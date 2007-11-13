Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
13.11.2025, 699 Zeichen
Extrema:
13.11.2024: Flop 1: Pierer Mobility: -31.7269% - [Flop 2: -29.375% (16.03.2020), Flop 3: -28.9377% (26.11.2024)] zum Kalender
Abs. High/Low:
13.11.2008: Low - CPI Europe AG: 2.277 Euro zum Kalender
over MA200:
13.11.2007: voestalpine: Am längsten über MA200: 900 Tage (endete am: 13.11.2007)
Bisher gab es an einem 13. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.11. beträgt -0,29%. Der beste 13.11. fand im Jahr 2003 mit 0,87% statt, der schlechteste 13.11. im Jahr 2008 mit -4,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...
» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...
» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...
» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht
» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, P...
- Neue Kursziele für wienerberger
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
- ATX TR-Frühmover: AT&S, Strabag, Bawag, voestalpi...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Unser Hardcover-Buch zum ATX-35er, man kann wie Eduard Zehetner mit einer Gratulationsseite dabei sein
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum josefchladek.com
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Chris Dooks
We Love You Forever
2024
DooksBooks
13.11.2025, 699 Zeichen
Extrema:
13.11.2024: Flop 1: Pierer Mobility: -31.7269% - [Flop 2: -29.375% (16.03.2020), Flop 3: -28.9377% (26.11.2024)] zum Kalender
Abs. High/Low:
13.11.2008: Low - CPI Europe AG: 2.277 Euro zum Kalender
over MA200:
13.11.2007: voestalpine: Am längsten über MA200: 900 Tage (endete am: 13.11.2007)
Bisher gab es an einem 13. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.11. beträgt -0,29%. Der beste 13.11. fand im Jahr 2003 mit 0,87% statt, der schlechteste 13.11. im Jahr 2008 mit -4,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...
» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...
» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...
» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht
» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, P...
- Neue Kursziele für wienerberger
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
- ATX TR-Frühmover: AT&S, Strabag, Bawag, voestalpi...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Unser Hardcover-Buch zum ATX-35er, man kann wie Eduard Zehetner mit einer Gratulationsseite dabei sein
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum josefchladek.com
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,