2007)

Bisher gab es an einem 13. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.11. beträgt -0,29%. Der beste 13.11. fand im Jahr 2003 mit 0,87% statt, der schlechteste 13.11. im Jahr 2008 mit -4,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)

(13.11.2025)

Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.

